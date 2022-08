Horaires du Grand Prix Formule 1 de Belgique sur le circuit de Spa-Francorchamps : Circuit refait en 2022

Après la trêve estivale, la Formule 1 est de retour pour le Grand Prix de Belgique sur le tracé de Spa-Francorchamps fraichement rénové avec un asphalte spécial appelé “lenoir”.

l’asphalte a été refait avec un mélange unique créé pour l’occasion et appelé “LeNoir” : “La dernière fois que la piste a été resurfaçée, c’était il y a près de 20 ans.”

Max Verstappen est prêt pour cette relance du championnat et satisfait des changement apportées au virage du Raidillon de l’Eau Rouge , qui le rende plus “old school selon le champion du monde 2021″

Max Verstappen est le leader du championnat actuellement alors qu’il reste plus que neuf courses à disputer cette saison 2022. Le champion néerlandais compte 80 points d’avance sur Charles Leclerc, deuxième au classement des pilotes.

Max Verstappen ne semble pas vouloir se reposer sur cette avance pour autant : Max Verstappen dit

“Je me sens prêt à courir à nouveau après une bonne pause. J’ai hâte de m’y remettre. Ce sera une rentrée chargée avec le triphe header [triplette de courses] mais ça sera gérable comme nous avons pu nous reposer.”

l’histoire et les évolutions du célèbre virage : Le Raidillon de l’Eau Rouge

Le Raidillon de l’Eau Rouge est un virage du circuit de Spa-Francorchamps situé à Stavelot, en Belgique. Il doit son nom au cours d’eau voisin, le Rouget de L’Isle. Ce virage est considéré comme l’une des sections les plus difficiles et les plus prestigieuses de tous les circuits de course du monde.

Le Raidillon de l’Eau Rouge a été utilisé pour la première fois en 1924 lorsque la course des 24 heures de Spa s’est déroulée sur un circuit de 14,019 km (8,763 mi) qui combinait des routes publiques et des parties de l’ancien circuit. Le tracé original du Raidillon comprenait une forte descente suivie d’un virage serré à gauche. Cette partie de la piste était particulièrement difficile et souvent ont entraîné des accidents.

En 1939, la course de 24 heures de Spa se déroule sur un nouveau circuit de 17,654 km (10,973 mi) qui inclut le Raidillon de l’Eau Rouge. Ce tracé restera inchangé jusqu’en 1970, date à laquelle le circuit est raccourci à 14,100 km (8,755 mi). La section du Raidillon est également modifiée avec l’ajout d’un virage avant le virage à gauche. Ce changement rend le virage moins dangereux, mais il reste l’une des sections les plus difficiles de tous les circuits de course.

Le Raidillon de l’Eau Rouge a été utilisé par de nombreuses séries de courses au fil des ans, notamment la Formule 1, le Championnat du monde de voitures de sport et le Championnat belge de voitures de tourisme. Il est également un endroit populaire pour les essais et l’établissement de records du tour. Plusieurs des plus grands pilotes du monde se sont attaqués au Raidillon de l’Eau Rouge et certains s’y sont même écrasés.

En 2003, le Raidillon de l’Eau Rouge a été modifié une nouvelle fois avec l’ajout d’une chicane avant le virage à gauche. Ce changement a été fait pour ralentir les voitures pour des raisons de sécurité et il a rendu le virage moins difficile pour les pilotes.

Le Raidillon de l’Eau Rouge est l’une des sections de circuit les plus emblématiques au monde et reste un défi même pour les meilleurs pilotes. C’est un virage qui est craint par certains et respecté par tous.

L’histoire du circuit de Spa-Francorchamps

L’histoire du circuit de Spa-Francorchamps est longue et illustre. Le circuit a accueilli certaines des courses les plus célèbres de l’histoire, notamment les 24 heures de Spa et le Grand Prix de Belgique. Le circuit a également connu son lot de changements au fil des ans, le plus récent étant l’ajout d’une chicane avant le Raidillon de l’Eau Rouge.

