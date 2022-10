Gitex, le grand Salon de la technologie pour le moyen orient et l’Asie, en réalité il se tient depuis plus de 40 ans, mais depuis cette année, l’Emirat veut faire du Gitex, le plus grand rival du CES de las VEgas (Consumer Electronics Show)

GITEX Global 2022 – la tech française à l’assaut des Émirats, de l’Asie et de l’Afrique. La 42e édition du deuxième plus grand salon technologique au monde GITEX Global s’est tenue du 10 au 14 octobre dernier au Dubai World Trade Centre.

Elle a accueilli plus de 5 000 entreprises réparties sur 26 halls et deux millions de pieds carrés d’espace d’exposition, toutes rassemblées pour présenter et découvrir les solutions les plus innovantes sur plusieurs thèmes technologiques, notamment la 5G, le metavers & web 3.0,’économie des données, l’Intelligence Artificielle, le Cloud & Edge, la Cybersécurité, la Fintech, le Blockchain, le Data Analytics et Smart Cities, la Fintech & E-commerce, l’Immersive AR / VR, la Robotique et plus encore.

Cette édition 2022 aura été marquée par plusieurs évènements et faits inédits, comme le premier vol de la « voiture volante » chinoise Xpeng, un fort engouement pour le metavers avec le lancement cette année du X-VERSE ainsi que la présence en force de plusieurs start-ups françaises dans la tech. En tout, 64 entreprises françaises, couvrant divers secteurs ont participé à l’évènement. GITEX Global 2022 – la tech française à l’assaut des Emirats, de l’Asie et de l’Afrique. Découvrons ci-après la présentation du salon Gitex Global de Dubaï

Le Gitex Global est considéré aujourd’hui comme un des plus grands événements technologiques au monde. À chaque édition, il fait de Dubaï un épicentre numérique majeur du monde où se rassemble plusieurs entreprises de la Tech du monde entier. L’événement sous-tend les transformations rapides, les investissements et les projets axés sur la technologie qui façonnent les économies du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie.

Pour la petite histoire, marqué par un début très modeste, le premier salon Gitex (GITE à l’époque), a été lancé en 1981 dans le Hall du Dubai World Trade Centre. En 1988, l’évènement s’agrandit et s’étend désormais à deux halls du parc des expositions.

Puis, au fil des années, le salon ne cesse d’attirer du monde, jusqu’à occuper depuis quelques années les 27 salles et deux millions de pieds d’espace d’exposition du Dubai World Trade Centre, ce qui démontre si besoin était, la volonté des autorités de rivaliser avec le CES.

Cette année, en ajoutant le suffixe « GLOBAL » à la marque « GITEX », les organisateurs souhaitent souligner que plusieurs entreprises technologiques, startups et conférenciers du monde entier participent à l’évènement à chaque nouvelle édition.

À l’occasion du GITEX édition 2022 qui s’est tenue 10 au 14, l’objectif du salon n’est plus de montrer les technologies, comme c’était le cas avant, mais d’inventer et de développer la technologie de demain.

Plongée dans le Gitex Global 2022

Cette année, le salon a accueilli 800 start-ups et 1.000 conférenciers de 170 pays et plus de 5.000 exposants, contre environ 4500 exposants en 2021 selon les organisateurs. Quelques nouveautés ont été apportées lors de cette édition 2022, dont le lancement de deux nouveaux évènements :

Le Global DevSlam 2022,

Un grand événement mondial de renforcement des compétences des développeurs et des technologies ; rassemblant une collation de 8000 codeurs, développeurs, programmeurs, data scientists, DevOps Professionals et ingénieurs logiciels scientifiques de plus de 30 pays.

Et le X-VERSE,

Un évènement destiné à promouvoir les innovations technologiques immersives et l’écosystème Web3. La tente X-VERSE a présenté certains des écosystèmes technologiques les plus avancés au monde, capables de renforcer diverses industries au sein du métaverse.

