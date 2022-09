Comment conserver au maximum la chaleur dans votre intérieur ?

Nous avons tous apprécié les chaleurs de l’été, mais malheureusement, le rythme des saisons est bien marqué en France.

Avec un climat tempéré de ce type, il est plus judicieux de se protéger des baisses soudaines de température.

Conserver au maximum la chaleur dans votre intérieur vous aidera sûrement à faire face à ce changement de température.

La conservation de chaleur vous permet de rester au chaud, mais également de faire des économies sur votre facture d’énergie.

Avec l’inflation généralisée, notez les astuces ci-dessous pour conserver au maximum la chaleur dans votre intérieur.

Laissez entrer le soleil durant la journée

L’aménagement de votre maison est un facteur clé dans la conservation de chaleur à l’intérieur. Si votre domicile est équipé de plusieurs fenêtres, tous les matins, prenez le temps de dégager la vue et de rabattre les rideaux sur les côtés.

En effet, les rayons UV solaires sont des conducteurs de chaleur naturelle. Les rayons de soleil qui vont pénétrer chaque pièce vont, non seulement réchauffer la maison, mais également donner de l’éclat et embellir votre intérieur.

Aussi, pour optimiser la conservation, il est également recommandé de bien aménager les pièces équipées d’une fenêtre, de façon à ce que l’entrée de la chaleur ne soit pas perturbée par un meuble mal placé.

Avec cette astuce, vous ne serez pas obligés d’allumer le climatiseur ou le radiateur en permanence.

Fermez les rideaux la nuit

Aujourd’hui, les astuces pour votre maison sont nombreuses. À l’inverse, durant la nuit, pour mieux conserver la chaleur accumulée durant la journée, il ne faut surtout pas hésiter à fermer les volets et les rideaux. Le soleil est la plus grande source de chaleur gratuite. Vous devez ainsi vivre au rythme du soleil.

La nuit peut être glaciale et les fenêtres peuvent devenir très froides. La nuit, vous serez exposé à une perte thermique importante. L’astuce pour garder la chaleur à l’intérieur est alors de créer une barrière contre la perte de la chaleur. L’astuce la plus efficace est de fermer toutes portes et les fenêtres pour éviter les courants d’air et la perte de chaleur.

L’idée principale est de bloquer le déplacement de l’air qui crée naturellement une sensation de froid chez vous. Quant à la porte d’entrée, comme elle est en contact direct avec l’extérieur, il est conseillé de l’isoler pour éviter les déperditions de chaleur.

Pensez à bien aménager l’intérieur de votre maison

Vous y gagnerez non seulement en confort, mais également en esthétique et bonne pratique. Lorsque vous vous déplacez chez vous, la sensation d’avoir des pieds gelés n’est pas rare. Selon les études, le sol peut représenter 10 % des pertes de chaleur. Il est donc impératif de l’isoler pour mieux conserver la chaleur dans votre intérieur.

Pour cela, vous avez l’embarras du choix sur le tapis ou la moquette que vous allez installer dessus. Vous pouvez bien sûr choisir en fonction du design de votre maison pour mieux marier la couleur et les accessoires. Aussi, en accrochant d’autres éléments décoratifs sur les murs, vous pourrez réduire la perte d’énergie.

Avec ces barrières, la chaleur sera obligée de trouver une autre issue pour s’échapper. En parallèle, les meubles d’assises ou de repos doivent être installés au centre de la pièce. Les meubles installés contre le mur peuvent très facilement s’adapter à la chaleur extérieure.

Installez convenablement votre chauffage

Pour chauffer rapidement l’intérieur de la maison, beaucoup d’entre nous font appel à une solution de chauffage : électrique, gaz, etc. Cependant, pour l’utiliser de manière efficiente, chaque personne doit s’assurer que l’appareil soit installé convenablement.

Lors de l’installation, choisissez un coin spacieux qui permet à l’équipement de distribuer la chaleur sur la totalité de la pièce. Les sources de chaleur ne doivent pas rencontrées d’obstacles.

Aussi, pour pouvoir bénéficier entièrement de la chaleur dégagée, vous pouvez installer un film isolant derrière vos radiateurs, de façon à renvoyer la chaleur libérée dans la pièce.

Réduisez le taux d’humidité à l’intérieur de votre maison

Pour préserver la chaleur dans votre logement et réduire considérablement la sensation de froid à l’intérieur, vous devez évacuer et chasser l’humidité chez vous. L’humidité s’installe facilement durant les saisons chaudes et l’humidité accentue la sensation de froid.

En effet, l’air chaud transporte plus de vapeur d’eau que l’air froid. Vous êtes alors exposés à ce phénomène durant l’été. L’humidité laissée par l’évaporation de l’air chaud défavorise la conservation de la chaleur dans votre domicile. Il faut alors vous assurer que le logement soit aéré quotidiennement.

L’objectif est d’évacuer l’air intérieur qui contient de la vapeur d’eau. Cette démarche vous permet naturellement de réguler le taux d’humidité de l’air afin de permettre de mieux transporter et de diffuser la chaleur. Enfin, pour ce qui est des bonnes habitudes, si votre habitat le permet, faites sécher vos linges à l’extérieur.