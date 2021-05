Rencontrez Angela Rayner – chef adjointe du Labour pour reconquérir le Nord

Après une semaine tumultueuse pour le parti travailliste britannique, Jack Blanchard s’assoit avec la dirigeante adjointe Angela Rayner pour discuter de la direction que prendra le parti d’ici.

Rayner discute du défi auquel le Parti travailliste britannique est confronté pour reconquérir ses anciens quartiers centraux et explique l’attrait de Boris Johnson auprès des électeurs du nord de l’Angleterre. Elle parle également de sa relation avec le leader travailliste Keir Starmer suite à sa décision de la démettre de ses fonctions de président du parti, et attaque la «politique du magnolia» qui, selon elle, désactive les électeurs. Et elle réfléchit à la façon dont sa propre enfance troublée a fait d’elle la politicienne passionnée qu’elle est aujourd’hui.