Ces deux nouveaux évènements s’ajoutent donc aux 5 événements sectoriels multi technologiques habituels du Gitex lancés depuis plusieurs années déjà pour certains. Les voici :

AI Everything for Gov & Businesses.

Il s’agit de l’un des événements les plus importants et les plus influents au monde dédiés à l’intelligence artificielle. Organisé par le ministère d’État des Émirats arabes unis pour l’intelligence artificielle, l’économie numérique et le bureau des applications de travail à distance lui-même, Ai-Everything rassemble de grandes entreprises, le secteur public et les praticiens de l’ (intelligence Artificielle) IA à travers le monde pour faire progresser la technologie AI dans la région.

North Star Dubai.

Lancé à l’origine sous le nom de GITEX Future Stars en 2016, l’évènement North Star Dubai a pour but de présenter des startups devant des investisseurs et des professionnels de l’industrie technologique venant de plusieurs pays à travers le monde. Lors du Gitex Global 2022, le North Star Dubai a accueilli plus de 1000 exposants startups, plus de 600 investisseurs et plus de 400 intervenants.

Fintech Surge.

Cet évènement réunit chaque année des professionnels de la banque, des services financiers et de la FinTech pour discuter des dernières avancées technologiques, des mesures de sécurité et des tendances futures de la banque numérique.

Future Blockchain Summit.

Le Future Blockchain Summit ambitionne de devenir la première et la plus grande conférence et exposition sur la blockchain de la région MENA, une région du monde comportant l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Lors de cette édition, l’évènement a accueilli de grands noms comme Oleksandr Aleksandrov de Velas, Yat Siu d’Animoca Brands, Alex Chehade de Binance ou encore de Sébastien Borget de The Sandbox en tant qu’intervenants.

Marketing Mania.

Il s’agit d’un salon du marketing et des technologies créatives qui rassemble les forces technologiques les plus prolifiques, imaginatives et perturbatrices et qui réinventent les références du marketing, des communications et de l’expérience client à l’échelle mondiale. Lors de la dernière édition, Marketing Mania a été honoré par la présence de plus de 4500 visiteurs internationaux et régionaux Marques, de plus de 400 marques et entreprises leaders, plus de 50 investisseurs mondiaux et plus de 40 exposants MarTech.

De plus en plus de start-ups françaises présentes au Gitex Global

Le GITEX Global, c’est un peu le salon CES (Consumer Electronics Show) du monde arabe. Il intéresse les entreprises françaises, notamment celles qui souhaitent développer en Asie et au Moyen-Orient de nouveaux marchés. Lors de cette édition, il y a eu pas mal d’entreprises françaises qui ont participé au GITEX Global. En tout, elles seraient 64 entreprises à s’être présentées au salon, alors qu’en 2020, en 2019 ou en 2018, il y avait à peine une dizaine.

D’après un article publié sur le site du Consulat général de France à Dubaï, la Consule générale adjointe, Marie-Laure Charrier, s’est également rendue à l’ouverture du GITEX 2022 où elle a échangé avec quelques-unes des entreprises présentes sur place.

Couvrant des secteurs très variés (les énergies renouvelables, la robotique, le Cloud, l’automatisation, l’intelligence artificielle, l’internet des objets, le spatial, la cybersécurité, la blockchain ou encore le WEB 3.0), les acteurs de la tech française présents au salon ont révélé l’excellence française et l’effervescence de l’écosystème startup en la matière.

Enfin, notez aussi que le Consulat général de France à Dubai a aussi eu son propre stand lors de l’évènement. Marie-Laure Charrier y aurait présenté les dernières solutions permettant de contrôler les containers, ou de faciliter le flux sécurisé de biens ou de voyageurs.

GITEX Global, salon professionnel de qualité pour les start-ups françaises présentes.

Une soixantaine de start-ups françaises se sont rendues au GITEX Global cette année. C’est beaucoup, mais évidemment, ce nombre ne signifie rien si ces entreprises n’ont pas trouvé ce qu’elles ont recherché.

