Rassemblements à Dublin, Cork et Galway en solidarité avec les Palestiniens

Cet après-midi, des centaines de personnes participent à des rassemblements de solidarité pour le peuple palestinien à travers l’Irlande.

Une grande manifestation a lieu à Dublin où des manifestants brandissant des drapeaux palestiniens se sont rassemblés sur O’Connell Street.

La manifestation s’est ensuite rendue à l’ambassade d’Israël sur Pembroke Road à Ballsbridge.

Des publications sur les réseaux sociaux ont montré d’autres manifestations se déroulant à Belfast, Cork et Galway.

Les rallyes viennent à la suite de une semaine de violence accrue entre Israël et les dirigeants militants du Hamas à Gaza Palestine.

En réponse à l’escalade de la violence, le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney a tweeté samedi: «32 enfants tués depuis lundi à #Gaza par des tirs israéliens – soit environ 1/4 de tous les décès – Ce n’est pas acceptable! Israël a int. obligation légale de protéger les enfants dans les conflits & r de ne pas le faire! #Ireland parlera à nouveau avec force au CSNU demain. »

Samedi, les manifestants défilent à College Green dans le centre-ville de Dublin. Photographie: Jack Power



Pendant ce temps, dans le centre de Londres, des centaines de personnes ont défilé en solidarité avec le peuple palestinien au milieu du conflit en cours.

Les organisateurs ont déclaré qu’une «action immédiate» était nécessaire de la part du gouvernement britannique pour aider à mettre fin à la violence «brutale» contre le peuple palestinien.

Les manifestants sont arrivés à Hyde Park près de Marble Arch avant de marcher vers l’ambassade d’Israël, brandissant des banderoles et scandant.

Parmi ceux qui devraient prendre la parole lors de la manifestation figurent l’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn, Diane Abbott et Zarah Sultana.

La manifestation à Londres a été organisée par Palestine Solidarity Campaign, les Amis d’Al-Aqsa, le Forum palestinien en Grande-Bretagne, la Coalition Stop The War, la Campagne pour le désarmement nucléaire et l’Association musulmane de Grande-Bretagne.

Un porte-parole des organisateurs de cette manifestation a déclaré: «Il est vital que le gouvernement britannique prenne des mesures immédiates.

«Il doit cesser de permettre à la violence brutale d’Israël contre et à l’oppression du peuple palestinien de rester impunis.

«Le bombardement de Gaza qui tue des civils, y compris des enfants, est un crime de guerre.

«Le gouvernement britannique est complice de ces actes tant qu’il continue d’offrir un soutien militaire, diplomatique et financier à Israël.» – Rapports supplémentaires PA