Le soutien du Cabinet pour le passage du gaz fracturé susceptible de saboter le plan du terminal de Shannon

Le gouvernement a annoncé une nouvelle déclaration de politique qui empêchera l’Irlande d’importer du gaz fracturé, ce qui risque de saboter les projets de construction d’un terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) dans l’estuaire du Shannon.

La déclaration, rédigée par le ministre de l’Environnement Eamon Ryan, indique clairement qu ‘«il ne serait pas approprié d’autoriser ou de poursuivre le développement de terminaux méthaniers en Irlande, y compris le projet Shannon LNG» en attendant un examen de la sécurité de l’approvisionnement énergétique pour Systèmes d’électricité et de gaz naturel de l’Irlande.

Les autorités chargées de la planification, lorsqu’elles évaluent toute demande de planification, doivent tenir compte de la politique gouvernementale pertinente. Une interdiction légale de l’importation de gaz fracturé ne peut pas être mise en place pour le moment, a déclaré M. Ryan, car cela nécessiterait des modifications des règles internationales.

La fracturation hydraulique consiste à creuser dans la terre et à diriger un mélange à haute pression d’eau, de produits chimiques et de sable dans la roche pour libérer du gaz, qui s’écoule ensuite vers la tête d’un puits.

Les militants écologistes ont précédemment critiqué le gouvernement pour ne pas avoir interdit le gaz fracturé enchâssé dans le projet de loi sur l’action climatique, qui passe actuellement par l’Oireachtas.

Dégât environnemental

«Le gaz fracturé cause des dommages environnementaux à la fois localement là où il est extrait et dans le monde et l’Irlande, ayant interdit son exploitation à terre, ne devrait pas imposer ces risques environnementaux à d’autres communautés du monde entier», a déclaré M. Ryan après l’approbation de la déclaration par le Cabinet.

«Je reste aussi déterminé que jamais à mettre un terme aux dommages causés par la fracturation hydraulique et je vais saisir toutes les opportunités au niveau européen et aussi au niveau international pour le faire.»

L’engagement de l’Irlande en faveur d’un système énergétique à zéro émission de carbone signifiait qu’elle s’éloignerait rapidement de l’utilisation des combustibles fossiles pour l’énergie, a déclaré le chef du Parti vert.

«Les développements des énergies renouvelables qui reflètent notre ambition climatique éclaireront l’étude sur la sécurité des approvisionnements énergétiques afin de garantir que nous disposons d’un système énergétique propre, fiable et sûr.»

La société américaine New Fortress Energy a de nouveau soumis une demande de planification pour le terminal d’importation Shannon LNG de 500 millions d’euros à Ballylongford, dans le comté de Kerry, après l’annulation de sa précédente demande par la Haute Cour l’année dernière.

La déclaration de politique indique également que le gouvernement travaillera avec des États européens partageant les mêmes idées pour promouvoir et soutenir les modifications de la législation européenne sur l’énergie – en particulier la révision à venir de la directive et du règlement sur le gaz de l’UE – afin de restreindre l’importation de gaz fracturé. Il indique également que le gouvernement travaillera avec des partenaires internationaux pour promouvoir l’élimination progressive de la fracturation hydraulique dans le contexte plus large de l’élimination progressive de l’extraction de combustibles fossiles.

Forte assurance

Brian Leddin, porte-parole du Parti vert sur l’action climatique, a déclaré que cette annonce «fournit une solide assurance que l’Irlande n’importera pas de gaz fracturé» alors que l’État se dirige vers la neutralité carbone. Le parti avait obtenu cet engagement dans le cadre du programme de négociations gouvernementales, a-t-il déclaré, ajoutant que cette décision mettait l’Irlande «à l’avant-garde au niveau international» sur la question.

Le sénateur du Parti vert et militant anti-fracturation, Róisín Garvey, a déclaré que le gaz fracturé «a des effets extrêmement néfastes sur le climat mondial et l’environnement local où la fracturation a lieu». Elle a déclaré qu’une interdiction pure et simple était nécessaire «pour garantir que nous atteignions nos objectifs de neutralité climatique».

L’Irlande importe du gaz naturel via les deux pipelines d’interconnexion de Moffat en Écosse, qui fournissent la majorité du gaz naturel actuellement utilisé ici. Étant donné que le niveau de gaz fracturé dans les importations en provenance d’Écosse est considéré comme très faible, Mme Garvey a insisté sur le fait que le risque le plus élevé d’importation de gaz fracturé en Irlande à grande échelle serait via des terminaux GNL, le cas échéant.