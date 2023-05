Choix d’un toilette japonais : tout ce qu’il faut savoir à propos de ces WC innovantes !

Sommaire





Les toilettes japonaises font fureur sur le marché européen depuis quelques années, et séduisent de plus en plus de particuliers. Cela explique d’ailleurs la raison pour laquelle il est possible de les retrouver dans certains foyers.

En effet, le WC japonais possède de nombreux atouts qui en font une meilleure alternative aux toilettes classiques. Le premier est l’hygiène dont vous bénéficierez, en installant cet équipement dans votre maison. Quelles sont donc les autres particularités du WC japonais ?

Principe de fonctionnement du WC japonais

Dans une salle de bain, il est possible d’installer un wc japonais ou WC lavant. C’est une toilette d’un genre particulier qui se distingue du modèle classique par la technologie avancée qu’elle embarque. En effet, l’utilisateur se nettoie à l’eau au lieu du papier comme c’est le cas avec la toilette classique. Selon les modèles de WC japonais, vous pourriez même bénéficier d’options particulièrement avancées. Il s’agit par exemple de :

Le réglage de température de l’eau utilisée pour se rincer ;

La puissance variable des jets d’eau ;

La lunette chauffante ;

La ventilation anti-odeur ;

Les options de massage ;

Etc.

Comme vous l’aurez compris, ces toilettes spécialisées sont conçues pour vous procurer un confort exceptionnel. Leur principe de fonctionnement combine à la perfection, celui des toilettes classiques et du bidet. Les WC japonais séduisent les usagers aujourd’hui grâce à la diversité des modèles que proposent les marques sur le marché. Par ailleurs, les fonctions équipées sont de plus en plus avancées.

Les avantages des toilettes lavantes

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous devriez envisager l’achat d’un WC japonais. Voici quelques-unes parmi les meilleures :

Profiter de plus de bien-être et de fraicheur

L’utilisation des WC japonais permet de bénéficier d’une meilleure hygiène, car vous vous rincez avec l’eau.

Les conditions sont donc moins favorables à la prolifération des bactéries après un tour aux toilettes.

Cet avantage est encore plus renforcé par le revêtement antibactérien dont certaines marques équipent leurs toilettes lavantes. Il est même possible que des dispositifs de chauffage soient installés dans le WC japonais.

Toutes ces options augmentent son confort, car l’eau chaude peut être utilisée pour se rincer après avoir fait vos besoins. Cette fonctionnalité est d’une grande utilité aux femmes, qui peuvent alors bénéficier de plus de fraicheur. Il s’agit véritablement d’un atout surtout après le retrait des couches menstruelles.

En fonction de ses besoins, l’utilisateur peut régler les paramètres de l’eau du WC japonais que sont :

La pression ;

La température.

Bénéficier d’une praticité au quotidien

Les fonctions du WC japonais en font un équipement véritablement pratique au quotidien. Il est fortement recommandé pour les personnes âgées qui ont des problèmes de mobilité. Ainsi, elles n’ont que peu d’efforts à fournir pour s’assurer une bonne hygiène. Par ailleurs, les déplacements entre le WC et le lavabo sont réduits grâce aux toilettes lavantes. Certaines marques proposent par ailleurs une fonction grâce à laquelle la présence de l’utilisateur est détectée.

L’ouverture de l’abattant du WC japonais est alors automatique. Vous pourriez aussi choisir cette option très utile, en plus de celle du massage. C’est assurément un atout appréciable pour les personnes qui ont des problèmes de constipation. Par ailleurs, vous n’êtes plus contraint de déployer de gros efforts pour assurer l’entretien de vos toilettes japonaises. Ces équipements sont désodorisés par catalyse. Ainsi, aucune mauvaise odeur n’est perceptible dans la salle de bain.

Économiser de l’eau et du papier

Les avantages liés à l’usage du WC japonais comme vous le constatez concernent avant tout l’utilisateur. Plus loin, cet équipement vous permettra de faire des économies sur de nombreux plans. Cela concerne surtout le papier toilette utilisé. En effet, un WC japonais, quel que soit le modèle comporte le plus souvent un dispositif de séchage. Vous n’avez donc pas besoin d’utiliser de grandes quantités d’eau pour vous nettoyer après votre passage aux toilettes.

Ce n’est pas le cas avec les modèles classiques de WC. Il faudra compter environ 9 litres d’eau pour l’évacuation des selles lorsque vous tirez la chasse. Avec un WC japonais, cette quantité d’eau est réduite de plus de la moitié.

En définitive, le WC japonais se présente comme une meilleure alternative aux toilettes classiques. Il permet de jouir de plus de praticité et de propreté au quotidien. C’est également une toilette lavante économique, car vous n’aurez plus besoin d’utiliser du papier pour l’essuyage. Il en est de même pour la quantité d’eau nécessaire après chaque usage du WC japonais, qui est fortement diminuée.