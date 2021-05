Une décision du tribunal pourrait aider jusqu’à 20000 personnes endettées à l’époque du tigre celtique

Varan Motors - HJ-2203 Pompe pour fontaine, bassin, étang jusqu'à 2000l/h 35W, 2.0m de refoulement

La pompe est idéale pour faire circuler l'eau des aquariums, des fontaines d'intérieur, des filtres biologiques et autres. Les pompes de circulation sont construites de telle sorte qu'elles peuvent être totalement immergées.Cette pompe possède un double réglage de débit, une directement sur la pompe et l'autre sur le raccord en Y fourni. Vous pourrez donc adapter la puissance désirée selon vos besoins. Vous avez la possibilité de coller la pompe par ventouses. La tête de jet est inclinable, vous pouvez donc l'orienter ou compenser une erreur de niveau du fond du bassin. Données Techniquesla pompe 35W 2000l/h2 embouts pour jet d'eau1 coude1 Y avec réglage de débit3 emboutsCaractéristiquesPompe à économie d'énergiedébit réglableDe petite taille et compacteDonnées TechniquesDimensions de la pompe: 16 x 9 x 10.5cmHauteur de refoulement max: 2mHauteur maximale entre la fixation de la pompe et sortie de jet 75cmCapacité max de la pompe: 2000l/hTempérature de l'eau maximale: 35°CIPX8Cable d'alimentation: 9mPuissance: 35WattTension: 230V / 50HzPoids: 2.300KgDimensions du carton: 28 x 22 x 13cm