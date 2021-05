Le scandale de la Maison Kurz, expliqué

Appuyez sur play pour écouter cet article

La semaine dernière, le chancelier autrichien Sebastian Kurz a révélé que les procureurs enquêtaient pour savoir s’il avait commis un parjure lors de son témoignage en 2020 devant une commission parlementaire d’enquête sur la corruption. S’il était inculpé, ce que de nombreux observateurs juridiques estiment probable, Kurz – qui nie les allégations – serait le premier chancelier à faire l’objet de poursuites pénales.

Jusqu’à présent, Kurz et ses partisans ont vigoureusement repoussé les suggestions selon lesquelles il devrait accepter de démissionner s’il était inculpé. En fait, la défense publique de Kurz a été pratiquement Trumpienne. Selon le récit de Kurz, ses ennemis politiques ne reculeront devant rien pour l’attraper.

« Le but derrière tout cela est: » Kurz doit partir « », a déclaré la chancelière à une audience de prime time à la télévision publique autrichienne la semaine dernière. Dans sa défense vigoureuse de ses actions, Kurz est venu aussi près de caractériser l’affaire comme une chasse aux sorcières que l’on peut obtenir sans vraiment dire les mots. Lui et son parti n’ont pas non plus hésité à remettre en question l’intégrité des procureurs derrière les enquêtes, suggérant aux journalistes à huis clos que les autorités étaient motivées par des préjugés politiques.

La gestion de l’affaire par Kurz a accru les craintes, à la fois en Autriche et au-delà, que le chancelier averti des médias, arrivé au pouvoir en promettant un «nouveau style» de politique, se transforme en une version alpine de Viktor Orbán, le libéral devenu – leader populiste de Hongrie qui a mis son pays sur une voie résolument autoritaire. (Les deux sont amis et Kurz s’est opposé à l’expulsion du parti Fidesz d’Orbán du Parti populaire européen de centre-droit plus tôt cette année.)

Un tel virage porterait un coup dur à l’UE, qui lutte déjà pour défendre les principes démocratiques dans une grande partie de l’Europe centrale.

Les événements des prochains mois – en particulier le résultat de l’enquête pénale sur Kurz – devraient apporter des éclaircissements sur la résilience de la démocratie autrichienne de 65 ans.

Comme la plupart des scandales politiques, le réseau d’accusations et de soupçons qui tourbillonne autour de Kurz et de son cercle intime est compliqué; faire la distinction entre les faits et les suppositions peut être difficile. Il n’est même pas clair si cet ultime truisme de scandale politique – la dissimulation est pire que le crime – s’applique ici, en partie parce que la prétendue dissimulation a été comiquement inepte.

Malgré la pléthore d’inconnues, beaucoup de choses ont été révélées, y compris une série révélatrice d’échanges de messages texte entre Kurz et des membres de son entourage.

Pour vous aider à naviguer dans les coins et recoins de la maison de Kurz, nous avons mis au point un guide sur les bases du scandale, qui est impliqué et ce qui est en jeu.

Comment tout a commencé

La vague d’enquêtes impliquant Kurz et ses proches collaborateurs (jusqu’à présent, neuf membres éminents de son Parti populaire autrichien – ÖVP – font face à une enquête criminelle) a commencé avec la vidéo «Ibiza».

Sorti en 2019, les images secrètes désormais tristement célèbres d’un finca sur l’île espagnole, a fait tomber le premier gouvernement de Kurz, une coalition avec le Parti de la liberté d’extrême droite (FPÖ). La vidéo montrait le vice-chancelier autrichien d’alors, l’ancien dirigeant du FPÖ Heinz-Christian Strache, en 2017 (avant de prendre ses fonctions), offrant d’échanger une influence politique contre un soutien financier à une jeune femme qu’il croyait être la nièce bien nantie d’un Oligarque russe. Seules des parties des images, prises par des caméras cachées au cours d’une longue soirée remplie d’alcool, ont été diffusées.

Qui a créé Strache et pourquoi n’a pas encore été entièrement clarifié. En plus de faire tomber le gouvernement, la vidéo a déclenché des enquêtes criminelles et une enquête parlementaire sur des allégations de corruption impliquant des politiciens de premier plan.

La connexion casino

Parmi les nombreuses déclarations choquantes qui ont émergé de la bouche de Strache pendant son séjour au finca était une affirmation selon laquelle Novomatic, un opérateur de casino international basé en Autriche, «paie tout le monde».

L’affirmation de Strache, que Novomatic nie, est au centre des enquêtes des autorités autrichiennes sur le cercle intime de Kurz.

Les procureurs enquêtent pour savoir si de hauts responsables du gouvernement, à la fois du Parti de la liberté et de l’ÖVP de Kurz, ont conspiré avec les dirigeants de Novomatic pour échanger des licences de casino contre des emplois et d’autres faveurs.

La principale accusation concerne un responsable local du FPÖ nommé Peter Sidlo, qui a été nommé directeur financier de Casinos Austria quelques semaines à peine avant la vidéo d’Ibiza, malgré la détermination d’un chasseur de têtes qu’il n’avait pas l’expérience et les qualifications requises pour le poste.

