Gardaí arrête huit personnes à la suite d’informations faisant état d’un coup de feu dans le domaine de Cork

Gardaí à Cork a arrêté sept adultes et un mineur pour interrogatoire à la suite d’un incident, au cours duquel des coups de feu ont été tirés dans un lotissement à la suite d’un affrontement entre deux familles en conflit dans la ville.

Les arrestations ont eu lieu après qu’un groupe de six hommes portant des cagoules et armés de crochets coupés et de machettes soit arrivé dans deux voitures dans le quartier Ravensdale Close de Mahon sur le côté sud de Cork vers 17h15.

On pense que le gang, qui est membre d’une famille de Fairhill dans le nord de Cork, se préparait à attaquer la maison d’une famille locale de Mahon avec laquelle ils ont été impliqués dans une querelle au cours des dernières semaines.

Selon gardaí, ils ont reçu des informations selon lesquelles un coup de feu a été tiré sur la faction de Fairhill et ils enquêtent pour savoir s’il provenait de l’intérieur de la maison de Ravensdale Close, forçant les assaillants potentiels à fuir les lieux.

Le gang est retourné au centre-ville de Cork, où il a été repéré par des détectives de Togher et un groupe a abandonné sa voiture. Deux personnes ont été arrêtées et emmenées au poste de Bridewell Garda pour être interrogées.

Pendant ce temps, gardaí a arrêté une camionnette sur le survol de Mahon près du centre commercial de Mahon Point et a arrêté deux femmes soupçonnées d’être des membres de la faction rivale de Mahon. Ils ont récupéré des couteaux lors d’une fouille du véhicule.

Les deux femmes ont été emmenées aux stations de Gurranebraher et Mayfield Garda pour être interrogées sur l’incident précédent, tandis que Gardaí a également arrêté un mineur qui était avec les femmes, mais il a ensuite été libéré sans inculpation.

Gardaí a également effectué une perquisition dans la maison de Ravensdale Close et a récupéré une série d’armes, notamment des crochets, des machettes, des marteaux et des fourches ainsi qu’un certain nombre de gilets pare-balles.

Gardaí a arrêté trois hommes dans la maison après la découverte des armes et tous les trois ont été emmenés à la gare de Togher Garda pour être interrogés sur les armes et la querelle en cours.

Personne n’a été blessé dans l’incident aujourd’hui et gardaí n’a jusqu’à présent trouvé aucune arme à feu, mais les recherches se poursuivent au domicile de la famille Southside à Mahon et de la famille Northside à Fairhill.

Des membres de l’Unité de soutien armé ont également été déployés sur les deux sites et dans d’autres associés aux deux factions dans le cadre du travail de gardaí pour empêcher tout autre incident dans la querelle en cours.

Les sept adultes sont actuellement en détention. Deux membres de la famille Fairhill et cinq membres de la famille Mahon ont été arrêtés en vertu de l’article 4 de la loi sur la justice pénale, qui permet aux gardaí de détenir des suspects jusqu’à 24 heures.