Une unité d’espionnage russe soupçonnée d’attaques à énergie dirigée contre le personnel américain

«La santé et le bien-être des fonctionnaires américains sont une priorité absolue pour l’administration et nous prenons très au sérieux les rapports de notre personnel faisant état d’incidents de santé anormaux», a déclaré le porte-parole.

Les victimes des attaques présumées signalent des symptômes compatibles avec les incidents du «syndrome de La Havane» de 2016, au cours desquels un certain nombre d’espions et de diplomates américains ont eu des maux de tête résiduels, une perte d’équilibre et d’audition, des bourdonnements et une pression dans les oreilles et parfois du cerveau à long terme endommager.

L’implication présumée du GRU, qui n’a pas été signalée précédemment, intervient alors que les responsables de l’administration Biden s’efforcent de rassurer les législateurs indignés qu’ils sont déterminés à aller au fond du problème et à demander des comptes aux responsables. Les responsables ont déjà sonné l’alarme aux membres du Congrès sur ce qu’ils considèrent comme une menace croissante d’attaques à énergie dirigée contre le personnel américain, a d’abord rapporté POLITICO.

Le directeur de la CIA, William Burns, approfondit son implication dans l’effort et reçoit maintenant des informations quotidiennes sur l’état d’avancement de l’enquête, selon deux personnes proches du dossier. Burns a également nommé un officier supérieur qui lui rend directement compte de ces efforts.

Le GRU est bien connu pour son implication dans les opérations secrètes de la Russie à travers le monde, y compris l’annexion de la Crimée par Moscou et de nombreuses cyberattaques à travers l’Occident. Les États-Unis ont déjà estimé que le GRU était responsable de l’ingérence dans les élections de 2016 et 2018 en recourant à des cyberattaques et à d’autres moyens.

Le groupe a une empreinte connue dans chacun des endroits où les incidents suspects se sont produits, y compris aux États-Unis, et est la seule agence du gouvernement russe qui dispose de la technologie pour mener à bien de telles attaques, ont déclaré les gens.

« Il ressemble, sent et se sent comme le GRU », a déclaré un ancien responsable de la sécurité nationale impliqué dans l’enquête. «Quand vous regardez le paysage, il y a très peu de gens qui sont disposés, capables et possèdent la technologie. C’est une criminalistique assez simple. »

Un responsable actuel informé de l’enquête a déclaré que les agents du GRU «sont les seuls [we] savent avoir la capacité d’attaquer nos gens comme ça sur notre sol.

Israël et la Chine peuvent également disposer de la technologie, mais aucun des deux pays n’opère dans tous les endroits où les incidents ont été signalés, ni n’a montré le désir d’attaquer les Américains de cette manière, a déclaré un autre ancien responsable de la sécurité nationale.

Lorsqu’il a été contacté pour commenter l’implication de Burns, un porte-parole de la CIA a renvoyé POLITICO aux commentaires du directeur devant le comité du renseignement de la Chambre le mois dernier, au cours desquels il a déclaré que ce serait «une très haute priorité de veiller à ce que mes collègues reçoivent les soins qu’ils méritent et que nous allons au fond de ce qui a causé ces incidents et qui en était responsable. »

Dans une déclaration du mois dernier, les dirigeants bipartis du Comité sénatorial du renseignement ont crédité Burns – qui n’est au travail que depuis mars – avec une «concentration renouvelée» sur les attaques à énergie dirigée.

Une porte-parole de la directrice du renseignement national Avril Haines a refusé de commenter la nature étendue de l’enquête, renvoyant POLITICO à son récent témoignage au Congrès déclarant que la communauté du renseignement «prend ces incidents très au sérieux, et est déterminée à enquêter sur la source de ces incidents. , les empêchant de continuer et de prendre soin des personnes touchées. «

Le Pentagone a ouvert une enquête sur les incidents à la fin de l’année dernière après que le secrétaire à la Défense par intérim, Chris Miller, se soit entretenu avec un ancien combattant qui soupçonnait qu’il avait été attaqué et cherchait des soins médicaux, a précédemment rapporté POLITICO.

Miller a déclaré à POLITICO la semaine dernière que les attaques présumées constituaient «un acte de guerre».

Les incidents se seraient produits dans le monde entier, y compris en Europe, à Miami, dans le nord de la Virginie et près de la Maison Blanche, a rapporté POLITICO.

L’étude russe de ce type de technologie remonte à la dernière partie du XXe siècle, lorsque l’ex-Union soviétique a choisi de mener une «guerre irrégulière», où elle pouvait contrer les États-Unis par «les coutures et les lacunes», plutôt que par l’espace conventionnel, a déclaré le premier ancien fonctionnaire. Les armes à impulsions hyperfréquences, qui utilisent une forme de rayonnement électromagnétique pour endommager les cibles, sont des armes «parfaites en zone grise» car l’attribution est si difficile, a déclaré la personne.

Bien que les enquêteurs n’aient pas déterminé de manière définitive que ces incidents sont causés par une arme spécifique, certains pensent qu’un tel dispositif serait principalement transporté par véhicule, selon l’ancien responsable et un responsable du Congrès. Certains peuvent être assez petits pour tenir dans un grand sac à dos, et un individu peut être ciblé à une distance de 500 à 1000 mètres.

Betsy Woodruff Swan et Erin Banco ont contribué à ce rapport.