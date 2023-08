Les Meilleures Motos électriques 2023 : Energica Ego, Zero SR/F, Super Soco TC Max et BMW C evolution.

Sommaire



Quatre motos électriques qui révolutionnent le marché

Les motos électriques ont pris d’assaut le marché ces dernières années, avec de nombreuses marques proposant des modèles innovants et performants. Dans cet article, nous allons présenter quatre motos électriques qui se démarquent par leur design, leurs performances et leur confort : l’Energica Ego, la Zero SR/F, la Super Soco TC Max et la BMW C evolution.

Energica Ego : une sportive italienne puissante et élégante

Originaire d’Italie, l’Energica Ego est une moto électrique sportive qui offre à la fois puissance et élégance.

Avec son moteur de 107 kW (145 ch) et un couple maximal de 200 Nm, elle peut atteindre une vitesse maximale de 240 km/h. Sa batterie lithium-polymère de 21,5 kWh lui confère une autonomie impressionnante de 400 km en ville et jusqu’à 180 km sur autoroute.

L’Energica Ego se distingue également par son design soigné, avec des lignes fluides et agressives qui soulignent son caractère sportif. Les finitions haut de gamme et les matériaux de qualité contribuent à renforcer cette impression d’excellence.

Moteur : 107 kW (145 ch)

Couple maximal : 200 Nm

Vitesse maximale : 240 km/h

Autonomie : 400 km en ville / 180 km sur autoroute

Batterie : 21,5 kWh

Zero SR/F : une moto électrique américaine au design moderne

La Zero SR/F est un modèle emblématique de la marque américaine Zero Motorcycles, spécialisée dans les motos électriques. Elle se caractérise par son design moderne et épuré, ainsi que par ses performances remarquables.

Avec son moteur Z-Force de 82 kW (110 ch) et un couple de 190 Nm, la Zero SR/F peut atteindre une vitesse maximale de 200 km/h et bénéficie d’une autonomie allant jusqu’à 322 km en ville.

La batterie lithium-ion de 14,4 kWh est également compatible avec la recharge rapide, permettant de récupérer 95 % de l’autonomie en seulement une heure.

Moteur : 82 kW (110 ch)

Couple maximal : 190 Nm

Vitesse maximale : 200 km/h

Autonomie : 322 km en ville

Batterie : 14,4 kWh

Super Soco TC Max : un modèle néo-rétro au charme irrésistible

La Super Soco TC Max est une moto électrique qui séduit par son style néo-rétro, inspiré des modèles classiques des années 1960 et 1970. Elle offre un excellent compromis entre performance et design, le tout à un prix abordable.

Equipée d’un moteur de 5 kW (6,7 ch) et d’une batterie lithium de 72V/45Ah, la Super Soco TC Max peut atteindre une vitesse maximale de 100 km/h et offre une autonomie d’environ 96 km en ville.

Son cadre en acier tubulaire et ses suspensions avant et arrière assurent un bon confort de conduite, tandis que les freins à disque garantissent une sécurité optimale.

Moteur : 5 kW (6,7 ch)

Vitesse maximale : 100 km/h

Autonomie : 96 km en ville

Batterie : 72V/45Ah

BMW C evolution : un scooter électrique allemand confortable et performant

Le BMW C evolution est un scooter électrique qui combine à merveille confort, performance et design. Il s’inspire des modèles thermiques de la marque allemande, tout en offrant les avantages écologiques et économiques liés à l’électrique.

Doté d’un moteur de 35 kW (47,5 ch) et d’une batterie lithium-ion de 8 kWh, le BMW C evolution peut atteindre une vitesse maximale de 129 km/h et dispose d’une autonomie de 160 km en mode éco.

Les technologies embarquées telles que l’ABS, l’antipatinage et les différents modes de conduite font également du C evolution un scooter électrique sécurisant et facile à utiliser.

Moteur : 35 kW (47,5 ch)

Vitesse maximale : 129 km/h

Autonomie : 160 km en mode éco

Batterie : 8 kWh

En conclusion, l’Energica Ego, la Zero SR/F, la Super Soco TC Max et la BMW C evolution sont des modèles de motos électriques qui se démarquent par leurs performances, leur design et leur confort. Ils offrent une alternative crédible aux modèles thermiques, tout en contribuant à préserver l’environnement.