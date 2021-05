Le DUP choisit une ligne dure comme chef de file pour lutter contre le protocole de l’Irlande du Nord

Vendredi, le Parti unioniste démocrate a élu un nouveau dirigeant extrémiste, Edwin Poots, qui promet d’annuler le protocole irlandais de l’accord commercial sur le Brexit – même si cela signifie ébranler les fondations de l’accord de paix en Irlande du Nord.

Poots a à peine vaincu le chef du parti à la Chambre des communes, Jeffrey Donaldson, dans un 19-17 voix Vendredi parmi les législateurs du parti. Le résultat étroit reflétait les divisions de longue date entre les ailes centristes et chrétiennes du parti évangéliques.

Le sien la victoire sera accueilli par les forces politiques rivales qui espèrent renverser les unionistes démocrates en tant que premier parti lors des prochaines élections à l’Assemblée d’Irlande du Nord.

Donaldson avait été considéré comme le candidat ennuyeux mais lisse le plus susceptible de positionner le DUP comme une église plus large capable de retenir des syndicalistes relativement libéraux dans ses rangs.

Poots, en revanche, est connu pour des moments de sectarisme brutal, tels que le blocage des dons de sang par les homosexuels et affirmant que les catholiques étaient beaucoup plus susceptibles d’attraper le COVID-19. Comme la plupart des législateurs du DUP, il s’oppose aux mariages homosexuels et à l’avortement, deux politiques imposées à l’Irlande du Nord par la législation britannique.

Sa victoire ne permet pas de savoir qui succédera à Arlene Foster en tant que premier ministre, chef du gouvernement à cinq partis d’Irlande du Nord. Poots a mené la campagne interne pour évincer Foster – mais ne veut pas occuper le poste de premier ministre.

Déplacer vers la droite

Le principal candidat pour devenir chef du gouvernement à la place est l’allié de Poots Paul Givan, qui a été vu entrer dans le siège du DUP à l’est de Belfast protestant peu après le discours de victoire de Poots vendredi soir.

Les deux hommes politiques sont membres d’une secte ouvertement anticatholique, l’Église presbytérienne libre d’Ulster, fondée par le père fondateur du DUP, Ian Paisley. Tous deux sont des créationnistes bibliques stricts qui croient que la Terre n’a que 6000 ans, les fossiles sont faux et l’évolution est une fraude.

Poots, qui n’a pas répondu aux questions du podium du vainqueur, a déclaré qu’il était déterminé à minimiser les contrôles exigés par l’Union européenne sur les marchandises arrivant dans les ports d’Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne. Ce résultat de la division du Royaume-Uni de l’accord commercial sur le Brexit a provoqué la colère de nombreux syndicalistes.

Il a juré de construire une cause commune avec d’autres groupes syndicalistes pour «mettre fin» au protocole.

«Je veux voir le syndicalisme travailler ensemble», a-t-il déclaré. «Le protocole de l’Irlande du Nord s’est avéré être un défi de taille pour nous. Si nous devons lutter contre cela, faire en sorte que tout le monde en Irlande du Nord ne soit pas dans une situation pire en raison du protocole, alors c’est à nous de le faire ensemble. »

L’hostilité au protocole s’est avérée politiquement fatale pour Foster, qui a été forcée de démissionner le mois dernier en tant que chef du DUP au milieu du mécontentement de la base face à son acceptation tiède initiale du protocole. Elle a noté que l’arrangement serait bon pour les fabricants d’Irlande du Nord, qui pourraient uniquement exporter sans obstacle à la fois vers la Grande-Bretagne et les 27 pays de l’UE.

Mais ces arguments se sont estompés avec l’imposition soudaine en janvier de contrôles de l’UE sur les marchandises en provenance de Grande-Bretagne. Cette société d’Irlande du Nord instable, car les fournisseurs confus ont annulé les expéditions normales et les stocks sur les étagères des magasins se sont temporairement éclaircis.

L’épisode a souligné à quel point l’économie terne de la région est dépendante des chaînes d’approvisionnement britanniques, désormais soumises à des retards bureaucratiques, des restrictions et des coûts plus élevés. Les tensions anti-protocole ont alimenté 10 jours d’émeutes d’avril par des protestants de la classe ouvrière, dont beaucoup se sont moqués du DUP pour avoir permis un nouveau régime qui facilite le commerce avec la République d’Irlande qu’avec la Grande-Bretagne.

Le mois dernier, Poots s’est moqué des premiers commentaires pro-protocole de Foster comme « comme se vanter de l’objectif merveilleux de votre équipe alors que vous venez d’être martelé 6-1. »

Pourtant, en tant que ministre de l’Agriculture d’Irlande du Nord, Poots était le plus responsable localement du déploiement des nouveaux contrôles sur les marchandises britanniques dans les ports – un point saisi par les partisans de Donaldson.

Besoin de coopération

La nomination d’un autre candidat au poste de premier ministre poserait un test immédiat pour la résilience du partage du pouvoir, l’objectif central de l’accord de paix du Vendredi saint de 1998 en Irlande du Nord.

Alors que les législateurs du DUP choisissent leur propre chef, tous les partis doivent approuver les nominations à l’administration d’Irlande du Nord, surtout les opposants polaires du DUP au parti nationaliste irlandais Sinn Feín.

Un refus d’accepter le candidat de Poots en tant que nouveau chef du gouvernement pourrait rapidement déclencher l’effondrement de l’Assemblée d’Irlande du Nord, comme cela s’est produit pour la dernière fois en janvier 2017 lorsque les relations DUP-Sinn Féin ont atteint des niveaux toxiques. Le partage du pouvoir a été rétabli il y a seulement 16 mois.

Des politiciens d’autres partis ont déclaré à POLITICO que ce serait une erreur de radier Poots comme une force de division irrémédiable. Ils ont noté que Poots lui-même, tout en étant un orateur parfois maladroit donné à des extraits sonores sectaires et misogynes, a un charme personnel et de bonnes relations dans les coulisses avec les figures du Sinn Féin.

Ils notent que la politique fondamentaliste de Poots est étroitement liée à feu Ian Paisley, qui a passé des décennies à demander que le Sinn Féin et ses alliés de l’armée républicaine irlandaise soient «écrasés» – pour étourdir le monde en formant un gouvernement efficace avec eux en 2007.

«Si Ian Paisley peut nous surprendre», a déclaré un membre de l’Assemblée, «peut-être que Poots le peut aussi.»

La dirigeante du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, a déclaré qu’elle espérait que Poots prendrait des mesures pour renforcer le gouvernement fragile de l’Irlande du Nord, et non pour provoquer son parti. Une lutte immédiate se profile pour savoir si le DUP cessera de bloquer une loi sur la langue irlandaise, une demande de longue date du Sinn Féin.

«Le Sinn Féin veut que le partage du pouvoir fonctionne», a-t-elle déclaré. «Nous sommes fermement résolus à faire fonctionner nos institutions politiques afin de créer une société meilleure, plus juste et plus égalitaire pour tous.»

Les législateurs du DUP ont noté que, quelques instants après la victoire de Poots, le parti a élu son membre le plus libéral de l’Assemblée pour être son chef adjoint: la représentante du nord de Belfast, Paula Bradshaw.

« Le résultat n’est pas nécessairement le parti qui va vers la droite », a déclaré un membre de l’Assemblée du DUP, qui a déclaré à POLITICO qu’il avait voté pour Poots même s’il pense que Donaldson est plus compétent et professionnel. «Le message le plus clair de ce vote est que nous voulons du changement.»