La génération Y bruxelloise à la recherche de vaccins contre le coronavirus

La dernière énigme après le travail pour les jeunes bruxellois: allez siroter une bière dans une terrasse de bar récemment rouverte, ou faites la queue dans un centre de vaccination local au cas où vous auriez un vaccin inutilisé contre le coronavirus.

Par un mardi après-midi humide, environ cinq douzaines de personnes faisaient la queue au centre de vaccination de Pacheco dans le centre de Bruxelles, dans l’espoir d’acquérir l’une des doses restantes des rendez-vous quotidiens de vaccination actuellement ouverts uniquement aux personnes âgées de 41 ans ou plus ou souffrant de maladies. Pour la plupart, c’était un exercice futile car les responsables ont annoncé qu’ils n’avaient plus qu’un seul coup de feu.

D’autres ont eu plus de chance ailleurs. Au centre forestier une semaine plus tôt, un problème de logiciel a interrompu les rendez-vous réguliers, laissant les fonctionnaires offrir environ 1 200 BioNTech / Pfizer jabs sur la base du premier arrivé, premier servi. Au fur et à mesure que cette nouvelle se propageait, une centaine de jeunes ont fait la queue pendant des heures au centre les jours suivants, bien que seule une poignée ait réussi à obtenir un coup.

« Nous constatons un intérêt croissant chez les jeunes pour se faire vacciner, ce qui est généralement une bonne chose », a déclaré Inge Neven, porte-parole de la politique vaccinale à Bruxelles. Cependant, elle a souligné que ce n’était que dans des cas « très exceptionnels » que des doses étaient administrées à des personnes n’appartenant pas aux groupes prioritaires. « Nous appelons les gens à avoir encore un peu de patience. Bientôt, tout le monde aura son tour », a-t-elle déclaré.

Mais la patience chez certains dans la vingtaine et la trentaine s’épuise avec la perspective de voyager sans friction – pas de tests PCR ni de mise en quarantaine – pour les personnes entièrement vaccinées à partir du 21 juin dans le cadre du certificat vert numérique de l’UE.

Au moment où ces groupes d’âge peuvent s’attendre à réserver un premier rendez-vous pour un vaccin, probablement au début ou à la mi-juin, il serait encore juillet ou au-delà avant de recevoir les deux injections dont tous ont besoin le vaccin Johnson & Johnson pour une protection efficace. Cela pourrait être trop tard pour les projets d’été de certains, d’autant plus que les concerts et autres événements culturels envisagent d’autoriser uniquement ceux qui ont un passeport vaccinal ou un prélèvement nasal négatif coûteux.

« Je ne sais pas si j’obtiendrai bientôt mon rendez-vous pour le vaccin », a déclaré Benjamin, un consultant de 35 ans travaillant dans les affaires européennes et l’un des espoirs malchanceux du centre de Pacheco.

«Je suis ici parce que j’aimerais voyager pour mon travail», a-t-il déclaré. « Alors je vais probablement réessayer dans les prochains jours. Deux collègues ont eu de la chance ces dernières semaines et ont reçu une dose restante. Mais le mot semble s’être répandu en ville, il y a beaucoup plus de gens qui viennent maintenant. »

Il y a eu des scènes similaires de jeunes essayant de se faire vacciner avant leur tranche d’âge en France et en Allemagne, et les autorités disent qu’il est légal de prendre les doses restantes à la fin de la journée et qui pourraient ne plus être utilisables le lendemain.

Pourtant, il y a aussi des rapports en provenance d’Allemagne sur des personnes qui mentent sur leur âge ou qui prétendent à tort qu’elles s’occupent d’une personne âgée ou d’une femme enceinte pour sauter la file d’attente de vaccination.

Rendez-vous inutilisés

L’UE vise à faire vacciner 70% de sa population adulte d’ici l’été, et après un démarrage lent, les 27 pays de l’Union administrent désormais plus de doses quotidiennes pour 100 personnes que les États-Unis ou le Royaume-Uni.

La Belgique, qui, il n’y a pas longtemps, se situait au bas du classement de l’UE en matière de vaccination, est maintenant en 6e position avec environ 32 pour cent de la population ayant reçu au moins un premier vaccin, juste derrière les 33 pour cent de l’Allemagne. Malte reste le favori avec 60 pour cent de la population ayant reçu au moins une première dose de vaccin.

Cependant, le déploiement des vaccins à Bruxelles ne se déroule pas tout à fait sans heurts, et les rapports plus tôt cette semaine que certains centres de vaccination disposent encore de milliers de créneaux de rendez-vous gratuits ont soulevé des doutes quant à la pertinence de limiter les coups à certains groupes prioritaires. Les données belges montrent que le taux de vaccination à Bruxelles est à la traîne à environ 25 pour cent.

Les rapports sur le personnel du centre de vaccination distribuant les doses restantes à leurs amis n’ont pas non plus contribué à la réputation du système.

Les autorités locales admettent qu’il y a « un problème » de rendez-vous inutilisés, qu’ils attribuent principalement à la faible popularité du jab Oxford / AstraZeneca, qui a souffert de rapports sur le risque de caillots sanguins et d’une moindre efficacité et résistance aux mutations virales.

« Les gens s’inscrivent pour un rendez-vous et quand ils voient qu’ils sont censés obtenir AstraZeneca, ils annulent parce qu’ils veulent BioNTech / Pfizer », a déclaré Neven. Cependant, offrir les doses inutilisées d’AstraZeneca à des personnes plus jeunes n’est pas une solution miracle car les règles belges stipulent actuellement qu’il ne devrait être administré qu’aux personnes âgées de 41 ans ou plus.

Matteo, 33 ans, un expatrié italien travaillant pour une organisation internationale à Bruxelles, a fait la queue dans plusieurs centres de vaccination la semaine dernière jusqu’à ce qu’il pense avoir finalement eu de la chance: on lui a promis un rendez-vous au centre d’Anderlecht, qui avait des doses BioNTech / Pfizer inutilisées.

«J’y suis allé avec un ami, on nous a appelés à l’intérieur et j’étais presque prêt à remonter ma manche pour me faire vacciner lorsque l’infirmière a regardé ma carte d’identité et a dit que j’étais trop jeune pour être vacciné», a-t-il déclaré.

Selon Neven, la région bruxelloise ouvrira bientôt des rendez-vous de vaccination aux personnes âgées de 36 ans et plus, puis continuera à réduire la limite d’âge par intervalles de cinq ans.

Cela n’empêchera probablement pas les gens de tenter leur chance dans la file d’attente: « Il ne s’agit pas tant de voyager sans restrictions pour moi, mais de se sentir moins stressé », a déclaré Sophia, une étudiante néerlandaise de 22 ans en sciences de l’art et en archéologie. qui faisait la queue au centre de Pacheco mardi.

« Je vis avec huit autres personnes. Je suis tellement stressée. Je ne veux pas attraper le coronavirus, ni même l’avoir sans m’en rendre compte et mettre d’autres personnes en danger », a-t-elle déclaré. « Avoir le vaccin me ferait simplement me sentir beaucoup plus détendu. »

