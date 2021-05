Eurostar dit avoir été sauvé par les chemins de fer français et d’autres investisseurs

Le chemin de fer transmanche Eurostar affirme qu’il ne risque plus de s’effondrer après que ses actionnaires, y compris son propriétaire majoritaire français SNCF, aient accepté de soutenir un accord de refinancement avec des banques d’une valeur de 250 millions de livres sterling.

« Ce programme de refinancement garantit l’avenir d’Eurostar alors que les restrictions s’atténuent et que les voyages commencent à reprendre progressivement », a déclaré Eurostar dans un communiqué envoyé aujourd’hui.

En janvier, la société a averti qu’elle manquait de liquidités en raison de l’impact de la pandémie sur les voyages et le tourisme. Eurostar avait appelé au soutien de l’État pour traverser la crise, mais les autorités britanniques se sont montrées prudentes quant à tout type de sauvetage.

Au lieu de cela, les chemins de fer français SNCF et d’autres investisseurs, y compris des fonds supervisés par l’opérateur ferroviaire belge SNCB, sont intervenus pour injecter 50 millions de livres sterling de nouveaux capitaux dans la société ainsi que 150 millions de livres de prêts garantis par les actionnaires. Les banques ont accepté de restructurer 50 millions de livres supplémentaires de prêts, a déclaré la société.

Eurostar a déclaré qu’il commencerait à augmenter les trains quotidiens entre Londres et Paris, Bruxelles et Amsterdam plus tard ce mois-ci. À partir du 27 mai, Eurostar commencera à offrir deux vols aller-retour quotidiens entre les capitales britannique et française, jusqu’à trois par jour à partir de fin juin.

La société ne donne pas de calendrier pour étendre son trajet aller-retour quotidien unique entre Londres et Bruxelles.

Eurostar a également déclaré qu’il poursuivait également son projet de fusion avec Thalys, une ligne ferroviaire internationale reliant la Belgique, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas. Le plan de fusion est baptisé Green Speed ​​et a été annoncé pour la première fois en 2019.