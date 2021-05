Le pape soutient les dispenses de brevet pour le vaccin contre le coronavirus

Le pape François a apporté samedi son soutien aux appels à la renonciation aux droits de propriété intellectuelle sur les vaccins contre les coronavirus.

Dans un message vidéo préenregistré à Vax Live, un concert de collecte de fonds, le pape a décrit le «nationalisme fermé», empêchant un «internationalisme des vaccins», comme une variante du virus.

« Une autre variante consiste à faire passer les lois du marché … ou la propriété intellectuelle au-dessus des lois de l’amour et de la santé de l’humanité », a-t-il ajouté, selon un rapport de Reuters.

Le président américain Joe Biden s’est prononcé en faveur de la suspension des brevets pour les vaccins contre le coronavirus plus tôt cette semaine. Mais l’idée a reçu un accueil glacial en Europe. Les dirigeants de l’UE ont exprimé leur scepticisme quant au fait que cela augmenterait l’offre de vaccins dans les pays les plus pauvres et ont appelé les États-Unis et le Royaume-Uni à lever les interdictions d’exportation de facto.

«En tant qu’Européens, nous n’avons pas besoin d’être éduqués», a déclaré samedi le Premier ministre belge Alexander De Croo, résumant le point de vue de nos collègues dirigeants européens lors d’un sommet dans la ville portugaise de Porto.

« Les États-Unis n’ont pas exporté un seul vaccin au cours des six derniers mois. L’Europe est celle qui a produit pour elle-même et le reste du monde ces six derniers mois. »