Serena Williams a fait ses adieux à l’US OPEN

Après une défaite mémorable, mais en poussant l’échéance au maximum, Serena Williams a fait ses adieux à la numéro un mondiale lors d’une séance d’entraînement mémorable à New York, vendredi soir.

Serena Williams n’a pas réussi à atteindre les 32èmes de finale de l’US Open 2022. L’Américaine s’est inclinée face à Ayla Tomljanovic (7-5, 6-7[4], 6-1) vendredi soir.

La fin d’une incroyable carrière

Le match de Serena Williams à l’US open

Il y avait des larmes dans le stade Arthur Ashe vendredi soir. Serena Williams, qui espérait atteindre la finale de l’US Open, n’a pas pu franchir l’obstacle d’Ayla Tomljanovic. Malgré sa détermination, la championne américaine s’est finalement inclinée face à son adversaire australienne (7-5, 6-7 [4], 6-1) après avoir abandonné le simple.

Serena Williams était émue aux larmes lorsqu’elle s’est adressée à la foule enthousiaste à New York immédiatement après la défaite. Toutefois, elle n’a pas précisé si elle allait prendre sa retraite ou non.

Mais la nuit était si belle, le match si serré, Serena si brillante dans sa performance et Ayla Tomjanovic si parfaite dans son rôle de puissance, qu’il aurait été difficile de faire mieux ailleurs, puis à la retraite.

Williams n’a pas besoin de gagner l’US Open pour mûrir. L’équipe ayant remporté deux matchs ces derniers jours, cette défaite a fait monter les attentes. Parfois, les meilleures finitions sont mélancoliques. Cet adieu était magnifique. Une fin parfaite. Pas besoin d’épilogue.

Le parcours impressionnant de la tenniswoman

Serena Williams a remporté 23 titres du Grand Chelem, quatre titres olympiques et une carrière de 27 ans sur le court de tennis. À presque 41 ans, elle est l’une des plus grandes légendes du tennis mondial, et le monde devrait assister au dernier match de sa carrière le vendredi 2 septembre 2022, lorsqu’elle s’est inclinée au troisième tour de l’US Open face à l’Australienne Ayla Tomljanovic 7-5, 6-7, 6-1.

Avant le début du tournoi du Grand Chelem, la championne a annoncé qu’elle prendrait sa retraite à la fin du tournoi, une décision qui a suscité beaucoup de respect de la part de Serena Williams. Dans une interview, elle a déclaré qu’il était peu probable qu’elle revienne sur sa décision.

Serena Williams a annoncé début août qu’elle prendrait bientôt sa retraite, mais n’a pas précisé où ni quand.

Après le tournoi, elle a été saluée par de nombreux athlètes et le monde entier comme la “meilleure joueuse de tous les temps”, et elle n’a reçu que des éloges. Tiger Woods, LeBron James, Michelle Obama, Oprah Winfrey et bien d’autres lui ont rendu hommage.

“Je suis tellement fière de toi, mon ami”, a écrit Michelle Obama, “et j’ai hâte de te voir continuer à changer des vies grâce à ton talent”. Le champion de natation Michael Phelps a déclaré : “Sa réussite dans le tennis est une chose, mais ce que j’admire le plus, c’est qu’il n’a jamais abandonné, sur ou en dehors du court.

L’ancienne joueuse de tennis Billie Jean King ajoute.” Son illustre carrière est entrée dans l’histoire du tennis. Mais sa plus grande contribution est peut-être encore à venir.”

Retour sur sa carrière

Après son dernier titre en Grand Chelem (Australie 2017) et la naissance de sa fille olympique quelques mois plus tard par Alexis Ohanian, cofondateur du réseau social Reddit, elle a disputé quatre autres finales (Wimbledon et US Open 2018, Wimbledon et US Open 2019) mais n’a jamais atteint le saint graal.

Après être devenue mère, elle s’est progressivement retirée des tournées. Ces dernières années, elle n’a joué que quelques matchs par an, sa priorité étant les Grands Chelems plutôt que le tennis, et s’est de plus en plus impliquée dans des activités annexes, notamment dans le monde de la mode et autour de celui-ci.

Il a arrêté de jouer après avoir été éliminé au premier tour de Wimbledon en 2021 en raison d’une blessure, mais a fait un retour inattendu sur les courts d’herbe cet été où il a de nouveau été éliminé au premier tour.

Quelques semaines plus tard, après avoir perdu au deuxième tour à Toronto et au premier tour à Cincinnati, il décide de poser ses clubs. En six ans, il a été numéro un mondial pendant 319 semaines (il a été numéro un mondial le 8 juillet 2002 et le dernier le 8 mai 2017), mais le jour de sa retraite, il n’était classé que 605e.

Sa domination aurait pu être encore plus impressionnante si elle n’avait pas eu de graves problèmes de santé (notamment une embolie pulmonaire qui a failli lui coûter la vie en 2011).

Outre son nombre record de Grand Chelem, Serena Williams a également réussi à remporter des épreuves du Grand Chelem (elle a remporté les quatre épreuves en une seule année). En outre, Serena a remporté deux fois le “Grand Chelem” et les quatre épreuves consécutives, mais toutes la même année (2002-2003 et 2014-2015).