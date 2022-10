Quel carrelage acheter en ligne ? de qualité et au meilleur prix.

L’achat de carrelage en ligne est aujourd’hui une solution qui permet d’avoir un carrelage de qualité au meilleur prix.

En général, l’achat d’un carrelage en ligne vous met dans l’embarras du choix. En effet, il y a tellement de modèles, de styles, de finitions et de prix variés, si bien qu’il devient difficile de faire un choix.

Mais rassurez-vous, il y a des critères précis qui vous permettront de faire le meilleur choix possible. Voici nos conseils pour savoir quel carrelage acheter.

Les carreaux de ciment, un choix sûr

Si le carreau de ciment a longtemps été oublié, il est maintenant l’un des modèles les plus convoités. Et bien entendu, vous pouvez très bien acheter ce type de carrelage en ligne. En vous rendant sur un magasin de carrelage en ligne, vous allez accéder à une gamme très étendue de motifs, de coloris et de tailles. Vous allez craquer pour l’aspect rétro de ce carrelage très convoité.

Dans un premier temps, vous devez choisir en tenant compte de la qualité du carrelage imitation carreaux de ciment. En effet, misez sur un modèle de fabrication européenne, bien plus robuste. Un carrelage de ciment de qualité sera à la fois esthétique, pratique et solide.

Notez que le carrelage imitation carreaux de ciment peut se poser sur toutes les surfaces et est réputé pour sa robustesse. Grâce à sa grande résistance, il peut être posé sur les surfaces à fort passage. Vous pourrez même opter pour ce type de carrelage pour votre extérieur selon les collections. Vous allez avoir le choix parmi une grande variété de couleurs, de motifs et de dimensions. Dans les magasins en ligne, vous pouvez avoir le choix entre des carreaux de 5 x 5 cm à 30 x 30 cm.

Le carrelage en terre cuite

Le carrelage en terre cuite est aussi l’un des plus prisés ces derniers temps. Et il est proposé en différents styles et modèles sur les sites de vente de carrelage en ligne. Ce carrelage est un indémodable retrouvé dans tous les styles d’intérieur. Grâce à sa résistance, ce carrelage est parfait pour les endroits à fort passage. Il se décline d’ailleurs en différentes formes et couleurs.

Si vous cherchez un carrelage avec une résistance optimale, assurant une grande longévité, optez pour le carrelage en terre cuite. Si vous envisagez le chauffage au sol ou si vous avez ce genre d’installation, ce carrelage est l’idéal. En effet, il a une parfaite résistance thermique et son épaisseur est parfaite pour faire passer la chaleur.

Le carrelage imitation marbre

Le marbre est une matière noble qui est très appréciée pour son élégance et sa grande beauté. Mais il est assez coûteux. Heureusement, les magasins en ligne de carrelage proposent des carreaux imitation marbre de grande qualité.

Ils ont l’avantage d’être très ressemblant, vous permettant d’habiller les murs et les sols de votre intérieur, de la salle de bain au salon en passant par la chambre à coucher.

Si le prix du marbre est élevé, le carrelage imitation est plus accessible en termes de coût. Vous allez pouvoir acheter votre carrelage marbre avec un budget autour de 20 à 75 € le m2.

Par ailleurs, même si le carrelage imitation marbre est facile à entretenir, il requiert un nettoyage régulier pour préserver sa beauté. Pour ce faire, nettoyez-le simplement avec de l’eau et un chiffon doux.

Le carrelage en grès cérame

Le carrelage grès cérame est un incontournable que vous allez trouver en abondance sur les sites de vente de carrelage en ligne. C’est le type de revêtement carrelé le plus populaire. Il est réalisé à partir d’une céramique, fabriqué le plus souvent avec de l’argile et de la silice, ce qui le rend imperméable et robuste.

Vous pouvez utiliser ce type de carrelage sur les murs comme sur les sols. Se déclinant en différentes finitions (unis, couleurs, motifs…), formes (carré, rectangulaire, hexagonal…) et textures, il se glisse dans toutes les pièces de la maison.

