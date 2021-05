Cyberattaque HSE: que s’est-il passé et comment les services ont-ils été impactés?

Une cyberattaque a contraint le HSE à fermer ses systèmes informatiques vendredi, ce que le ministre de la Santé Stephen Donnelly a déclaré avoir «un impact grave» sur les services de santé et de soins sociaux. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

– Il y a eu jeudi «deux ou trois» attaques par déni de service distribué (DDOS) sur des parties du système HSE, considérées comme routinières à l’époque. Le système de messagerie de l’hôpital Beaumont est tombé en panne hier, par exemple, et le service informatique a dû réinitialiser individuellement les mots de passe de l’utilisateur.

– L’attaque principale a commencé vendredi vers 4h30 et le personnel informatique des services de santé a réagi en éteignant les systèmes par précaution. Le chef du HSE, Paul Reid, pense que l’attaque a été menée par des personnes cherchant à extorquer de l’argent, bien qu’aucune n’ait été demandée jusqu’à présent.

– Les problèmes d’accès aux dossiers électroniques signifient que l’annulation et l’interruption des services dans les hôpitaux sont probables jusqu’à ce que les problèmes soient résolus. Par exemple, les services de la National Maternity Hospital et de la Rotunda Maternity Hospital de Dublin ont été affectés. Ce dernier a déclaré que les gens ne devraient venir à des rendez-vous prévus que si 36 semaines ou plus après le début de leur grossesse ou en cas d’urgence. Il est entendu qu’un système d’imagerie radiologique utilisé dans de nombreux hôpitaux de l’État a également été touché.

– Le système de vaccination contre le Covid-19 n’a pas été affecté et ces rendez-vous se déroulent comme prévu, bien que le portail d’enregistrement ait été fermé. De plus, étant donné que les généralistes sont concernés, ils ne peuvent pas orienter les patients vers un test Covid-19. On dit donc aux personnes présentant des symptômes de se rendre dans l’un des centres de test sans rendez-vous actuellement ouverts.

– Les personnes en attente du résultat d’un test Covid-19 seront également affectées. « Il peut y avoir un certain retard dans la réception de vos résultats de test, nous demandons au public de nous supporter pendant que nous mettons en œuvre un nouveau processus pour fournir des résultats avec un accent initial sur les résultats détectés », a déclaré le HSE. «Il est essentiel que quiconque attend le résultat d’un test Covid-19 s’auto-isole jusqu’à ce qu’il reçoive le résultat du test. Il s’agit d’un changement important par rapport aux conseils habituels sur les mouvements restrictifs.

– Tusla a déclaré que ses systèmes internes, sa messagerie électronique et son portail par lesquels les renvois en matière de protection de l’enfance sont effectués ne fonctionnent pas. L’agence pour l’enfance et la famille a déclaré que c’était pour «des raisons de sécurité» car ils sont hébergés sur le réseau informatique du HSE. «Toute personne souhaitant faire une recommandation concernant un enfant peut le faire en contactant le bureau local de Tusla dans sa région», a-t-il déclaré, ajoutant que les détails des bureaux locaux sont disponibles sur tusla.ie.

– L’attaque est considérée comme «assez sophistiquée» par comparaison avec les précédentes. L’intention est de redémarrer les éléments individuels du système informatique une fois qu’ils ont été évalués et corrigés des risques, mais le processus pourrait se poursuivre pendant le week-end.