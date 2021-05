Boris Johnson va aller de l’avant avec la levée des bordures COVID de l’Angleterre

LONDRES – Boris Johnson poursuivra le déverrouillage de l’Angleterre le 17 mai, a déclaré Downing Street dimanche soir.

À partir de cette date, six personnes, ou deux ménages, pourront se rencontrer à l’intérieur et 30 personnes pourront se rassembler à l’extérieur. La plupart des entreprises pourront rouvrir et les clients des pubs et des restaurants pourront manger et boire à l’intérieur. Des cinémas et des aires de jeux pour enfants pourront également rouvrir.

Les grands événements et les rencontres sportives pourront reprendre avec une capacité réduite pour les spectateurs, et les mariages et les funérailles pourront avoir lieu avec jusqu’à 30 personnes.

Dans des commentaires publiés par le n ° 10, avant une conférence de presse lundi au cours de laquelle Johnson confirmera cette décision, le Premier ministre britannique a déclaré que sa feuille de route pour sortir du lock-out restait « sur la bonne voie ».

« Les données reflètent ce que nous savions déjà – nous n’allons pas laisser ce virus nous battre », a ajouté Johnson. Downing Street a déclaré que les taux d’infection avaient chuté à leur plus bas niveau depuis septembre et que plus de 35 millions de personnes avaient reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus.

L’Office for National Statistics estime qu’une personne sur 1180 est atteinte du COVID-19, contre 1 sur 480 début avril.

S’adressant à la BBC dimanche, le ministre du Cabinet Michael Gove a confirmé que les amis et la famille seraient à nouveau autorisés à s’embrasser à partir du 17 mai environ.

« Un contact amical, un contact intime, entre amis et famille est quelque chose que nous voulons voir restauré », a déclaré Gove.