À l’époque, Novomatic était un actionnaire majeur de Casinos Austria aux côtés de l’État autrichien. Les procureurs cherchent à savoir si Strache, alors vice-chancelier, a accepté d’aider Novomatic à obtenir des licences de jeu supplémentaires en échange de l’acceptation de la nomination de Sidlo.

Strache et Sidlo disent qu’ils n’ont rien fait d’illégal.

Les autorités enquêtent sur un certain nombre d’autres hauts fonctionnaires actuels et anciens du gouvernement ainsi que des dirigeants d’entreprise en relation avec l’affaire, y compris les ministres des Finances actuels et anciens, le président de l’une des plus grandes banques autrichiennes et l’actuel chef de l’État autrichien. société, connue sous le nom d’ÖBAG, qui gère un portefeuille de participations d’une valeur de plus de 26 milliards d’euros. Tous nient les actes répréhensibles.

Qui enquête sur qui?

La principale autorité impliquée est le procureur chargé des délits d’entreprise et de la corruption, connu sous son acronyme allemand WKStA. En parallèle, une commission d’enquête spéciale au Parlement a organisé des auditions sur l’affaire. C’est lors de l’une des auditions du comité l’année dernière que Kurz est accusé de mentir.

Comme cela se produit souvent dans de telles enquêtes, l’enquête initiale a conduit les autorités dans des directions inattendues, déclenchant de nouvelles allégations d’actes répréhensibles, impliquant en grande partie les associés les plus proches de Kurz.

Quels sont les acteurs clés du cercle de Kurz impliqués dans le scandale?

Sebastian Kurz

Emploi: Chancelier autrichien

Âge: 34

Fête: Parti populaire autrichien (ÖVP)

Allégation: Parjure. Les autorités enquêtent pour savoir si Kurz a menti à une enquête parlementaire en juin dernier. Kurz a déclaré à l’enquête que lui et Thomas Schmid, un proche associé qui, en 2018, s’apprêtait à devenir à la tête d’ÖBAG, la société holding d’État, n’avaient pas discuté de la nomination de ce dernier avant l’annonce du poste. Kurz a également déclaré au comité qu’il n’était pas directement impliqué dans la sélection des membres du conseil d’administration d’ÖBAG. Les échanges de SMS entre les membres du cercle intime de Kurz racontent une histoire différente.

Moment mémorable: Dans la perspective de la nomination de Schmid en 2019, Kurz a envoyé un message à son ami de ne pas s’inquiéter: «Vous allez obtenir tout ce que vous voulez. 😘😘😘 »

Gernot Blümel

Emploi: Ministre autrichien des finances, meilleur ami de Kurz

Âge: 40

Fête: ÖVP

Allégations: Les procureurs soupçonnent Blümel de participer à un système de corruption impliquant Novomatic. En 2017, Harald Neumann, alors PDG de l’entreprise, a contacté Blümel au sujet d’un problème fiscal auquel l’entreprise était confrontée en Italie et a demandé à parler à Kurz, alors ministre des Affaires étrangères. Dans leur correspondance, Neumann mentionne un «don». Les procureurs pensent que Neumann a peut-être tenté de gagner l’aide du gouvernement en Italie avec un don à l’ÖVP. Blümel et Neumann nient que l’argent ait changé de mains ou que la rencontre avec Kurz ait même eu lieu. Les deux hommes se disent innocents de tout acte répréhensible.

Moment mémorable: Lorsque la police a fait une descente dans la résidence privée de Blümel, ils ont découvert que son ordinateur portable avait disparu. Ils ont découvert plus tard que la femme de Blümel l’avait pris lorsqu’elle était allée se promener avec leur bébé avant l’arrivée de la police.

Moment parrain: Dans un texte envoyé en 2018 pour rassurer Thomas Schmid sur ses perspectives, Blümel écrivait: «Ne vous inquiétez pas! Tu es de la famille 😘😘😘 »

Thomas Schmid

Emploi: PDG d’ÖBAG, société holding d’État autrichienne

Âge: 45

Fête: ÖVP

Emploi précédent: Jusqu’en 2019, secrétaire général au ministère des Finances, poste n ° 2

Allégations: Schmid est soupçonné d’avoir aidé à installer Sidlo en tant que directeur financier de Casinos Austria (voir ci-dessus). Il a également fait face à un examen minutieux de sa propre nomination à la tête d’ÖBAG après qu’il est apparu qu’il avait aidé à éditer l’offre d’emploi et qu’il avait passé des mois au ministère des Finances à travailler dans les coulisses pour s’assurer qu’il remportait le poste.

Moment mémorable: Après que Kurz a envoyé un texto à Schmid disant qu’il obtiendrait tout ce qu’il voulait chez ÖBAG, il a répondu: «Je suis tellement heureux :-))) J’adore mon chancelier 😀 😀 😀 👍👍💪💪»