Parmi ses avantages, il y a le fait qu’il est résistant, imperméable, facile à poser, robuste, faible porosité, facile à entretenir. Si vous voulez commander un carrelage en ligne pour les pièces humides comme les salles de bains et la cuisine, optez pour un carrelage grès cérame qui résistera bien à ces conditions. Vous allez pouvoir acheter les motifs de carrelage grès cérame qui vous conviennent étant donné que le prix du grès cérame est accessible à tous les budgets.

Les carreaux de faïence

Tout comme le grès-cérame, la faïence est un carrelage fait avec de la céramique. Notez que ce carrelage est l’idéal pour la pose murale grâce à sa finesse et à son esthétisme.

Le carrelage de faïence a une très grande résistance à l’usure et au temps, ayant une bonne longévité. Il se glisse dans toutes les pièces de la maison, notamment dans la salle de bain et la cuisine.

Achat carrelage en ligne : différentes formes et tailles pour tous les besoins

Les carreaux proposés par les magasins en ligne de vente de carrelage sont très diversifiés. Vous allez accéder à un large choix de formes et de tailles, adapté à tous les styles et préférences. Voici quelques exemples de carrelages achetés régulièrement dans les magasins en ligne.

Le carrelage XXL, idéal pour les pièces spacieuses

Pour un salon, une terrasse ou une suite parentale spacieuse, rien ne vaut un carrelage XXL. Véritable atout sur le plan esthétique, il a une allure élégante et majestueuse qui rehaussera la décoration de vos espaces.

En faisant le tour des catalogues des sites spécialisés en vente de carrelage en ligne vous allez découvrir un large choix de formats (carré, rectangulaire, en puzzle ou encore aux motifs ovoïdes), textures, coloris et motifs. Du carrelage uni à l’aspect discret au modèle plus original, vous avez l’embarras du choix.

En général, un carrelage XXL a des dimensions supérieures à 40 cm x 40 cm. Certains fabricants proposent même des carreaux très grands formats, pour encore plus d’authenticité dans votre intérieur.

Le carrelage mosaïque pour plus de charme

Vous envisagez de refaire le sol ou les murs de votre salle de bain ou de toute autre pièce du logement ? Vous pouvez acheter sur internet des mosaïques. Le prix de ce carrelage peut être élevé, sauf pendant les soldes ou offres destockage. Le carrelage mosaïque se démarque par son style unique qui ne manquera pas de donner du charme et un côté chaleureux à votre logement.

A la différence des carreaux XXL, la mosaïque mise tout sur le charme et la convivialité apportés par sa petite taille. Les magasins de carrelage en ligne proposent des mosaïques de différentes dimensions, pouvant être de très petit format, avec des dimensions de 1 cm x 1 cm.

Pour faire ressortir le charme du carrelage mosaïque, vous devez jouer avec ses belles couleurs. Notez que la pose du carrelage mosaïque peut se faire aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Vous pouvez ainsi poser vos mosaïques sur votre terrasse, sur la bordure de la piscine… Pour la salle de bain, la piscine ou la terrasse, privilégiez les mosaïques avec propriété antidérapante pour éviter les accidents et rendre votre habitat sécurisant.

Du carrelage riche en couleurs et motifs

Sur les magasins spécialisés dans la vente de carrelage en ligne, vous trouverez aussi un large choix de carrelage riche en couleurs et des motifs très variés. N’hésitez pas à choisir des carrelages originaux qui sont souvent proposés en promotion, à prix usine ou destockage. Foncez pour profiter des prix réduits et rénover ainsi votre logement à moindre coût. Vous pouvez jouer avec ces jolis carreaux pour donner un côté convivial et chaleureux à votre aménagement. Vous pouvez même mélanger différents styles pour un intérieur ou un extérieur unique, qui reflète votre personnalité.