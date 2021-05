Covid-19: pas de décès supplémentaires dans la République mais 381 nouvelles infections

Aucun autre décès de patients atteints de Covid-19 n’a été signalé lundi par l’équipe nationale d’urgence de santé publique. Cela laisse à 4 921 le nombre total de décès dans la pandémie.

L’équipe a également signalé 381 cas confirmés de la maladie, portant à 253 189 le nombre total de cas dans la République.

Parmi les nouveaux cas, 188 étaient à Dublin, 39 à Donegal, 30 à Kildare, 13 à Limerick, 13 à Cork, 13 à Tipperary et 13 à Westmeath, les 72 autres étant répartis dans 15 autres comtés.

L’âge médian des cas est de 31 ans et 77% ont moins de 45 ans.

L’incidence de la maladie sur 14 jours est désormais de 129 cas pour 100 000 habitants. Donegal et Kildare ont les incidences de comté les plus élevées; Kerry a le plus bas.

Lundi matin, 124 patients Covid-19 ont été hospitalisés, dont 31 en soins intensifs. Il y a eu 15 hospitalisations supplémentaires au cours des 24 heures précédentes.

Samedi, 1 827 610 doses de vaccin avaient été administrées en Irlande: 1 327 821 premières doses et 499 789 personnes deuxièmes doses.

Dans le même temps, cinq cas suspects de caillots sanguins liés au vaccin AstraZeneca Covid 19 ont été découverts en Irlande du Nord depuis le début de son programme de vaccination, selon un rapport du gouvernement britannique.

Quelque 550 000 personnes de la région ont reçu le coup au cours de la même période.

Les chiffres sont basés sur le système de notification des cartes jaunes du Royaume-Uni, dans lequel les membres du public ou les responsables de la santé peuvent signaler les effets secondaires soupçonnés de médicaments, de vaccins ou de dispositifs médicaux.

Ils sont analysés par l’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA).

Le dernier bulletin hebdomadaire, qui couvre les rapports jusqu’au 28 avril, a également montré 198 cas suspects de caillots sanguins liés à la piqûre d’AstraZeneca en Angleterre, 18 en Écosse et neuf au Pays de Galles.

Douze autres rapports ont été faits au Royaume-Uni, où la juridiction était inconnue.

Le ministère de la Santé du Nord a déclaré que «les effets indésirables consécutifs à la première dose d’Oxford-AstraZeneca sont extrêmement rares».

«MHRA souligne que pour la grande majorité des gens, les avantages de la prévention des maladies graves et de la mort l’emportent largement sur les risques», a-t-il déclaré.

«Le vaccin AstraZeneca a déjà sauvé des milliers de vies au Royaume-Uni et dans le monde. De nombreuses personnes en Irlande du Nord sont bien vivantes aujourd’hui grâce à cela. Le fait que nous sortons maintenant du verrouillage est dû, en grande partie, à la disponibilité des vaccins Astra Zeneca et Pfizer. »

Le département a déclaré qu’il « ne devrait pas être supposé » que chaque rapport de réactions indésirables suspectées au système britannique de la carte jaune « est définitivement causé par des médicaments ou des vaccins ».

« Ces caillots sanguins extrêmement rares se produisent naturellement et l’infection Covid augmente également considérablement le risque de caillots sanguins », a-t-il ajouté.

«L’équilibre des avantages et des risques avec Astra Zeneca est très favorable pour les personnes âgées, mais il est plus finement équilibré pour les plus jeunes. Le risque de Covid-19 pour les personnes plus jeunes a maintenant diminué de manière significative, les taux d’infection ayant diminué en Irlande du Nord. »

Dans le Nord, les personnes âgées de 30 à 39 ans sans aucun problème de santé sous-jacent qui les expose à un risque plus élevé de Covid-19 sévère peuvent se voir proposer une alternative au vaccin AstraZeneca «dans la mesure du possible et uniquement en l’absence de retard ou d’obstacle substantiel dans l’accès au vaccin. la vaccination se produirait.

Quiconque a déjà reçu une première dose du vaccin sans souffrir de «cet effet secondaire rare» est invité à recevoir son deuxième vaccin.

Selon le rapport du gouvernement britannique, 54 139 cartons jaunes ont été signalés pour le vaccin Pfizer-BioNTech, jusqu’au 28 avril.

Il y avait 160 543 pour le vaccin AstraZeneca, 683 pour le vaccin Moderna et 574 ont été signalés lorsque la marque du vaccin n’était pas spécifiée.

Il a souligné que les données ne peuvent pas être utilisées pour calculer les taux d’effets secondaires ou comparer le profil de sécurité des vaccinations Covid-19, car de nombreux facteurs sont impliqués dans la notification.

Pour tous les vaccins Covid-19, la «très grande majorité» des rapports concernent des douleurs dans les bras causées par des injections, des symptômes généralisés tels que des maladies pseudo-grippales, des maux de tête, des frissons, de la fatigue, des nausées, de la fièvre, des étourdissements, une faiblesse, des douleurs musculaires, et un rythme cardiaque rapide.

« Généralement, ceux-ci surviennent peu de temps après la vaccination et ne sont pas associés à une maladie plus grave ou durable », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, le ministère de la Santé du Nord a déclaré qu’il n’y avait eu aucun décès supplémentaire signalé lundi de patients qui avaient déjà été testés positifs pour Covid-19 en Irlande du Nord.

Le département a déclaré qu’il y avait eu 76 cas supplémentaires de virus confirmés au cours de la dernière période de rapport de 24 heures. Lundi matin, il y avait 57 patients hospitalisés positifs au Covid-19, dont six en soins intensifs.