Si l’on suit les experts (PAC, IDATE Digiword et d’autres), à l’horizon d’une petite dizaine d’années, le marché de l’IOT va représenter en 2030, près de 36 Milliards d’Objets connéctés à Internet, néanmoins à contrario des applications grand public, ce sont les applications industrielles qui pour l’instant semblent porter le marché, malgré le fremissement constaté dans certaines ville de Métropole.

Smart city : les petites villes françaises se mettent aussi à l’IoT. Le concept de ville intelligente est une réponse aux défis posés par l’urbanisation croissante, la surpopulation, le changement climatique ou encore l’épuisement des ressources.

Une ville intelligente offrira à la ses habitants des soins de santé et des possibilités d’éducation plus améliorés, une plus grande sécurité contre les catastrophes naturelles et d’origine humaine, de la stabilité et la liberté sociales et politiques, la prospérité économique, de meilleurs logements, transports, communications, le réseautage, l’énergie et tous ses autres services publics critiques.

Elle permettra aussi à ses habitants de consommer tout en étant plus respectueux de la planète et de l’environnement.

En France, Angers et Dijon sont les métropoles à avoir eu la bonne idée de se lancer très tôt dans des projets massifs de ville intelligente, ce qui explique pourquoi les deux s’imposent aujourd’hui comme les figures de proue de la smart city dans l’Hexagone. Seulement, ce modèle de développement urbain, peut tout aussi s’appliquer à un village, à un quartier comme à une grande ville. Ainsi, on observe depuis quelques années des villes, de Gradignan à Saint-Sulpice-la-Forêt, bien plus petites qui s’érigent progressivement en smart cities.

Smart city : les petites villes françaises se mettent aussi à l’IoT. Découvrez dans cet article les petites communes de France qui ont sont déjà bien avancés dans la réalisation de leurs projets IoT innovants. Mais d’abord, qu’est-ce que l’IoT ? Et c’est quoi une ville intelligente ?

Qu’est-ce que l’Internet des objets ?

L’Internet des objets est un réseau composé de matériels informatiques qui partagent, organisent et stockent des informations. La grande différence qu’il a avec les réseaux classiques est que les appareils en réseau qui le composent englobent une gamme beaucoup plus large de matériel, y compris des passerelles, des capteurs et des appareils professionnels propriétaires. À part cela, l’Internet des objets ou IoT se définit aussi comme l’interconnexion entre l’Internet et des objets dits connectés ou intelligents ainsi que des lieux et des environnements physiques.

Dans un réseau IoT, les objets connectés communiquent entre eux via le réseau Internet et ont pour principale utilité d’ajouter une fonction ou une fonctionnalité supplémentaire au réseau.

Enfin, l’IoT, c’est aussi la technologie la plus indispensable dans la construction de villes intelligentes. Une smart city doit en effet s’appuyer sur l’Internet des Objets pour construire des systèmes automatisés, intelligents et physiques qui peuvent améliorer la qualité des services urbains et optimiser la gestion de ses ressources.

Une Smart city, c’est quoi ?

Les villes intelligentes fonctionnent en utilisant des capteurs de l’Internet des objets (IoT), des caméras vidéo et d’autres types d’instruments numériques et de technologies nouvelles comme l’IA, le Cloud computing et bien d’autres encore pour offrir aux administrateurs tels que les autorités municipales la possibilité de collecter en permanence des informations afin de prendre des décisions plus éclairées ou encore pour contrôler à distance des objets qui rendront service aux hommes.

Un exemple de projet IoT s’inscrivant dans la construction d’une ville intelligente est par exemple la création d’un parking intelligent. Un parking intelligent ou smart parking, grâce aux nombreux capteurs et autres technologies qui le composent, permettra aux automobilistes la possibilité de trouver facilement la place de parking la plus proche qui est libre. Une carte interactive peut être intégrée à ce type de système, un système de guidage, voire un système de réservation.

Pour aller plus loin, on peut aussi installer dans le parking des capteurs qui permettent le contrôle de la qualité de l’air et de l’aération en souterrain ou encore des équipements de détection de fuites de gaz qui éviteraient de nombreux accidents fâcheux.

Les habitants d’une véritable ville intelligente ont la possibilité d’avoir une vie plus sûre, plus équilibrée et plus prospère en étant mieux équipés.

Cela dit, le concept de Smart city n’est pas parfait. Il apporte aussi quelques préoccupations telles que les cyber-attaques, le techno terrorisme, l’obligation de faire des maintenances et mises à jour pour garantir le bon fonctionnement des systèmes qui font fonctionner la ville, la réduction de l’interaction humaine réduite ou encore la réduction de confidentialité.

La ville de Lambersart et ses projets IoT mis en œuvre par Pierre Ciemniejewski

Lambersart est une petite commune française frontalière de Lille dans le département du Nord en région Hauts-de-France de seulement 6,16 km². Avec ses 30 000 habitants, la ville n’est pas très grande ni ne possède beaucoup de moyens. Et pourtant, elle a déjà réalisé quelques projets IoT assez ambitieux et innovants.

La personne derrière la transformation de Lambersart en une ville plus intelligente et connectée s’appelle Pierre Ciemniejewski, qui est aussi le DSI (Directeur des Systèmes Informatique) de la ville. D’après ce que rapporte le Journal du Net, Pierre Ciemniejewski aurait conçu lui-même les capteurs qu’il a par la suite installés dans toute la commune pour réaliser ses projets IoT.

