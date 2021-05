Taoiseach Micheál Martin a déclaré qu’il était nécessaire de reprendre les voyages et l’aviation et a déclaré qu’il y aurait une «déclaration complète» la semaine prochaine sur la façon dont cela sera fait plus tard cet été.

M. Martin a également déclaré lors d’une réunion privée du parti parlementaire de Fianna Fáil que l’annonce inclurait également des plans pour l’avenir de la quarantaine obligatoire des hôtels ainsi que des sports et des divertissements dans le cadre de la prochaine phase de réouverture pour juin et juillet.

Il est entendu que M. Martin a souligné les projets de certificat vert numérique de l’UE comme offrant un cadre pour la reprise des voyages internationaux ainsi que les progrès du programme de vaccination de l’Irlande.

Mercredi, les États membres de l’UE ont convenu d’assouplir les restrictions de voyage Covid-19 pour les visiteurs non européens avant la saison touristique d’été.

Les pays de l’UE ont approuvé une proposition de la Commission européenne visant à assouplir les critères pour déterminer les pays «sûrs» et à laisser entrer des touristes entièrement vaccinés d’ailleurs, ont indiqué des sources de l’UE.

On s’attend à ce qu’ils établissent une nouvelle liste cette semaine ou au début de la semaine prochaine.

M. Martin a déclaré que beaucoup de travail était en cours pour évaluer la mise en quarantaine obligatoire des hôtels et a évoqué la nécessité d’assurer la connectivité pour le tourisme, l’économie et la croissance future.

Il a donné ce qui a été décrit comme une évaluation «optimiste» du déploiement du vaccin en disant qu’il y avait 280 000 jabs la semaine dernière, le même nombre attendu cette semaine et jusqu’à 1 million de doses à administrer en mai.

M. Martin a également déclaré aux TD et aux sénateurs qu’il avait l’intention d’offrir des vaccins aux adolescents si les essais cliniques indiquaient que cela pouvait être fait.

Pfizer

Il a également salué l’annonce par Pfizer de la fabrication d’un composant des vaccins de la société en Irlande, affirmant qu’elle témoignait de la confiance dans l’économie irlandaise.

Sur une autre question liée à Covid-19, la sénatrice Lisa Chambers a souligné les restrictions imposées aux partenaires des femmes enceintes qui les accompagnent dans certains hôpitaux. Elle a dit qu’il y avait des rapports anecdotiques selon lesquels des femmes étaient examinées pour déterminer à quel point elles étaient dilatées avant que leur partenaire ne soit autorisé à entrer dans la salle de travail.Mr Martin aurait dit à la réunion, avant de se rendre dans chaque maternité lui-même, qu’il avait été très clair sur la nécessité de lever les restrictions.

Des sources ont déclaré qu’une grande partie du début de la réunion du Fianna Fáil a été dominée par la décision d’Aer Lingus de fermer définitivement sa base d’équipage à l’aéroport de Shannon, plusieurs TD et sénateurs s’inquiétant de cette décision.

Cathal Crowe, un TD de Clare, a déclaré que les soutiens supplémentaires pour Aer Lingus devraient inclure une certaine conditionnalité liée au maintien des routes aériennes, à la protection du personnel et de la base de Shannon.

Il a également fait valoir que la quarantaine obligatoire dans les hôtels est «excessive» étant donné le niveau actuel de Covid-19 en Irlande et qu’elle devrait être supprimée.

Le sénateur Timmy Dooley, basé à Clare, a déclaré qu’il devrait y avoir «un soutien financier très important» pour Shannon et que les routes principales vers Londres Heathrow et les États-Unis doivent être protégées.

Il a également critiqué le ministre des Transports, Eamon Ryan, affirmant que le chef du Parti vert n’avait pas présenté de plan de réouverture de l’aviation.

Engagement

Cork East TD James O’Connor a demandé si M. Ryan avait eu suffisamment d’engagement avec les parties prenantes du secteur de l’aviation et a déclaré qu’il devait y avoir un plan de marketing solide pour l’aéroport de Shannon afin de stimuler les activités transatlantiques avant le tournoi de golf de la Ryder Cup 2027 qui se tiendra en Co Limerick.

Le Taoiseach et le ministre des dépenses publiques Michael McGrath ont défendu le niveau de soutien offert à Aer Lingus et M. Martin a déclaré qu’il prévoyait de rencontrer des représentants de la compagnie aérienne.M.Martin a déclaré lors de la réunion que le gouvernement était attaché à la connectivité régionale et à l’aéroport de Shannon.

Le Taoiseach a déclaré que la cyberattaque contre le HSE était extrêmement grave et il a dénoncé les criminels qui l’ont menée.Il a déclaré que des centaines de personnes, y compris des experts externes, sont impliquées dans le travail sur le problème et cherchent à reconstruire le système informatique et à restaurer les services de santé.

Concernant le logement, le Senior Fianna Fáil TD Jim O’Callaghan a déclaré lors d’une réunion privée de son parti que les fiducies de placement immobilier (Reits) devraient être interdites d’acheter des propriétés résidentielles, mais toujours être autorisées à construire des unités de logement.

Il a déclaré que le logement serait le plus gros problème lors de la prochaine élection partielle de Dublin Bay South.

Génération

M. Martin aurait déclaré à la réunion que le logement était la question sociale de cette génération et il a souligné l’engagement de longue date de son parti en faveur de la construction de logements sociaux et abordables et de l’accession à la propriété.

Il a déclaré à la réunion qu’il souhaitait que l’offre soit augmentée à 40 000 logements par an au cours de la prochaine décennie et que le gouvernement abordait des logements comme le Brexit et Covid-19 avec «toutes les mains sont sur le pont».

Il a critiqué ce qu’il a prétendu être un manque de détails dans la politique de logement du Sinn Féin et a soutenu qu’elle était contre toute livraison de logements par le secteur privé et que cela ne ferait qu’exacerber les problèmes d’approvisionnement.

Le ministre du Logement, M. O’Brien, s’est également adressé à la réunion en exposant ses plans pour augmenter l’offre.