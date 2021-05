Explicateur: 82% des adultes seront-ils vaccinés d’ici la fin juin?

NETSPA Spa portable NetSpa Octopus 6 Places avec 5 Mobiliers

IMPORTANT DELAI DE LIVRAISON : Le spa sera expédié fin mai Les meubles seront expédiés courant septembre Votre garantie complète sur le spa et les meubles sera de 30 mois par rapport à la date d'achat N°1 DES VENTES Spa portable NETSPA OCTOPUS 6 places (4 adultes + 2 enfants) avec son mobilier (5 modules) Le SPA haut de gamme maintenant accessible Le luxe s'installe enfin au jardin ! Le best-seller de la gamme NetSpa. Le spa Octopus mari à merveille les avantages d'un grand spa 4-6 places, aux dimensions extérieures d'un spa gonflable 4 places. Sa structure en panneaux de mousses de 13cm s'assemblent en quelques minutes pour donner à la fois la rigidité nécessaire, mais aussi l'isolation et le confort indispensable. Le liner intérieur intègre un tapis isolant, ainsi que des canaux de bulles verticales, idéales pour la relaxation du dos. Son bloc moteur intelligent Netspa assurent le chauffage, la filtration, mais aussi les bulles relaxantes, pour un entretien réduit et un plaisir décuplé. Le mobilier dédié au spa Octopus 1 x Module A Banc avec dossier confort + coussin d'assise et dos 1 x Module B Abris / Habillage pour bloc moteur 1 x Module C Double étagère x Module D Marche haute avec renfort bois composite 1 x Module E Placard avec double porte Le spa est livré avec 5 modules que vous pouvez placer au choix sur 8 emplacements autour du spa. Les modules sont déplacables facilement et à tout moment, selon vos envies. AVANTAGES Structure semi-rigide : Mousse rigide et isolante Habillage Premium en PVC tressé et contour similicuir Spa très profond (nuque et épaules en totale immersion pour un massage complet) Moteur triple fonction : filtration, chauffage, bulles relaxantes Moteur intelligent & économique. Protection électrique 10mA Couverture isolante 100% sécurisée Simplicité d'installation et d'utilisation Isolation optimisée GARANTIES Structure gonflable et électronique 2 ans Spa portable Installation et utilisation faciles : le Octopus peut être placé aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Construit avec un système ingénieux de 8 parois en mousse, son installation se fait en moins de 15 minutes ! Confort optimal : les parois en mousses rigides offrent une meilleure assise pour une séance de spa encore plus agréable. Design : conçu avec un revêtement d'aspect cuir supérieur, le spa Octopus viendra décorer votre intérieur ou votre jardin avec élégance. Plus de confort NetSpa a conçu le Octopus en respectant les standards des meilleurs spas en céramique. Ultra-profond avec des parois de 70cm, vous pourrez totalement immerger votre nuque et votre cou pour une séance de massage complète. La cartouche de filtration intégrée dans le bloc moteur extérieur permettra de gagner un espace supplémentaire à l'intérieur du bassin, idéal pour 4 à 6 personnes. 100% sécurisé Prise différentielle extérieur à faible intensité – 10mA Fermeture du spa avec système de sécurité Double isolation du réchauffeur électrique Triple protection contre le refoulement...