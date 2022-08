Des Technologies qui fonctionnent encore en 2022

Pacrate Casque Audio Casque de Gaming PS4, Casque Gamer LED Lampe avec Microphone Anti-Bruit pour PC, Mac, Playstation 4, Xbox One, Switch (Noir Rouge)

【COMPATIBILITÉ MULTI-PLATEFORME AVEC PLUG AND PLAY】 Casque Gamer de jeu compatible avec PS4, PS4 Pro / Slim, PS3, Xbox one(Microsoft adapteur non inclus), Xbox One XS Controller, PSP, PC(Avec connecteur 3.5mm prise jack), ordinateur portable, ordinateur, tablette, téléphone portable iPad. REMARQUE: la PS3 et la Xbox One de l'ancienne version nécessitent un adaptateur supplémentaire pour la prise en charge. Brancher et utiliser. 【EFFET SONORE VÉRITABLE SURROUND POUR EXPÉRIENCER LES EXPÉRIENCES DE JEU】 Le casque audio de jeu offre d'excellents pilotes audio de 50 mm en combinaison avec une technologie audio avancée. Il offre un audio stéréo basse de haute qualité pour rendre l'expérience de jeu encore plus intense. Avec les pilotes audio réactifs, vous pouvez mieux voir la direction d'où vient le son, comme le feu, les pas de votre adversaire et les indicateurs de scénario. 【Microphone antibruit et antistatique pour une communication cristalline】 Les casque gaming de jeu ont un microphone sensible et réglable avec des techniques de casque anti bruit. Il filtre la plupart du bruit ambiant dans votre région et permet des conversations en temps réel sans délai. La technologie antistatique des écouteurs de jeu empêche le bruit statique de se produire. 【Fit Coupe ergonomique】 Le casque de jeu tendance Pacrate a une coupe ergonomique optimisée. Le bandeau rembourré, les coussinets doux et résistants et le microphone réglable individuellement garantissent un confort maximal. Même après une utilisation intensive pendant des heures, la sellerie en cuir synthétique et le bandeau sont toujours confortablement serrés sans être dérangés. 【Service client】 Chacune de nos têtes de jeu est soumise à un test de qualité strict avant d'être expédiée. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un e-mail via la page de commande et nous vous aiderons rapidement et efficacement dans les 24 heures.