L’Irlande au cœur du nouvel accord de l’UE sur les vaccins Pfizer

Pfizer doit fabriquer des vaccins et s’approvisionner en ingrédients au sein de l’Union européenne dans le cadre d’un nouveau contrat signé avec la Commission européenne pour 1,8 milliard de doses de son vaccin Covid-19.

La Commission a officiellement signé jeudi un contrat avec Pfizer et BioNTech pour sécuriser 1,8 milliard de doses supplémentaires du vaccin. Le contrat exige que le vaccin soit produit dans l’UE et que «les composants essentiels proviennent de l’UE», a déclaré la Commission européenne dans un communiqué.

Les termes de l’accord font de l’usine de Dublin Grange Castle un élément central de la livraison des doses dans le cadre du nouveau contrat. Pfizer a annoncé mercredi que l’usine de l’ouest de Dublin produirait la substance médicamenteuse active pour le vaccin de la société à partir de la fin de cette année à la suite d’un investissement urgent de 40 millions de dollars dans l’usine.

Ce ne sera que la deuxième usine au monde – et la seule en dehors des États-Unis – à fabriquer une substance médicamenteuse, qui est l’ingrédient clé du vaccin.

Pfizer investit également dans son usine croate de Zagreb, qui fabriquera d’autres matières premières pour le vaccin dans le cadre du nouveau contrat de l’UE, a déclaré un porte-parole. Pfizer a déclaré qu’il travaillait également avec des entreprises extérieures – notamment Baxter, Sanofi et Thermo Fisher Scientific – sur le remplissage stérile des flacons, l’emballage, le stockage dans la chaîne du froid et la formulation des produits pharmaceutiques.

«Les 900 millions de doses supplémentaires convenues devraient être livrées selon un calendrier mensuel commençant en décembre 2021 et se poursuivant jusqu’en 2023», a déclaré Pfizer dans un communiqué. «Ce nouvel accord s’ajoute aux 600 millions de doses déjà engagées dans l’UE jusqu’en 2021.»

Le contrat stipule que «dès le début de la fourniture en 2022, la livraison vers l’UE est garantie», a noté la Commission.

Les États membres de l’UE auront accès à 900 millions de doses du vaccin Pfizer / BioNTech actuel et à une version du vaccin adaptée aux variantes. Ils auront également la possibilité de prendre 900 millions de doses supplémentaires au cours des deux ans.

«Nous devons avoir une longueur d’avance sur le virus», a déclaré la commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides. «Cela signifie avoir accès à des vaccins adaptés pour nous protéger contre la menace des variantes, des vaccins de rappel pour prolonger l’immunité, ainsi que protéger notre population plus jeune.

«Nous nous concentrons sur les technologies qui ont fait leurs preuves, comme les vaccins à ARNm, mais nous gardons nos options ouvertes. Les derniers mois ont clairement démontré la nécessité d’avoir accès à un large portefeuille de vaccins et de différentes technologies, ainsi qu’à des partenaires fiables.

Elle a ajouté qu’à mesure que le rythme de la vaccination s’accélère «et que les travaux sur des thérapies efficaces s’intensifient, nous pouvons envisager l’avenir avec plus d’optimisme et de confiance».

Le directeur général de Pfizer, Albert Bourla, a déclaré que le géant de la drogue s’efforçait de déterminer si «comme la grippe saisonnière, la vaccination annuelle peut fournir la protection la plus durable» contre Covid.

La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déclaré: «Avec notre signature, le contrat est désormais en vigueur, ce qui est une bonne nouvelle pour notre combat à long terme visant à protéger les citoyens européens contre le virus et ses variantes.» Elle a déclaré que la production et la livraison jusqu’à 1,8 milliard de doses dans le cadre du contrat étaient désormais garanties et qu’un modèle similaire suivrait dans les contrats potentiels signés à l’avenir avec d’autres fournisseurs.

«Grâce à la coopération bien établie avec les entreprises dans le cadre des contrats et des accords actuellement mis en place, des livraisons ponctuelles des doses sont assurées», a déclaré la Commission. Il reste en litige avec le producteur de vaccins rival AstraZeneca sur les retards continus dans l’approvisionnement et l’interprétation contractuelle.

Le Dr von der Leyen a déclaré que l’accord renforcerait la capacité de production de vaccins de l’UE «permettant ainsi [it] pour servir d’autres marchés à travers le monde ». Il a également renforcé la possibilité pour les États membres de revendre ou de donner des doses à des pays dans le besoin en dehors de l’UE ou via l’installation Covax, a déclaré la Commission.