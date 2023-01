Retraite changement des conditions, le sujet !!

depuis plusieurs mois, un sujet revient systématiquement à chaque instant, la gestion de notre retraite.

Depuis quelques semaines on n’entend plus parler que de ce sujet, on ouvre sa télé retraites, on allume sa radio retraite, on regarde les titres de tous les journaux, retraites et retraites et encore retraites.

C’est comme s’il n’y avait pas d’autre sujet sur terre, les syndicats sont vent debout, contre les suggestions du gouvernement, mais ces derniers semblent ignorer ce qui se passe en Europe.

Mais quand on analyse à froid, la réalité est toute autre, de plus en plus les gens vivent vieux, de plus en plus, on commence à travailler après ses études (25-30 ans), et il y a de moins de moins de travailleurs actifs si on les compare aux personnes qui perçoivent la retraite.

Volontairement je suis allé faire un simple tour, des pays qui nous entourent en Europe, et les différences sont abyssales, en voici un simple extrait, ce qui parait incompatible c’est de devoir gérer une durée de vie de plus en plus longue, et une entrée en activité professionnelle de plus en plus tardive.

Car les conséquences, sont de disposer de moins de cotisants, et de plus en plus de personnes perçoivent la retraite, d’autant plus que la durée de vie se prolonge.

En Europe, les durées de cotisation, sont diverses et très variées.

Allemagne 65 ans et 10 mois, pour les personnes nées en 1956, 67 ans à partir de 2031.

Autriche 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes.

Belgique 65 ans, 66 ans à partir de 02/2025 et 67 ans à partir de 02/2030

Chypre 65 ans,

Danemark 67 ans, 69 ans à partir de 2035

Espagne 65 ans (avec 37 années et 6 mois de cotisations, avec augmentation progressive de la durée de cotisation, et augmentation aussi de l’âge légal (+ 2 mois par année).

Hongrie 65 ans

Italie 67 ans

Irlande 67 ans

Islande 67 ans

Luxembourg 65 ans

Nous ne souhaitons pas dans le présent article, prendre position, mais simplement porter un témoignage sur ce que les pays aux alentours vivent actuellement, mais sur un simple visuel et sans tenir compte des montants versés, malgré ce changement la durée restera inférieure à ce qui se fait par ailleurs en Europe.

Les retraites par répartition, sont mises en question, et arrivera le jour, où forcément ce principe sera à revoir, sous peine de voir les durées de travail s’allonger et/ou les versements mensuels aux retraités diminuer.

La retraite idéale, mythe ou réalité ?

Compte tenu du contexte actuel, et de la volonté des uns et des autres de faire du forcage, l’idéal pour une retraite adaptée serait de faire un mixe entre une retraite vous permettant de profiter d’un petit capital (assurance vie, bien immobilier), assorti à une rente mensuelle (quelle qu’en soit la forme), car les jours sont comptés pour la retraite par répartition.

La retraite par répartition a vécu, et il est temps de se pencher sur d’autres types de solutions, la pyramide de la vie à évolué, et le temps de vie s’est allongé; de plus les jeunes font des études de plus en plus longues, avec pour conséquence une entrée dans la vie active plus tardive.

Mais il est de faits qui sont réels, et que personne ne peut changer : Enjeux démographiques, équilibre budgétaire, espérance de vie plus élevée… telles sont les principales raisons qui conduisent notre gouvernement à réformer les retraites, comme l’ont fait presque tous les gouvernements précédents et en précisant, c’est la dernière fois.