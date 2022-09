L’arrivée du MMA en France avec l’UFC Paris

C’est l’événement MMA de l’année en France. L’UFC se rendra à Paris pour la première fois ce samedi soir à l’Accor Arena. La cage accueillera un combat poids lourd entre les stars françaises Cyril Gane et Ty Tuivas, une confrontation, une performance et un combat final. Cette soirée prestigieuse, qui sera diffusée en direct sur RMC Sport.

Le premier tournoi de l’UFC à Paris s’est parfaitement déroulé pour les cinq combattants français, qui en sont revenus victorieux. De plus, Gagne et Saint-Denis ont été encore plus chanceux – ils ont eu quelques occasions supplémentaires de dépenser leur argent.

L’événement de l’UFC Paris

Les fans d’arts martiaux mixtes en France ont eu droit à un traitement spécial lors d’une soirée où 12 000 spectateurs ont investi l’Accor Arena (Bercy) à Paris, samedi soir, 3 septembre 2022, sous l’œil attentif de la ministre des Sports Amélie Oudea-Caster.

Tout était parfait, de la victoire de Cyril Gane dans la course principale à la Marseillaise chantée par la foule pendant sa course, en passant par l’énorme succès du Français. La fête était parfaitement organisée et a marqué un grand succès pour ce tout premier événement UFC dans la capitale française.

Le bonus pour le combat

L’UFC donne toujours une sorte de bonus aux combattants qui réalisent les meilleures performances lors de l’événement. La première édition de l’UFC Paris a été parfaite pour les cinq combattants français, qui sont revenus avec une victoire.

Sur les quatre prix, deux sont allés au Français cette fois-ci.

Cyril Gane a eu l’honneur de combattre dans l’événement principal de la soirée, et grâce à sa performance qui a enthousiasmé la foule, il a reçu le bonus du combat de la nuit. Comme vous le savez, il faut être deux pour danser le tango et son adversaire, l’Australien Ty Tuivasa, a également remporté le prix de 50 000 $.

Le déroulé de cette soirée à Paris

Le premier combattant français à entrer dans la cage, Benoît Saint-Denis, a également reçu une belle prime. Contre le Brésilien Gabriel Miranda, BSD a gagné par KO technique après seulement 16 secondes au deuxième round de leur combat préliminaire. Le poids welter français a connu un terrible premier round au cours duquel il a failli achever son adversaire en moins de cinq minutes.

Le quatrième et dernier prix est revenu à Abusupian Magomedov, qui a mis KO Dustin Stoltzfus en seulement 19 secondes

Combat de Benoit Saint-Denis

BSD dépendait d’un bon départ. Miranda a commencé le combat immédiatement, mais n’a pas réussi à convaincre le Français. Le retour de Benoit a choqué le Brésilien. A la moitié du round, BSD a réussi à mettre son adversaire sur le dos.

L’arbitre a remis Miranda sur pied et St. Denis a réussi à maintenir son adversaire fermement sur le ring. A une minute de la fin, Benoit continue sa destruction au sol et s’avance vers le gong pour achever son adversaire debout. Quel premier tour !

Au deuxième round, Benoît a terminé ce qu’il avait commencé au premier. Il n’a pas fallu longtemps pour que Gabriel Miranda le mette KO devant une foule grandissante.

Benoît St-Denis avait mis en place une préparation très intensive notamment au sol et en boxe, se préparant avec plusieurs séances par jour, alternant shadow boxing, préparation cardio et sparrings. Cette préparation a été payante.

Combat de Cyril Gane

Cyril Gane l’a mis KO en trois rounds. Auparavant, le numéro un mondial l’avait battu par malchance au deuxième tour. Cependant, son dévouement et le soutien du public ont suffi pour venir à bout des défenses de l’Australien.”

Je l’ai harcelé pendant longtemps, je l’ai humilié, j’ai abusé de lui physiquement et je me suis mis en mode combat quand il m’énervait. Finalement, j’ai réussi à l’éloigner et à prendre le dessus.

L’évolution du MMA en France

Les arts martiaux mixtes, autrefois considérés comme trop violents, ont longtemps eu mauvaise réputation en France, et les fans ont dû attendre janvier 2020 pour que la discipline quitte la cage.

Samedi, le puissant UFC, la plus prestigieuse fédération d’arts martiaux mixtes au monde, vient à l’Accor Arena, avec le Français Cyril Gane en tête d’affiche et la participation de la ministre des sports Amélie Odéa-Castelli. Il s’agira d’un événement historique pour cet art martial, qui combine plusieurs sports de combat et permet des coups de pied, des coups de poing avec les mains, les genoux et les coudes, des coups de poing au sol, des étranglements et des exclusions dans une cage fermée.

La France a été l’un des derniers pays à interdire officiellement cet art de combat professionnel très populaire. Pour justifier cette interdiction, les autorités françaises se réfèrent à une recommandation du Conseil de l’Europe de 1999 selon laquelle les “combats en cage” sont “dangereux pour les spectateurs” et “mettent en danger la santé des combattants”.

Aujourd’hui, le MMA est bien autorisé, de plus en plus pratiqué et cet événement majeur est un point de départ pour le MMA français.

Le MMA devrait continuer de se développer en France et devient un sport incontournable. Il devient donc un sujet sportif important dans le pays, et pourrait concurrencer les principaux sports pratiqués

