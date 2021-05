Génération Covid: Existe-t-il des solutions à court terme pour aider les jeunes adultes?

Les jeunes irlandais traversent une période difficile – comme le montre clairement le dernier rapport de l’Institut de recherche économique et sociale (ESRI) – avec des salaires fixes et des coûts de logement plus élevés parmi les défis auxquels ils sont actuellement confrontés.

Les solutions, en particulier à la crise du logement à long terme dans l’État, prendront du temps, même si certains changements immédiats pourraient aider, selon les experts.

Logement

Le rapport de l’ESRI a mis en évidence le coût élevé du logement et des loyers, ainsi que l’effondrement de l’accession à la propriété, qui aggrave la situation financière désastreuse qui nuit à de nombreux jeunes adultes.

Rory Hearne, professeur adjoint de politique sociale à l’Université de Maynooth, a déclaré que la suppression de l’allégement fiscal pour les fiducies de placement immobilier et la mise en place de limites sur les achats de logements par les investisseurs destinés aux primo-accédants auraient un «effet de refroidissement» sur l’investissement spéculatif.

«Cela enverrait certainement un signal aux investisseurs que l’Irlande n’est pas aussi attractive», a-t-il déclaré.

Il souligne le stock potentiel de jusqu’à 25 000 maisons et appartements inscrits dans les livres de l’Agence nationale de gestion des actifs qui pourraient être produits comme logements abordables si l’agence d’État «mettait les patins».

«C’est plus d’un an de logements que Nama pourrait potentiellement développer dans un délai de six mois à un an», a-t-il déclaré.

Vous avez moins de 40 ans, vous ne pouvez pas acheter un logement et vous êtes touché par des loyers élevés et des salaires stagnants?

En tout, 800 maisons et appartements sur des terres inscrites aux livres de Nama sont en construction. À un moment donné, le nombre qui pourrait être construit en un an pourrait atteindre environ 2 000.

Dire que l’Irlande est fermée aux affaires en termes de construction de nouvelles maisons est exactement le mauvais signal à envoyer

Cependant, il n’est pas possible de les vendre à des prix dits «abordables» – 400 000 € à Dublin, par exemple – qui ne sont pas commercialement viables et pourraient, de l’avis de l’agence, l’exposer à des violations des aides d’État de l’UE.

D’autres mettent en garde contre la fermeture de l’immobilier irlandais à des investissements extérieurs, qui ont été à l’origine de 80% du financement du développement immobilier ces dernières années.

« Dire que l’Irlande est fermée aux affaires en termes de construction de nouvelles maisons est exactement le mauvais signal que vous voulez envoyer parce que nous avons besoin de beaucoup de nouvelles maisons construites au cours des prochaines décennies », a déclaré Ronan Lyons, professeur adjoint d’économie au Trinity College de Dublin. .

Lyons considère le «coût de la location» – où le loyer subventionné par l’État d’un locataire sur une propriété est utilisé pour financer le coût à long terme de la maison – comme un moyen d’offrir un logement social et de déplacer les aides publiques au logement social hors du logement privé compétitif. secteur auquel ils n’appartiennent pas.

Le coût de la location et la réduction des coûts de construction seraient des pas dans la bonne direction, a-t-il déclaré.

«Ce n’est pas quelque chose qui va régler les choses du jour au lendemain et la raison ultime en est qu’il faudra du temps pour construire des maisons», a-t-il déclaré.

Dermot O’Leary, économiste en chef chez Goodbody Stockbrokers, a déclaré que la planification des politiques à long terme – au-delà du cycle électoral de cinq ans – habilitait l’Agence de développement foncier à produire un système de logement plus stable, ainsi qu’un État à plus long terme et à plus grande échelle. l’achat de logements, tous aideraient le marché, même si aucune de ces solutions n’offre de «solution miracle».

Emploi

Le profil d’âge plus élevé des fonctionnaires pourrait présenter des opportunités d’emploi pour la jeune génération, tandis que le passage post-Covid au travail à distance pourrait aider les jeunes à éviter le «resserrement» du coût de la vie plus élevé dans les villes, a déclaré Alma McCarthy, professeur de commerce à NUI Galway.

«Ils ont grandi dans la numérisation et étant donné que tous les secteurs conserveront certaines pratiques de travail en ligne, ils pourront y contribuer car ils sont à la pointe de cela», a-t-elle déclaré.

Imposition

Pour les jeunes aux salaires stagnants, la charge fiscale pourrait être allégée avec un taux de charge sociale universelle plus bas pour les jeunes travailleurs ou en reportant le paiement du PRSI à un âge plus avancé.

«La question est de savoir où se situerait le point de coupure. Il serait très, très difficile de le cibler », a déclaré Brian Keegan, directeur des politiques publiques chez Chartered Accountants Ireland.

Santé mentale

Brendan Kelly, professeur de psychiatrie au Trinity College, a déclaré que les jeunes sont résilients et «rebondiront» après les revers de la pandémie, mais il pense qu’il devrait également y avoir de l’aide pour les personnes les plus touchées. Il a déclaré que le programme de conseil en soins primaires par l’intermédiaire des médecins généralistes devrait être étendu aux personnes à faible revenu non titulaires de cartes médicales et aux moins de 18 ans.