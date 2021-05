Le plan de protection sociale manquant de Boris Johnson

Appuyez sur play pour écouter cet article

LONDRES – Fraîchement sorti de son dernier triomphe électoral, le gouvernement de Boris Johnson présente son programme législatif pour l’année à venir. Mais il manque une pièce cruciale: un plan pour réparer le système brisé de protection sociale des adultes en Angleterre.

Les rapports récents selon lesquels une législation autonome sur les soins sociaux sera absente du discours de la reine sont vrais, selon le London Playbook de POLITICO, bien que les personnes en soins soient confrontées à des coûts paralysants et au milieu d’un sous-financement désespéré dans le secteur.

Johnson ne savait pas qu’une pandémie allait frapper quand il s’est tenu sur les marches de Downing Street en 2019 et a promis de résoudre la crise des services sociaux «une fois pour toutes». Mais il a dit qu’il y avait un «plan clair que nous avons préparé», et deux ans plus tard, ce plan est introuvable.

Alors, quel est le hold-up? «Plus vous examinez le plan, plus il devient difficile», a déclaré un ministre, et la question centrale est de savoir comment un nouveau régime est financé.

Dans le système actuel, les personnes ayant des actifs de plus de 14 250 £ doivent payer une partie de leurs frais de soins, tandis que celles qui ont des actifs de plus de 23 250 £ doivent payer la totalité de leurs factures. Cela signifie que les personnes assez malchanceuses pour avoir besoin de soins prolongés ou intensifs font face à des sommes qui font pleurer. Le Daily Mail estime qu’environ 17 000 personnes âgées doivent vendre leur propriété chaque année pour financer leurs soins. La réforme coûtera cher et nécessitera un modèle de financement durable, mais on craint à Whitehall si les solutions proposées sont garanties pour résoudre le problème. Les ministres reconnaissent que c’est une question complexe – encore plus que les crises sanitaires et économiques postpandémiques.

C’est complexe, mais la question n’a rien de nouveau, car une réforme est promise depuis des décennies et la crise était au point de rupture avant même la pandémie de coronavirus.

La demande a augmenté plus rapidement que le financement et les conseils ont été confrontés à de profondes coupures à l’époque de David Cameron, ce qui signifie que les liquidités sont à jamais plus sollicitées. La population âgée ne cesse d’augmenter et a besoin de soins plus longtemps, tandis que la prévalence du handicap chez les adultes en âge de travailler, qui est une charge massive et souvent oubliée pour le secteur des soins, a également augmenté. Mais la Fondation pour la santé a déclaré que les dépenses par personne pour les soins sociaux pour adultes ont diminué en termes réels d’environ 12 pour cent entre 2010 et 2019. Le Royaume-Uni dépense moins pour les soins sociaux que la moyenne de l’UE, selon les chiffres de l’OCDE, et si la demande augmente, le coût de la provision augmente également.

Prenons juste un exemple. Le comité de santé a mis en exergue le cas de Daphné Havercroft, dont la mère Dorothy souhaitait rentrer chez elle avec un colis de soins plutôt que de déménager dans une maison de retraite après un séjour à l’hôpital. Bien que plus de 100 personnes aient tenté de coordonner le plan, cela ne s’est jamais produit et elle est restée dans les services jusqu’à ce qu’elle soit renvoyée dans une maison de soins infirmiers, d’où elle a eu trois admissions d’urgence à l’hôpital. Daphné a deviné que ni le NHS ni les autorités locales n’étaient disposés à financer le paquet, alors Dorothy a obtenu un accord brut.

Elle n’était pas seule. Age UK a estimé en 2018 qu’environ 1,4 million de personnes âgées ne reçoivent pas les soins dont elles ont besoin, soit une augmentation de 19% en deux ans. Même avant la pandémie de coronavirus, environ 43% des directeurs de soins ont déclaré que les prestataires de leur région avaient fermé ou coupé des services, selon l’Association des directeurs des services sociaux. Le comité de la santé a recommandé l’année dernière que, comme point de départ, le secteur ait besoin de 7 milliards de livres supplémentaires par an d’ici 2023-24 pour couvrir les changements démographiques, améliorer les taux de rémunération lamentables des soignants et protéger les personnes confrontées à des coûts de soins sociaux «catastrophiques». Cela signifierait 34% de plus sur le budget 2023-24.

Comme si l’image n’était pas assez mauvaise, le coronavirus a rendu la crise des soins sociaux d’autant plus aiguë. Une étude d’Age UK publiée mardi a montré que 23% des personnes âgées de 60 ans et plus ont constaté que leur capacité à mener des activités quotidiennes sans soutien s’était détériorée depuis le premier verrouillage. L’ADASS a constaté qu’un tiers des prestataires de soins sociaux pour adultes ont déclaré qu’il y avait eu une augmentation des besoins non satisfaits en raison de la pandémie, tandis que les craintes que les budgets ne soient pas suffisants avaient explosé. Il a estimé l’été dernier que COVID avait réduit les revenus des prestataires de soins de 190 millions de livres sterling et que 520 millions de livres sterling de financement supplémentaire seraient nécessaires pour répondre au même niveau de besoin en 2021 par rapport à l’année précédente.

