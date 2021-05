Tous les différents conseils de voyage que les ministres britanniques ont donnés

Partez en voyage, mais ne partez pas en voyage.

Alors que la Grande-Bretagne lançait son nouveau système de « feux de signalisation » pour les voyages internationaux au milieu de la pandémie, les ministres se sont retrouvés dans un enchevêtrement sur la question de savoir si le public devait ou non faire ses valises et se diriger vers l’aéroport.

POLITICO a essayé de suivre les lignes ces dernières semaines.

22 février: La «feuille de route» de Boris Johnson pour faciliter le verrouillage de la Grande-Bretagne est publiée, mais elle reporte les détails sur les voyages dans le monde à un rapport plus tard dans l’année.

9 avril: Le rapport du Global Travel Taskforce sur la reprise des voyages internationaux en toute sécurité est dévoilé, avec un nouveau système de «feux de signalisation» répertoriant les pays selon le risque de COVID, avec «rouge» pour à haut risque, «orange» pour modéré et «vert» pour faible risque. Le rapport indique que les ministres «contribueront à renforcer la confiance et la clarté pour les consommateurs en expliquant clairement et simplement les règles», et souligne la nécessité de «communications claires et cohérentes».

7 mai: Le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, annonce que les vacanciers en Angleterre pourront se rendre dans 12 pays et territoires, dont le Portugal, Gibraltar et Israël, sans avoir à se mettre en quarantaine à leur retour en vertu de nouvelles règles entrant en vigueur le 17 mai. », Est obligatoire pour toute personne revenant de destinations« orange », et le ministère des Transports déclare que les gens ne devraient pas voyager dans des pays classés orange ou rouge pour les loisirs. La Grande-Bretagne, dit Shapps, doit être «nécessairement prudente».

17 mai: De nouvelles règles de voyage entrent en vigueur alors que l’Angleterre assouplit une foule de restrictions COVID.

18 mai, matin: Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a déclaré à la BBC qu’il pourrait y avoir des «raisons» d’aller à l’étranger dans des pays de la liste orange, y compris pour visiter sa famille et ses amis. «Nous ne voulons pas arrêter complètement les voyages et la raison… pour laquelle nous avons la liste orange, c’est qu’il y aura des raisons pour lesquelles les gens ressentiront qu’ils doivent voyager soit pour rendre visite à leur famille, soit pour rendre visite à des amis», a-t-il déclaré.

18 mai, midi: Boris Johnson gifle son secrétaire à l’environnement en disant: «Il est très important que les gens comprennent ce qu’est un pays de la liste orange: ce n’est pas un endroit où vous devriez partir en vacances. Et si les gens vont dans un pays figurant sur la liste orange, ils doivent absolument le faire pour des raisons familiales ou commerciales urgentes. »

18 mai, après-midi: Le ministre de la Santé, James Bethell, a déclaré à ses pairs à la recherche de clarté: «Voyager est dangereux, et ce n’est pas nouveau pour nous ou pour les personnes qui montent dans ces avions en premier lieu. La sanction ultime ici est que, surtout à l’entrée de l’été, nous disons aux gens: voyager n’est pas pour cette année. Veuillez rester dans ce pays. «

18 mai, soir: Juste pour garder les Britanniques sur leurs gardes, le secrétaire gallois Simon Hart a déclaré à Times Radio que si les pays de la liste orange ne sont que des voyages essentiels, «certaines personnes pourraient penser que des vacances sont essentielles. Et il ajoute: « Je peux penser à beaucoup de gens qui pensent cela. »

19 mai, matin: La ministre de l’Éducation, Gillian Keegan, a déclaré que les gens doivent être «sensés» et éviter de visiter les pays figurant sur la liste orange, à moins de «circonstances spéciales». Les règles, souligne-t-elle, ne sont pas appliquées par la législation, mais servent uniquement de guide. Keegan a déclaré à Sky News: «J’ai une maison en Espagne. J’ai vécu en Espagne pendant huit ans. Je suis désespéré d’aller en Espagne. Mais pour l’instant, ce n’est pas le moment d’aller en Espagne.