Giorgia Meloni pourrait-elle être la première femme Premier ministre d’Italie?

ROME – Malgré les apparences, il n’y a rien de fraternel dans la relation de la leader des Frères d’Italie, Giorgia Meloni, avec sa principale rivale à l’extrême droite.

«Ensemble, nous donnerons bientôt à l’Italie le gouvernement qu’elle mérite, peu importe ceux qui essaient de nous diviser», at-elle tweeté à Matteo Salvini, chef du parti de la Ligue, le week-end dernier. Il lui avait précédemment souhaité une bonne fête des mères.

La démonstration publique de l’amitié a masqué une lutte féroce entre Meloni et Salvini pour la suprématie à droite qui s’est intensifiée depuis que la Ligue a rejoint le gouvernement d’unité nationale du Premier ministre Mario Draghi en février, laissant les Frères d’Italie pratiquement seuls dans l’opposition.

Le parti vote maintenant à environ 18%, moins de quatre points derrière la Ligue, faisant de Meloni un challenger crédible à la direction de Salvini de la coalition de droite, qui comprend également le parti de l’ancien Premier ministre Silvio Berlusconi.

Le chef du parti le plus performant du bloc sera probablement Premier ministre si l’alliance remporte les prochaines élections générales, prévues pour juin 2023 au plus tard. Les sondages d’opinion suggèrent que le bloc est sur la bonne voie pour faire exactement cela et si le parti de Meloni l’emporte, elle pourrait devenir la première femme Premier ministre d’Italie.

Frères d’Italie, qui tire son nom de l’hymne national, a fortement augmenté depuis fin 2019 et, stimulé par son rôle d’opposition de premier plan, a atteint des sommets auparavant inimaginables pour un parti marginal post-fasciste qui n’a pris que 4%. du vote en 2018.

Ses gains se font principalement au détriment de la Ligue, qui est sur la pente depuis qu’elle a remporté 34% des voix lors des élections italiennes au Parlement européen en 2019.

Meloni représente désormais «une menace réaliste» pour la direction de Salvini de l’alliance de droite, a déclaré Daniele Albertazzi, chercheur en politique européenne à l’Université de Birmingham. «Elle est dans un très bon endroit.»

Le secret de son succès? Alors que la Ligue a terni sa marque d’insurrection en gouvernant en coalition, d’abord avec le mouvement populiste 5Star en 2018, et maintenant dans un gouvernement d’unité nationale, les Frères d’Italie sont considérés par de nombreux électeurs comme plus cohérents et idéologiquement purs.

Si le parti trouve ses racines dans le Movimento Sociale Italiano (MSI) formé par les alliés de Mussolini après 1945, ces origines ne sont pas nécessairement un obstacle au pouvoir. Les héritiers du fascisme sont considérés comme moins extrêmes en Italie qu’à l’étranger et font désormais partie du courant dominant en tant que partenaires juniors dans les gouvernements de droite depuis les années 1990.

Être dans la seule opposition présente de nombreux avantages. Depuis février, il a permis au parti d’agir comme un aimant pour tous ceux qui ne sont pas d’accord avec le gouvernement. L’opposition se voit également confier le contrôle des principales commissions parlementaires telles que le contrôle de la télévision et des services de renseignement contrôlés par l’État.

L’opposition a également droit à un tiers du temps consacré à la politique sur les médias contrôlés par l’État, ce qui signifie une visibilité considérablement accrue.

Le parti insiste sur le fait que sa décision de rester en dehors du gouvernement n’était pas un stratagème politique.

Meloni, qui a refusé d’être interviewée pour cet article, a déclaré dans des commentaires écrits à POLITICO que son objectif était d’être «une opposition patriotique … évaluant les propositions du gouvernement sans parti pris et poussant à une intervention sur les priorités» qui incluent le travail, les impôts, la pandémie et gérer la migration.

«Nous ne sommes pas dans l’opposition pour un avantage politique mais par conviction», a déclaré Federico Mollicone, qui est sénateur du parti. «Si un tiers des Italiens est fortement en faveur de Draghi, nous donnons une voix à la majorité des Italiens qui ont des inquiétudes.»

Mollicone a affirmé que les Frères d’Italie étaient dans l’opposition pour aider leurs alliés au gouvernement, en «poursuivant des batailles partagées».

Mais le rôle des Frères d’Italie dans l’opposition a été tout sauf utile à la Ligue, forçant Salvini dans la position délicate d’essayer de garder un pied dans le camp gouvernemental et un autre dans l’opposition.

La Ligue a fini par s’abstenir au Cabinet sur les mesures précédemment convenues au sein de la coalition au pouvoir et a lancé une pétition contre le couvre-feu du gouvernement.

Depuis le début du nouveau gouvernement, les tensions entre Meloni et Salvini sont restées vives. Salvini a refusé de renoncer au contrôle de la commission du renseignement au parlement. Meloni a tenté de diviser le gouvernement, en avançant des votes sur la levée du couvre-feu de 22 heures et une motion de censure contre le secrétaire à la Santé Roberto Speranza.

Alors que la saison estivale des bateaux pour migrants commence sérieusement, la capacité de Salvini à concilier son rôle au gouvernement avec ses instincts populistes sera mise à l’épreuve. Lorsque Meloni a répondu à une augmentation des arrivées de bateaux de migrants le week-end dernier en appelant à un blocus naval immédiat, Salvini ne pouvait que demander une rencontre avec Draghi.

Pendant ce temps, Meloni semble faire de plus grandes incursions de la frange d’extrême droite vers le centre. Une nouvelle autobiographie, Io sono Giorgia, une référence à son discours historique sur la politique identitaire en 2019 qui a été transformé en hit pop viral, semble faire partie d’une cure de jouvence pour adoucir son image et faire appel à une circonscription féminine, en s’ouvrant sur son enfance difficile sans père et ses difficultés de fertilité.

Pour certains analystes, le conflit au sein de l’alliance de droite n’est qu’un théâtre politique qui fondra avant les élections. Albertazzi, le chercheur, a noté que les parties ont une longue histoire de collaboration. «Ils gouvernent ensemble depuis 25 ans», a-t-il déclaré.

Un test précoce pour savoir s’ils peuvent se réunir à nouveau se profile – ils doivent choisir des candidats communs pour les élections locales des grandes villes à l’automne, en particulier Rome.

La chose la plus commode pour ses alliés serait que Meloni elle-même se tienne debout. Mais elle a rejeté les demandes de candidature à la mairie de Rome comme une tentative de la mettre à l’écart et de l’empêcher de se concentrer sur la course qui compte, la course nationale.

Pour l’instant, la Ligue est toujours en tête dans les sondages mais, sur la trajectoire actuelle, elle pourrait être dépassée par les Frères d’Italie d’ici la fin de l’année.

Si le parti de Meloni mène non seulement dans les sondages, mais aussi lors des prochaines élections générales, Salvini sera sous pression pour s’en tenir à un accord au sein de l’alliance et la laisser occuper le poste de chef de file. « Dans ce cas, il est difficile de voir comment quiconque peut l’empêcher de devenir Premier ministre », a déclaré Albertazzi.