Les vaccins donnent à Okonjo-Iweala un moyen de remettre l’OMC sur la carte

Une dispute mondiale sur les vaccins contre les coronavirus donne à la directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala, une occasion rare de donner à son organisation gravement blessée un chemin de retour à la pertinence.

Et par le rythme de travail souvent glacial de l’OMC, elle se donne un délai ultra serré de novembre pour superviser un accord sur l’accès aux vaccins et prouver que l’organisme basé à Genève est toujours un acteur du commerce mondial.

L’OMC semblait avoir perdu son raison d’être lorsque l’administration Trump a essentiellement paralysé la Cour suprême de l’institution commerciale en 2019, refusant d’approuver la nomination de nouveaux juges parce que Washington a fait valoir l’instance avait trop de pouvoir pour annuler les lois nationales.

Cependant, il y a maintenant un problème qui a remis l’OMC sous les feux de la rampe. L’Inde et l’Afrique du Sud ont été le fer de lance d’un effort pour que les grandes sociétés pharmaceutiques renoncent à leurs brevets pour permettre un plus grand déploiement de médicaments pour lutter contre la pandémie. La nouvelle administration américaine de Joe Biden a jeté son poids derrière une telle décision pour les vaccins COVID-19, bien que l’UE reste résolument opposée.

Okonjo-Iweala sent son moment.

«Nous ne pouvons plus avoir d’ambition faible parce qu’en réalité, il s’agit de personnes», a déclaré Okonjo-Iweala dans une interview à POLITICO. «Nous devons mener à bien les négociations sur la santé le plus rapidement possible, car il s’agit de vies.»

Le vrai test pour savoir si son approche accélérée fonctionne sera si tous les pays peuvent «élaborer un accord qui permettra aux pays en développement d’accéder… afin qu’ils n’aient pas à aller… produit par produit, mais en même temps, respecte et respecte encourage la recherche et le développement »pour les vaccins. Si un tel texte était accepté par tous les pays à la conférence des ministres de novembre, cela «battrait tous les records» pour les négociations à l’OMC, a fait observer Okonjo-Iweala.

Mais c’est encore dans des mois. Pour une augmentation significative de la production plus tôt, elle souhaite que Big Pharma se mette à la hauteur.

Sa soi-disant «troisième voie» pour diffuser plus rapidement les vaccins dans le monde est «de ne pas attendre, mais de se concentrer sur l’accélération de la production et [pharmaceutical companies] pour se déplacer rapidement au lieu de résister », dit-elle. «Ils doivent entrer et lever la main et dire… ‘nous sommes prêts à travailler avec vous au Bangladesh, nous sommes prêts à travailler au Pakistan.’»

Décrivant ces partenariats comme une solution commerciale gagnant-gagnant, elle a ajouté: «Les grandes sociétés pharmaceutiques pourraient également gagner si elles agissaient rapidement.»

Okonjo-Iweala, qui était deux fois ministre des Finances du Nigéria, a déclaré que certains pays en développement avaient déjà présenté la capacité de produire les précieux jabs lors du sommet sur les vaccins qu’elle a convoqué le mois dernier. Plus précisément, l’Afrique du Sud, le Pakistan, le Bangladesh, l’Indonésie et le Sénégal ont déclaré qu’ils disposaient d’installations qui pourraient être rééquipées. «Nous exhortons les fabricants à jeter un regard honnête et à voir si nous pouvons les égaler… afin qu’ils puissent faire demi-tour [those facilities] dans les six à neuf prochains mois », a-t-elle déclaré.

Quand des gens meurent dans un pays, «il est politiquement … intenable» pour un dirigeant de dire qu’ils exportent des vaccins, a-t-elle dit, en évoquant la situation en Inde. La leçon à tirer est de mieux répartir la capacité de fabrication. «Il est anormal qu’un continent – l’Afrique – avec 1,3 milliard d’habitants, dispose de 0,17% de la capacité de fabrication, importe 99% de ses vaccins et 90% de ses produits pharmaceutiques», a-t-elle déclaré.

Ainsi, à court et moyen terme, Okonjo-Iweala a déclaré qu’elle s’attendait à ce que les fabricants de vaccins se lancent sur les marchés des pays en développement. «Les fabricants devraient … augmenter la production, donner les licences pour que nous puissions continuer.»

Et parvenir à un accord international pour accélérer la production de vaccins d’ici novembre ne sera pas trop tard pour sauver des vies pendant cette pandémie, selon Okonjo-Iweala: «Nous allons avoir besoin de 10 à 15 milliards de doses par an, et nous n’a pu en fabriquer que 5 milliards. »

«J’étais président de GAVI [the global vaccine alliance] depuis six ans … je sais en fait quelque chose sur cette entreprise … donc même si nous comprenons [an agreement] d’ici la fin de l’année, je pense que ce sera toujours très utile », a ajouté Okonjo-Iweala.

Certains observateurs habitués aux délais plus habituels de l’OMC disent que vouloir que tout cela se produise en un temps record, parallèlement à la résolution de négociations insolubles à l’OMC – telles que l’impasse de 20 ans sur les subventions à la pêche – est impatiente d’elle. «Je suis impatiente», admet-elle. Mais là encore, «si nous ne faisons pas cela, comment allons-nous obtenir des succès? Je ne dis pas que tout va fonctionner, mais je vais essayer.

