dermalogica Masque Moisture laiteux -masque pour le visage -

Faites attention à la crème fraîche. Saviez-vous que des millions de personnes dans le monde entier sont confrontées à des peaux sèches ? Le Melting Moisture Masque est un masque qui a une sensation de fonte intensément confortable. Ce masque protège la peau contre les facteurs environnementaux dommageables, répare et renforce la barrière cutanée et assure une lueur saine ! La base de ce masque unique est notre Complexe MeltingPoint, rempli d’ingrédients nourrissants qui sont activés par la chaleur de la peau et procurent une sensation de fonte agréable, tandis que les principes actifs descendent dans les couches profondes de la peau et soignent et hydratent la peau. Le MeltingPoint Complex donne également au masque une texture riche et beurrée qui transforme élégamment le baume en huile sur la peau. Conseils d'utilisation : Appliquez une petite quantité (environ un pois de poivron) dans votre main et massez-la sur le visage et le cou. Asseyez-vous