Blanchon Group : vers une croissance internationale

Blanchon Group est une entreprise spécialisée dans la conception de produits de protection et d’entretien des sols intérieurs et extérieurs.

Le groupe Blanchon créé en 1832 à Lyon était une entreprise familiale qui est devenue aujourd’hui une société qui dispose de 8 filiales dont 7 se trouvent à l’étranger.

Blanchon réalise actuellement des ventes dans plus de 50 pays et c’est déjà le leader sur le marché français dans le secteur. Grâce à son pivotement à l’international et à l’arrivée de nouveaux investisseurs depuis 2019, Blanchon Group souhaite croître en Europe.

Zoom sur le succès de cette entreprise française qui tend à croître sur le plan international.

Une entreprise leader sur le marché français

Avec 190 ans d’existence, Blanchon Group est une entreprise qui a su s’imposer en France sur le marché de la fabrication et de la vente de produits de protection et d’entretien des bois intérieurs et extérieurs.

La société propose des produits de qualité qui permettent aux particuliers et aux professionnels d’entretenir les sols de type parquet. L’expertise du groupe s’est enrichie grâce à des collaborations avec des fabricants de parquets et de sols vinyles.

Les activités industrielles de l’entreprise sont centrées sur 3 secteurs en particulier : le bricolage avec ses enseignes, la distribution professionnelle et ses distributeurs et applicateurs (exemple : parqueteurs ou artisans) et les industriels qui présentent les nouvelles marques comme Blanchon Tech qui est une firme dédiée aux sols résilients.

Vous retrouverez aussi Ciranova Tech, une marque dédiée aux sols en bois. La distribution professionnelle est un pilier pour la marque et regroupe Ciranova, Blanchon, Rigo et Carver.

Et très bientôt, le succès de la marque en France va s’étendre sur le plan international. Guillaume Clément, le PDG du groupe depuis 2 ans, a déclaré que l’entreprise est leader en France dans son domaine, mais qu’elle a vocation à le devenir aussi en Europe et sur le plan international.

Une croissance sur le plan international

Dans le but de tisser sa toile à l’international, et notamment en Europe, Blanchon Group a misé sur sa croissance externe en achetant des sociétés. L’entreprise a acheté Rigo Verffabriek et Rigo Verfcentrum, des sociétés familiales néerlandaises expertes en fabrication de produits de finition pour le bois. Mais ce n’est pas tout, Blanchon Group a aussi fait l’acquisition de Debal Finance, une entreprise belge qui possède la marque Ciranova.

Ces récentes transactions ont permis au groupe d’augmenter ses parts de marché dans différents pays importants. Et actuellement, Blanchon Group est leader du marché aux Pays-Bas et en Belgique. Le PDG de l’entreprise précise également que les différents rachats visent à compléter les gammes de produits proposées.

Pour information, Debal Finance possédait des filiales aux États-Unis et en Chine que Blanchon a intégrées dans le groupe. Ces filiales étaient auparavant seulement distribuées dans ces 2 pays. La marque Ciranova n’était pas non plus vendue en France avant le rachat.

En tout, Blanchon Group possède 7 filiales à l’étranger. Les filiales se trouvent en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, en Pologne, en Chine, aux États-Unis et en Italie. Dans ce pays, le groupe s’est aussi implanté via un rachat. Et c’est en 2015, que de la même façon, l’entreprise a fait l’acquisition de la société Carver qui est spécialisée sans la protection des parquets, mais qui est dédiée aux professionnels.

Blanchon Group adopte une stratégie unique en fonction des besoins du pays et de son environnement concurrentiel. Dans plusieurs pays, l’entreprise opère sur 3 marchés : professionnels, industriels et particuliers.

De nouveaux investisseurs et une nouvelle identité

Afin de soutenir cette stratégie sur le plan international, toutes ses ambitions, et la croissance de ses revenus (qui ont progressé de 60 % en 3 ans), l’entreprise Blanchon Group a reçu un nouvel investisseur en 2019. Il s’agit d’Abenex Capital. Il s’agit d’un fonds d’investissement.

Et 2 ans plus tard, c’est IK Partners (un autre fonds d’investissement) qui est devenu à son tour un investisseur du groupe. Ces transactions ont permis aux actionnaires familiaux de vendre leurs parts. Suite à cela, Blanchon Group a réalisé une refonte de son identité en intégrant les entreprises rachetées et leurs marques sous un même “toit”.

Selon le PDG de Blanchon, les revenus à l’international de la société sont passés de 25 à 42 % en seulement 3 ans. Le groupe a donc dû s’adapter après l’intégration des nouveaux collaborateurs étrangers.

Blanchon Group a clarifié son identité et ses valeurs pour réactualiser la totalité de sa stratégie de communication. La marque Blanchon Group est devenue ainsi le vecteur commun de toutes les autres marques.

Prochainement, les sites Internet et les emballages seront, eux aussi, refondus pour afficher cette toute nouvelle identité qui vise à présenter des valeurs telles que la fiabilité, la responsabilité, l’audace et l’empathie. Le groupe souhaite atteindre des objectifs ambitieux et vise 150 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici à 2025.