Pensez aux aidants non rémunérés, qui, selon Carers UK, font épargner aux deniers quelque 530 millions de livres sterling par jour. Les recherches menées en vue du début de la pandémie ont révélé que les soignants assumaient des charges plus lourdes, en raison de la fermeture des services locaux et de la nécessité de s’isoler. Les deux tiers ont déclaré qu’ils n’avaient pas été en mesure de prendre des pauses pendant la pandémie, et à peu près le même nombre ont déclaré que leur propre santé mentale s’était détériorée. «Je suis épuisé», a déclaré un soignant. «Je m’occupais de deux personnes au début du verrouillage, malheureusement une personne est maintenant décédée, mais la santé de la deuxième personne s’est encore détériorée, il n’y a donc pas de relâche dans la quantité de soins requis.» Un autre a déclaré que leur dépression s’était «aggravée depuis que ce virus avait commencé à ruiner le monde». N’oubliez pas que l’allocation de soignant est d’un peu moins de 70 £ par semaine.

Pas de « capacité politique »

Malgré tout cela, la pandémie a réduit encore plus les chances de réforme dans un proche avenir. Le ministre des Affaires sociales, James Bethell, a déclaré aux Lords en octobre dernier qu ‘«il n’y a tout simplement pas la capacité de gestion ou la capacité politique d’entreprendre une réforme générationnelle majeure de l’ensemble du secteur au milieu de cette épidémie massive».

Les options: Johnson serait en faveur des recommandations de réforme d’Andrew Dilnot en 2011, qui continuent d’être lancées dans l’herbe haute. Dilnot a suggéré un plafond à vie sur le coût des soins pour les individus, parallèlement à des conditions de ressources plus généreuses. Le plafond a été repris par le gouvernement de coalition avec le soutien de plusieurs partis – bien qu’au double du niveau recommandé par Dilnot – mais le plan s’est effondré.

Dilnot avait un article dans le Mail Tuesday dans lequel il affirmait que «ne rien faire ne pouvait plus être une option» et exhortait les ministres à «mordre la balle» maintenant. «Boris Johnson parle de niveler l’économie. Ce serait une démonstration tangible de sa politique », a-t-il déclaré. Le chef du Daily Mail, qui soutient les conservateurs, déclare que le discours de la reine doit aborder «l’échec abject de deux décennies pour s’attaquer à notre crise croissante des services sociaux. Le premier jour de son mandat, M. Johnson a dit qu’il avait un plan. Il doit le produire.

D’autres réformateurs évoquent le régime au Japon, qui compte l’une des populations les plus anciennes du monde. Dans le cadre de ce plan, tout le monde paie à partir de 40 ans par le biais de l’impôt général et des primes d’assurance sociale. Les 6 millions d’utilisateurs paient eux-mêmes 10% supplémentaires du coût au point d’utilisation. Yasuhisa Shiozaki, un ancien ministre japonais de la Santé, a déclaré au comité de la santé que le système était «accepté comme un élément indispensable de l’infrastructure sociale». Le modèle allemand est également salué, dans lequel l’ensemble de la main-d’œuvre verse 1,5% de ses salaires, les employeurs égalant la somme. Le système est cependant moins généreux que celui du Japon, couvrant les besoins de base sur une base universelle et offrant des prestations sous conditions de ressources à ceux qui en ont besoin davantage.

L’Association du gouvernement local a écrit au chancelier Rishi Sunak et à d’autres ministres hier cette semaine que le fait de ne pas agir en matière de protection sociale dans le discours de la reine «sera un coup dur» pour le secteur. Le travail s’accumule aussi. La ministre fantôme de la protection sociale, Liz Kendall, a déclaré que la protection sociale de POLITICO faisait «autant partie de l’infrastructure du pays que les routes et les chemins de fer», ajoutant: «Le gouvernement doit se réveiller et se rendre compte que dans notre siècle de vieillissement, vous ne pouvez pas construire un meilleur La Grande-Bretagne alors que nous sortons du COVID sans plan à long terme pour réformer la protection sociale. » Le secrétaire à la Santé de l’ombre, John Ashworth, a ajouté: «Johnson a fait une promesse solennelle au peuple britannique sur les marches de Downing Street qu’il proposerait rapidement une solution en matière de protection sociale. Le test du discours de la reine aujourd’hui est de savoir s’il tient sa parole. La pandémie a montré la folie tragique de ne pas investir et réformer les soins sociaux. »

Les conservateurs interviennent également. Le président du comité de la santé Jeremy Hunt (ancien secrétaire à la Santé et espoir du leadership conservateur) a déclaré: «Ce n’est pas comme si le gouvernement n’avait pas eu le temps sur celui-ci, donc je ne peux pas prétendre que ce n’est pas une grande déception de ne pas avoir de plans concrets. . » Il a ajouté, cependant, que «les vraies décisions allaient toujours être prises avant l’examen des dépenses dans le [fall]. »

Et pourtant, aucun plan de protection sociale ne semble se profiler à l’horizon.

Chaque Premier ministre depuis Tony Blair s’est tenu sur les marches de Downing Street ou a prononcé des discours lors de conférences du parti promettant de réformer ou de régler le problème, mais cela n’arrive jamais. Il y a accord sur la nécessité d’une réforme, mais celle-ci reste à jamais bloquée. Entre-temps, des vies sont en train de se détériorer et les politiciens ne parviennent pas à fournir les soins qu’ils souhaiteraient pour eux-mêmes et leurs familles.

