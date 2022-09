Reine Élisabeth II : Décédée aujourd’hui

C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de la reine Elizabeth II, qui s’est éteinte aujourd’hui à l’âge de 92 ans.

La Reine était une figure de proue très appréciée et respectée du Royaume-Uni et du Commonwealth, et elle manquera profondément à tous ceux qui l’ont connue.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis en ces moments difficiles.

Qu’elle repose en paix.

Élisabeth II, née le 21 avril 1926 à Londres, est la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que de quatorze autres États souverains, appelés royaumes du Commonwealth, et de leurs territoires et dépendances

Qui était la Reine Élisabeth II ?

Elizabeth II est née le 21 avril 1926 à Londres. Elle est la fille du roi George VI et de la reine Elizabeth, la reine mère.

Elizabeth est devenue reine à l’âge de 25 ans, à la mort de son père en 1952. Son couronnement a eu lieu l’année suivante.

Au cours de ses 64 ans de règne, elle a vu défiler 12 premiers ministres et a été témoin de certains des événements les plus marquants de l’histoire britannique. Parmi ceux-ci figurent la décolonisation de l’Afrique et de l’Asie, la guerre des Malouines, la chute du communisme en Europe de l’Est et les attentats terroristes du 11 septembre 2001.

En 2012, Elizabeth est devenue le monarque britannique qui a régné le plus longtemps, dépassant son arrière-arrière-grand-mère La reine Victoria.

Elizabeth est également le plus vieux monarque régnant au monde et détient le record du monarque britannique ayant vécu le plus longtemps depuis septembre 2015.

Elle est mariée au prince Philip, duc d’Édimbourg, et a quatre enfants : Charles, prince de Galles, Anne, princesse royale, Andrew, duc d’York, et Edward, comte de Wessex. Elle a également huit petits-enfants et dix arrière-petits-enfants.

Elizabeth est connue pour son dévouement de toute une vie au service public et son sens du devoir. Elle manquera beaucoup à tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître.

Reposez en paix, Reine Elizabeth II. Vous serez profondément regrettée.