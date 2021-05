COLGATE-PALMOLIVE COMMERC.Srl Elmex Nettoyage intensif 75ml

Elmex Nettoyage intensif pate dentifrice Cafe, the, vin rouge et la nicotine depose sur les taches de surface des dents sont extremement difficiles a enlever avec du dentifrice normal. Le nettoyage professionnel effectue dans le cabinet dentaire est essentielle pour restaurer la couleur naturelle des dents. dentifrice Elmex de Decrassage, un produit specifique pour les dents lisses et blanches naturellement, a ete developpe pour prolonger visiblement les resultats du nettoyage professionnel. Utilise tous les deux jours ou, selon les recommandations du dentiste ou l'hygieniste dentaire, a la place de dentifrice ordinaire, permet un nettoyage en profondeur et, comme l'a demontre cliniquement, prolonge l'effet du nettoyage professionnel et empeche la reapparition des taches. Ses particules speciales dents propres et lisses comme un nettoyage professionnel. Elmex Decrassage revele la blancheur naturelle des dents en les laissant incroyablement lisse. En meme temps, le fluorure d'amines assure une protection contre la carie extremement efficace. dentifrice special pour les dents lisses et blanches naturellement. agent de lissage special nettoie efficacement et prevenir la recurrence des taches. efficacite prouvee cliniquement Utilisez tous les deux jours ou selon les recommandations du dentiste ou l'hygieniste dentaire a la place de dentifrice ordinaire.