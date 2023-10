Le marché du reconditionné : une tendance écologique et économique en progression

Sommaire







Les entreprises françaises adoptent les appareils reconditionnés

Aujourd’hui, de plus en plus d’entreprises optent pour des smartphones et tablettes reconditionnés pour leurs employés. La société Largo, basée à Nantes, est l’une des principales entreprises de reconditionnement en France avec sa propre usine. Depuis sa création en 2016, elle a remis sur le marché plus de 320 000 appareils, avec un taux annuel atteignant désormais 100 000 dispositifs par an.

Certains pionniers du secteur tels que BPCE, Système U ou Nantes Métropole sont déjà passés aux téléphones de seconde main pour leurs employés, permettant ainsi de réaliser des économies tout en participant à la protection de l’environnement.

Les raisons derrière cette tendance croissante

Plusieurs facteurs expliquent cette montée en puissance des appareils reconditionnés :

L’aspect écologique : opter pour du matériel reconditionné permet de réduire l’impact environnemental lié à la production de nouveaux appareils. En effet, la fabrication d’un smartphone neuf génère environ 50 kg de CO2, contre seulement 5 kg pour un modèle reconditionné selon certaines estimations.

Les économies réalisées : l'achat d'appareils reconditionnés permet de réaliser des économies significatives, de l'ordre de 30 à 50 % par rapport au prix d'un produit neuf. Ces économies peuvent être réinvesties dans d'autres domaines de l'entreprise ou permettre de proposer une gamme de services plus étendue.

La qualité des produits reconditionnés : contrairement aux idées reçues, les appareils reconditionnés ne sont pas synonymes de mauvaise qualité. Au contraire, leurs composants ont été vérifiés et remplacés si nécessaire, et ils bénéficient souvent d'une garantie similaire à celle d'un produit neuf.

Pourquoi certaines entreprises hésitent encore ?

Cependant, malgré ces avantages indéniables, certaines entreprises restent réticentes à l’idée de se tourner vers le marché du reconditionné. Pour Christophe Brunot, PDG de Largo, cette hésitation est souvent due à un manque d’information.

Il évoque ainsi l’exemple d’une compagnie d’assurance mutuelle prospère qui affiche tous les codes de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) mais a tout de même choisi des produits neufs après avoir envisagé l’option des appareils reconditionnés.

Afin d’encourager davantage d’entreprises à opter pour des smartphones et tablettes reconditionnés, plusieurs actions peuvent être menées :

Améliorer la communication : il est essentiel de mieux informer les entreprises sur les avantages économiques et écologiques liés à l’achat de matériel reconditionné, ainsi que sur la qualité des produits proposés.

Proposer des offres adaptées aux besoins des entreprises : les acteurs du secteur doivent être en mesure de proposer des solutions sur-mesure répondant aux exigences spécifiques de chaque entreprise (gamme de produits, services associés, etc.).

Démontrer le sérieux et la fiabilité du marché du reconditionné : pour inciter les entreprises à s'engager sur ce marché, il est important de leur garantir un niveau de qualité et de service comparable à celui des produits neufs.

Un potentiel de croissance encore important

Le marché du reconditionné connaît donc une progression significative et offre de réelles opportunités tant pour les entreprises que pour l’environnement. Toutefois, il demeure encore un potentiel de croissance important, notamment grâce à une meilleure information et à une évolution des mentalités vis-à-vis de ces appareils.

Pour assurer un développement durable de ce secteur, il est essentiel de continuer à sensibiliser les entreprises aux enjeux environnementaux et économiques liés à l’achat d’appareils reconditionnés, tout en veillant à leur garantir un niveau de qualité et de service irréprochable. Ainsi, davantage d’entreprises pourront adopter cette démarche responsable et bénéficier de ses avantages.