Le circuit de Spa-Francorchamps est situé à Stavelot, en Belgique. Il doit son nom à la rivière voisine, le Rouget de L’Isle. Ce virage est considéré comme l’une des sections les plus difficiles et les plus prestigieuses de tous les circuits de course du monde.

Souvent célèbre pour de tristes raisons : Les accidents

Le circuit de Spa-Francorchamps a connu son lot d’accidents au fil des ans. En 1939, deux pilotes ont été tués lors de la course des 24 heures de Spa. En 1970, un incendie s’est déclaré dans les stands lors du Grand Prix de Belgique, tuant quatre membres de l’équipe des stands. En 1972, le pilote Jo Bonnier a été tué lors du Grand Prix de Belgique lorsque sa voiture a percuté une barrière au virage de l’Eau Rouge.

En 1976, le pilote Ronny Peterson est tué après que sa voiture ait percuté une barrière et explosé sur la ligne de départ et d’arrivée. En 1980, le pilote Patrick Depailler a été tué pendant les qualifications du Grand Prix de Belgique lorsque sa voiture a percuté des arbres à grande vitesse. En 1988, le pilote Ayrton Senna a été impliqué dans un accident au virage Tamburello lors du Grand Prix de Saint-Marin. Le pilote brésilien a succombé à ses blessures.

En 1994, le pilote Roland Ratzenberger a été tué lors des qualifications du Grand Prix de Saint-Marin lorsque sa voiture a percuté un mur à grande vitesse. En 2000, le pilote Marc Goossens a été gravement blessé après un accident lors de la course des 24 heures de Spa. Le pilote belge a subi de multiples fractures et est resté dans le coma pendant plusieurs semaines. Depuis, il s’est complètement rétabli.

En 2015, le pilote Jules Bianchi a perdu le contrôle de sa voiture et s’est encastré dans un tracteur de dépannage lors du Grand Prix du Japon. Le Français a subi de graves blessures à la tête et est décédé neuf mois plus tard. L’accident de Bianchi a entraîné des changements dans les règles de sécurité de la Formule 1. L’utilisation du dispositif de halo, qui protège la tête du pilote en cas de collision, a été introduite en 2018.

Le circuit de Spa-Francorchamps est considéré comme l’un des circuits les plus dangereux au monde. Malgré cela, il reste un lieu populaire pour les courses et continue d’accueillir certains des plus grands événements du sport automobile.

Horaire Essais spa-francorchamps 2022

VENDREDI 26 AOÛT SAMEDI 27 AOÛT DIMANCHE 28 AOÛT EL1 à 14h00 EL3 à 13h00 La course à 15h00 EL2 à 17h00 Qualifs à 16h00

horaire du Grand Prix F1 spa-francorchamps 2022

dimanche 28 août 2022 , le départ du Grand Prix de Belgique 2022 à Spa-Francorchamps sera lancé à 15h00 (heure française), les pilotes s’élanceront pour une course de 44 tours.

Classement pilotes F1 2022

Après le Grand Prix de Hongrie (13/22)

Max Verstappen (Red Bull) – 258 pts Charles Leclerc (Ferrari) – 178 pts Sergio Pérez (Red Bull) – 173 pts George Russell (Mercedes) – 158 pts Carlos Sainz (Ferrari) – 156 pts Lewis Hamilton (Mercedes) – 146 pts Lando Norris (McLaren) – 76 pts Esteban Ocon (Alpine) – 58 pts Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 46 pts Fernando Alonso (Alpine) – 41 pts Kevin Magnussen (Haas) – 22 pts Daniel Ricciardo (McLaren) – 19 pts Pierre Gasly (AlphaTauri) – 16 pts Sebastian Vettel (Aston Martin) – 16 pts Mick Schumacher (Haas) – 12 pts Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11 pts Guanyu Zhou (Alfa Romeo) – 5 pts Lance Stroll (Aston Martin) – 4 pts Alexander Albon (Williams) – 3 pts Nicholas Latifi (Williams) – 0 pt Nico Hülkenberg (Aston Martin) – 0 pt

Classement équipes F1 2022

Après le Grand Prix de Hongrie (13/22)