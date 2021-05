Encore une fois sur la brèche: Ikea et Decathlon rouvrent en espérant que ce soit pour de bon

Officiellement, Ikea à Ballymun devait ouvrir à 10 heures du matin. Officieusement, il y avait 40 personnes qui attendaient devant le magasin de Dublin à 8 heures du matin, alors les gérants ont ouvert les portes tôt au grand soulagement et à la satisfaction de ceux qui pensaient devoir faire la queue.

Les barrières de foule à l’extérieur du magasin peuvent accueillir des centaines de personnes. Les longues files d’attente à l’extérieur d’Ikea ​​étaient une caractéristique après la fin du premier verrouillage. Cette fois, la direction du magasin a décidé qu’il ne servait à rien de faire la file d’attente des gens pour le plaisir. «Il vaut toujours mieux être trop préparé. Nous étions impatients de laisser tout le monde revenir. Cela a été une grande surprise pour nos clients », a déclaré Martyn Allan, directeur du marché d’Ikea ​​Ireland.

Parmi ceux qui attendaient à 8h du matin se trouvait Shona Baggett, qui n’est venu que pour les comptoirs d’un nouveau bar à fromages et à vins, Once upon a Chopping Board, qui ouvre à Ratoath, Co Meath. Elle est partie avec les comptoirs, mais aussi avec des étagères et des accessoires assortis comme vous le faites lorsque la plupart des gens vont à Ikea.

L’ouverture de son restaurant a été reportée à cause du Covid-19. «Nous sommes une entreprise établie, mais nous n’avons pas de bar. Nous sommes tellement excités. C’est la prochaine étape. S’il vous plaît Dieu, nous ouvrons à l’extérieur le 7 juin si ce n’est pour des plats à emporter avant cette date », a-t-elle déclaré.

Martina Hastings est venue chercher les cadres et a émergé avec les cadres, les abat-jours, les serviettes et les sacs poubelles.

«Vous savez en quelque sorte ce dont vous avez besoin lorsque [you] regardent les quatre murs chaque jour », dit-elle.

Sarah Adams a acheté des plantations pour son jardin. «J’ai sonné et sonné. Je vis à seulement cinq minutes », a-t-elle déclaré. L’année dernière, elle a été licenciée comme l’une des travailleuses de Debenham. «Je suis parti depuis un an. Je suis de retour au travail demain. J’ai hâte ».

Système de lumière verte

Il y a un système de lumière verte en fonctionnement dans le magasin. Avant Covid-19 Ikea pouvait accueillir la taille d’une ville irlandaise de taille moyenne, 6 000 personnes au total, dans son magasin Ballymun à la fois; maintenant, il est limité à 1 000 personnes à la fois. En magasin, il y a des «gardiens de distance sociaux» qui séparent les gens, des désinfectants pour les mains et des housses de matelas amovibles.

M. Allan a déclaré qu’il y avait des problèmes d’approvisionnement, mais qu’ils ne concernaient pas le Brexit. Au lieu de cela, ils sont liés à la pandémie, mais il prévoit que tout problème d’approvisionnement sera temporaire.

En face d’Ikea ​​se trouve l’autre pilier jumeau du commerce de détail irlandais Hercules, le géant du sport Decathlon. Il a ouvert il y a 11 mois et a été fermé pendant six mois et est toujours devenu l’un des 10 magasins Decathlon les plus fréquentés d’Europe. Quelque 56 nouveaux employés, ou coéquipiers comme on les appelle, ont été embauchés lundi.

Comme Ikea, il a également eu une «ouverture en douceur» car il a ouvert deux heures plus tôt que prévu alors qu’il y avait encore des files d’attente à l’extérieur.

Brouiller

Contrairement à la plupart des commerces de détail, il y avait un blocage de steller alors que les gens se démenaient pour trouver quelque chose à voir avec tout ce qui était fermé.

Son produit le plus vendu en ligne est un poncho de surf, à 25 €, une version à prix réduit des dryrobes qui ont été populaires avec la résurgence de la natation en mer pendant la pandémie. Decathlon a accueilli 3 000 personnes sur rendez-vous samedi.

Lundi à 10h du matin, il atteignait déjà sa capacité Covid-19 de 250 personnes en magasin. Covid-19 a vu une aubaine dans sa gamme de matériel de camping avec un autre été en vue de passer des vacances en Irlande.

Le directeur de Decathlon Ireland, Bastien Grandgeorge, a déclaré qu’il croyait que la vente au détail en magasin était là pour rester malgré les Cassandras qui suggèrent le contraire.

«Nous ne pouvons pas remplacer l’expérience humaine du shopping. Il n’y a rien de tel que cette interaction », a-t-il déclaré.