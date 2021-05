Le commerce de détail rouvre: «  On a l’impression d’être Noël ici aujourd’hui  »

C’était presque comme si quelqu’un quelque part avait actionné un interrupteur et allumé une lumière au-dessus de Dublin. La morosité qui a enveloppé le centre-ville depuis le début de l’année s’est dissipée du jour au lendemain avec le désespoir apparemment sans fin des mois de verrouillage soudainement remplacé par l’optimisme, la joie et des montagnes de culottes bon marché.

Alors que le commerce de détail à travers l’Irlande ne sortira pas complètement de son état déprimant sous silence avant la semaine prochaine, les achats sur rendez-vous sont la nouvelle «nouvelle norme» et la nouveauté de réserver un créneau à Penneys, associée à un besoin désespéré de vêtements, signifiait des files d’attente devant la Mary Street. branche à l’heure, toutes les heures, à partir de 7h.

En vertu des nouvelles règles d’engagement, Penneys autorise 100 acheteurs à franchir ses portes toutes les 60 minutes de l’aube au crépuscule. Il y a 45 minutes pour faire du shopping et 15 minutes pour payer et quitter la boutique. Le système de sonorisation avertit de façon inquiétante tout le monde de la marche imparable du temps toutes les 15 minutes.

Compte tenu des pressions subies par tous les acheteurs de lundi, l’europe-infos.fr avait juste un peu peur en faisant nos démarches que nous aurions la tête mordue sur nous. Ou pire. Qui étions-nous pour faire obstacle aux vêtements?

Notre peur était totalement déplacée et tous ceux à qui nous avons parlé étaient ravis de faire une pause de 60 secondes pour expliquer pourquoi ils étaient là.

«Je suis ici pour les chaussettes, les pyjamas, les leggings et les culottes. Penneys vous manquerait vraiment, même pour les petites choses pour les cadeaux d’anniversaire. C’est tellement agréable de pouvoir tenir physiquement des choses », a déclaré Aoife O’Connor de Clondalkin. «C’est génial, il n’y a presque personne ici et pas de files d’attente. Je suis ravi d’avoir pris des rendez-vous pour tous ceux que je connais. »

Laura Johnston de Ringsend était alourdie par deux grands sacs Penneys et un petit bébé. «J’ai des culottes, des pyjamas, des leggings, des shorts et des tas de vêtements pour le bébé», dit-elle. «Ça m’a tellement manqué, ça m’a terriblement manqué. Mon bébé a un an et demi et il n’a pas porté de chaussette à son nom depuis des mois. Il en a des tas maintenant.

Un autre bébé, un du nom de Frankie, regardait sa maman, Gillian Duggan de Clonsilla, alors qu’elle empilait des vêtements sur toutes les surfaces disponibles de sa poussette. «Je suis très excitée d’être de retour, c’est comme un balayage de supermarché», a-t-elle déclaré.

Même si Frankie est venu au monde il y a à peine 10 semaines, sa mère était pleine de haricots et d’esprit dynamique. «Nous avons de nombreux rendez-vous aujourd’hui», a-t-elle déclaré. «Ensuite, il y a Zara, puis JD Sports et Bershka et Stradivarius à 14 heures. Je suis vraiment en train de franchir les étapes aujourd’hui, c’est certain. Je l’ai raté, ça a été une année très difficile jusqu’à présent.

Si quelqu’un avait besoin de la preuve que le shopping est autant une expérience émotionnelle qu’un moyen d’acquérir des choses, c’est sur le visage de tous les acheteurs heureux lorsqu’ils parcouraient les étagères avec un œil toujours sur l’heure.

Même un masque facial ne pouvait cacher les sourires d’Aisling Walker. La femme d’Oliver Bond Street a déclaré qu’elle était «ravie d’être de retour, absolument ravie. J’ai des sous-vêtements et des pyjamas, mais en réalité c’est juste l’idée d’être à Penneys. Et le rendez-vous est génial, je vais entrer et sortir avant que vous ne le sachiez.

Michelle Brady de Donard Avenue à Dublin 7 était également ravie. «Penneys vous manquerait terriblement, c’est comme un aimant. Avant tout ça, le samedi, j’entrais avec mes trois petits-enfants et nous allions faire du shopping. C’était un petit plaisir. J’achète des trucs pour eux aujourd’hui et pour mon mari. Je pourrais peut-être faire un petit tour à Dunnes maintenant.

Aisling Alcock de Coolock en était à son deuxième rendez-vous Penneys de la journée après avoir passé une heure au coin de la rue dans la succursale O’Connell Street juste après l’aube. «Je n’étais pas sûre d’avoir Mary Street, alors j’ai réservé là-bas d’abord, puis je suis arrivée ici aussi, j’ai donc pris les deux rendez-vous», a-t-elle déclaré. «Jusqu’à présent, j’ai dépensé trois à cinquante, donc je devrai peut-être prévoir un peu de budget maintenant.»

Lorsqu’on lui a demandé si elle voulait dire 3,50 €, elle a ri: « G’wan hors de ça. » Puis elle a disparu, mais quelques minutes plus tard était de retour, après avoir marqué un éléphant d’or et d’autres morceaux pour son salon de beauté. Sa sœur était à la remorque cette fois.

Tracy Alcock faisait du shopping avec sa fille de 10 semaines, Ruby. «C’est son premier voyage à Penneys, mais je pense qu’elle va être une fan, tout comme sa maman», a déclaré Tracy. Ruby ne dit rien mais elle avait l’air intriguée par le monde qui l’entourait. «C’est génial de sortir un peu et de lui acheter des vêtements.»

Le personnel des caisses était également plein de sourires. «C’est formidable d’être de retour», a déclaré l’un d’eux à ce journal alors qu’il faisait la queue avec une brassée de chaussettes, de T-shirts et de vêtements pour bébés achetés à des fins de recherche. «Vous êtes le premier homme que nous ayons vu ici toute la journée», a ajouté son collègue.

En dehors de Penneys, la ville était soudainement vivante de monde. C’était presque comme Dublin aux temps rares. Il y avait des gens qui portaient des sacs, qui parlaient et riaient tout au long de leurs journées. Il y avait des dizaines de personnes en attente de rendez-vous devant Zara et JD Sports et d’autres magasins le long du tronçon de Mary Street à Henry Street.

À l’extérieur d’Arnotts, la file d’attente était surveillée par une femme vêtue d’un noir super cool. Alors que les gens s’approchaient d’elle, elle a vérifié leurs noms sur un iPad et ils sont entrés.

Caoimhe Byrnes d’Artane errait dans la salle des cosmétiques avec déjà quelques sacs sous le bras. «Je suis ravie de reprendre mes achats», a-t-elle déclaré. « Faire du shopping en ligne n’est pas la même chose, il n’y a pas d’ambiance et il faut attendre que les choses arrivent – mais c’est une thérapie de vente instantanée. »

Aideen Dune était presque aussi ravie. «C’est comme Noël ici aujourd’hui. Plus que le shopping proprement dit, c’est le retour à la normalité que j’aime. Le dernier lock-out a été le plus difficile, mais je pense vraiment que nous y arrivons maintenant et que l’été va être formidable. J’espère que c’est la fin maintenant. »