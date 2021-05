« Il est bien trop tôt pour envisager » un deuxième plan de relance de la pandémie de coronavirus, a déclaré la vice-présidente exécutive de la Commission européenne Margrethe Vestager au quotidien français Les Echos dans une interview publiée lundi.

« Je trouve étrange de discuter d’un nouveau plan dont nous ne sommes pas sûrs d’avoir besoin, alors que nous avons déjà tant à faire », a déclaré Vestager, à la question de savoir si le plan de 1,9 billion de dollars du président américain Joe Biden, annoncé en mars, pourrait pousser l’UE. pour renforcer son effort de relèvement en cas de pandémie de 750 milliards d’euros. « Le but, d’ailleurs, n’est pas de dépenser le plus d’argent, mais de donner les meilleurs résultats », a-t-elle ajouté.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles l’UE est réticente à adhérer à la proposition de Biden de renoncer aux droits de brevet pour les vaccins COVID-19, Vestager a déclaré: « Les brevets ne sont pas le problème. La difficulté est d’augmenter la capacité de production pour accélérer la vaccination et pour que les gens s’enregistrent. être inoculé. » Elle a ajouté qu’il était « plus simple de négocier avec une poignée d’acteurs qui possèdent des droits de brevet plutôt que de les laisser être accessibles à tous, sans que personne ne se sente vraiment responsable des niveaux de production ».

« Je n’entrerai pas dans les motivations américaines. Je noterai simplement qu’ils n’exportent aucun vaccin », a déclaré Vestager.

Au sujet de la gestion de la pandémie par l’UE, Vestager a déclaré que le bloc « aurait pu éviter de nombreux écueils si les accords que nous avons signés avec les sociétés pharmaceutiques étaient plus transparents ».

Le vice-président de la Commission a également abordé la résistance de certains pays de l’UE contre la proposition fiscale minimale mondiale de 21% de Biden. Lorsqu’on lui a demandé si l’exigence d’unanimité de l’UE pour les règles fiscales était un problème, Vestager a reconnu que «les décisions en matière de fiscalité sont encore trop lentes en Europe. Mais beaucoup a été fait ces dernières années, malgré la règle de l’unanimité. Ce qui compte, c’est l’élan qui crée le le changement … Maintenant que les États-Unis sont plus ambitieux, nous sommes en mesure d’aller de l’avant et de trouver un accord d’ici cet été. «

Vestager a également discuté de la proposition de la Commission de lutter contre la concurrence déloyale des entreprises bénéficiant de l’aide de l’État de pays comme la Chine. « Sur les 10 à 15 rachats qui ont eu lieu récemment, certains seraient tombés dans le champ d’application de ce règlement », a déclaré Vestager. À propos du moment où elle s’attend à ce que la proposition entre en vigueur, Vestager a déclaré: « Le projet est prêt, il a juste besoin d’être adopté. La balle est dans le camp du Parlement européen. »

