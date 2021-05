Les pays de l’UE étendent les sanctions contre les pirates informatiques russes et chinois

Destock Meubles Bureau informatique merisier 5 tiroirs 1 porte laque noire L160

Meuble style : Créateur Ebéniste. Structure : en Merisier massif. Finition : Teinte merisier doré et laque noir, patine décorateur, vernis cellulosique et ciré à la main. Quincaillerie : Laiton. Descriptif : Bureau informatique à caissons, dessus plateau et tirette cuir noir et contour doré, avec 5 tiroirs, 1 porte, 4 tirettes ! 3 tiroirs (2 à gauche, 1 à droite). 1 tiroir abattant central tirette pour le clavier. 2 tirettes en façade. 2 tirettes latérales. Caisson droit : 1 porte pour tour centrale. Caisson gauche : 1 tiroir à dossiers suspendus ( 2 faux tiroirs). Dimensions des tirettes latérale : 68,5*2*44,5 (L*H*P). Dimensions des tirettes en façade : 35*2*44,5 (L*H*P). Dimensions : 160*78*80 (L*H*P). Fabrication Européenne.