« J’ai d’abord eu l’idée de connecter une boîte à livres. Finalement, l’usage le plus pertinent a été la relève de température dans les salles des écoles », a-t-il déclaré.

Avec plein de projets IoT en tête pour améliorer sa commune et après avoir équipé quelques salles de classe de capteurs de température, Pierre Ciemniejewski s’est ensuite lancée dans un projet IoT de détection de fuites d’eau, de mesure du niveau des nappes phréatiques ou aussi de parking intelligent.

Satisfait du résultat de ses travaux, le DSI est finalement résolu à passer à l’étape de l’industrialisation, c’est-à-dire au déploiement d’une solution IoT à une échelle plus grande, voire massive.

Le Journal du Net rapporte que la commune de Lambersart aurait choisi l’entreprise Wi6Labs pour la réalisation de ses projets IoT plus grandes, mais dont la réalisation a toujours supervisé par Pierre Ciemniejewski.

La ville Gradignan et ses projets IoT de gestion intelligente de l’éclairage public

Surveillance de la qualité de l’air dans les endroits accueillant des enfants, gestion des capacités (salles de réunion, lignes de production…), télésurveillance dans les endroits chauds de la ville, parking intelligent… L’Internet des Objets offre de nombreuses possibilités pour améliorer le fonctionnement d’une ville. Néanmoins, la ville de Gradignan, en Gironde, a préféré opter en priorité pour la gestion intelligente de l’éclairage public dans sa volonté de devenir une smart city.

La loi oblige les communes à éteindre les éclairages intérieurs des locaux à usage professionnel et les éclairages extérieurs destinés à favoriser la sécurité des déplacements une heure après leur fin d’occupation. Seulement, un problème se pose pour les administrateurs : comment savoir avec précision que personne ne fréquente plus l’endroit éclairé ? Comme solution, la ville a opté pour l’IoT pour mesurer la fréquentation, a expliqué sur Rémi Daccord, un des responsables de la Transition énergétique de la ville.

Notez quand même que le système de gestion intelligente de l’éclairage public de la ville de Gradignan est déjà en place depuis janvier 2022. Mis en œuvre par l’entreprise française NRGybox, il se compose aujourd’hui de 200 points lumineux et permet à la ville de faire une économie d’énergie 70%. Et maintenant que l’efficacité de l’IoT est prouvée, la ville prévoit de mettre en place des solutions IoT qui permettraient le suivi de sa faune nocturne.

Un point important qu’on remarque avec les petites communes est qu’elles ont tendance à débuter leur projet IoT par l’usage le plus pertinent. Pour le cas de la ville Gradignan, il s’agit de ses projets IoT de gestion intelligente de l’éclairage public. « Les petites communes n’ont pas les moyens de tout prendre en charge d’un seul coup, il ne faut pas s’éparpiller », conseille Ulrich Rousseau, le fondateur de Wi6Labs.

L’île de la Réunion a aussi ses projets IoT innovants

Sur l’île de la Réunion, les autorités ont fait le choix d’exploiter l’IoT principalement pour surveiller les infrastructures, garantir leur bon fonctionnement ou encore assurer la sécurité des habitants face à certaines menaces imprévisibles.

Au Maïdo par exemple, qui est un sommet montagneux de l’île situé dans le département d’outre-mer français et culminant à environ 2 200 mètres d’altitude, une cinquantaine de capteurs ont été installés pour surveiller l’apparitions des éventuels éboulements, rapporte le Journal du Net. Pour ce faire, des jauges mécaniques et des capteurs de fissures électronique ont été placés près des rochers qui risquent à tout moment de bouger. Au moindre de mouvement des rochers, le système de surveillance en place alerte les équipes du bureau de recherches géologiques et minières de la région.

Avec la mise en place de ce système de surveillance intelligent et connecté, la ville de Maïdo a réalisé un exploit dans la mesure où les projets IoT coûtent généralement cher, alors qu’à la Réunion les collectivités territoriales ont toujours fait face au manque de moyens.

Cela dit, si le projet a pu voir le jour, rapporte toujours le Journal du Net, c’est en grande partie grâce au prix très abordable des solutions IoT proposées par la société Feelbat. Cette dernière pour information est une entreprise basée à la Réunion spécialisée dans le diagnostic, la surveillance et la sécurisation de structure.

En conclusion, le marché IOT représentera 36 Milliards d’objets vers 2030

Selon tous les experts, c’est un marché porteur, qui n’est pas encore à maturité et loin de là, le secteur industriel semble pour l’instant en tête, mais toutes les villes moyennes ou grandes se donnent les moyens de réussir cette mutation.

Si l’on suit les propos de IDATE DigiWorld, le marché se compose de grands grands secteurs verticaux, qui sont les utilities, l’automobile et le marché grand public, avec des taux de pénétrations annuels à deux chiffres.

Le marché domestique, et robotisé est à la pointe du progrès, c’est simple dans les nouvelles maisons, tout se connecte, incluant aussi les tags RFID, et dire que les usines entièrement robotisées est une évidence, et idem pour tous les véhicules roulants.

Auteur Antonio Rodriguez Editeur et Directeur de Clever Technologies