Quelques-unes d’entre elles ont déclaré au micro du site Monde Numérique que « Cela fait des années qu’on a fait des salons en France et l’étranger de façon continue pour représenter notre entreprise, mais on n’a jamais vu une telle qualité de personnes que se sont déplacées sur notre salon, des grands comptes et des Entreprises de taille intermédiaire de tous les pays… ». Elles auraient également été époustouflées par la qualité de la représentativité internationale de l’évènement.

Une présence française financée par les régions,mais pas que.

Le coût d’un stand au Gitex est d’environ 4750 €. C’est trop cher pour la plupart des start-up françaises qui ont participé au salon professionnel. Ainsi, pour financer le coût de leur stand au Gitex, ces entreprises se sont logiquement tournées vers leurs régions respectives. Ces dernières ont accepté de prendre en charge la moitié du coût des stands. Le reste a été financé par le chèque Relance Export.

Pour rappel, dans le cadre du plan France Relance, le Chèque Relance Export géré par Business France, est une aide accordée aux entreprises françaises exportatrices afin de se préparer à la reprise de l’activité et d’affronter la concurrence étrangère accrue.

Notez toutefois que les dépenses personnelles et de logistique telles que les billets d’avion sont à la charge des entreprises elles-mêmes. Le billet d’avion a coûté cher (2000 euros), mais a vite été rentabilisé par la visibilité qu’apporte l’événement, a déclaré Christian Pineau d’International Boost, une société d’accompagnement à l’International qui ont accompagné des entreprises françaises au GITEX de Dubaï.

Voici une liste non exhaustive des start-ups françaises qui ont participé au salon par région.

Région Auvergne Rhône-Alpes : BeFC, Dawex, Enlaps, iExec, ORIOMA, PCI, Private Discuss, PROES et Y-BRUSH.

BeFC, Dawex, Enlaps, iExec, ORIOMA, PCI, Private Discuss, PROES et Y-BRUSH. Région Bourgogne-Franche-Comté : Foxar, K.I.D.S.A.I’S, SAUREA, Unsolite et Blue Frog Robotics

Foxar, K.I.D.S.A.I’S, SAUREA, Unsolite et Blue Frog Robotics Région Centre-Val-de-Loire : Green Riders Group, My Serious Game, NEXTINO et Payinnov

Green Riders Group, My Serious Game, NEXTINO et Payinnov Région Grand-Est : Delmonicos Inside, Dyrun SAS, EsaLink, Green Tech Innovations, imki, PALADIX, Q°emotion, SYSLOZ et Vivoka SAS

Delmonicos Inside, Dyrun SAS, EsaLink, Green Tech Innovations, imki, PALADIX, Q°emotion, SYSLOZ et Vivoka SAS Région Hauts de France : Maxxing et Stormshield

Maxxing et Stormshield Région Île-de-France : Acovaa, Aglaé – SH DESIGN, AGENCY, Cybelangel, Ekinops, Emallu, Exaion (EDF Group), GripID, IGIENAIR, Namla, Popmii, Port Europe et Scorpulting

Acovaa, Aglaé – SH DESIGN, AGENCY, Cybelangel, Ekinops, Emallu, Exaion (EDF Group), GripID, IGIENAIR, Namla, Popmii, Port Europe et Scorpulting Région Occitanie : Bleemeo, Lord Services et Upmycard

Bleemeo, Lord Services et Upmycard Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur : DPOption, MACA et VIDETICS

En Conclusion Gitex Global et le futur

La grand-messe de l’écosystème, africain du numérique et du monde digital, vise grand et c’est ainsi que l’an prochain, une autre édition (nouvelle), aura lieu en dehors des Emirats, les autorités ont choisi Marrakech au Maroc, pour inaugurer ce prochain Gitex Africa, qui se déroulera d 31 mai au 02 juin 2023.

Cette annonce est officielle, et le projet est déjà bien lancé, pour preuve, l’Agence De Développement du Digital (ADD), à signé au cours d’une jolie cérémonie à Dubai, avec une très forte présence des Autorités Marocaines. Le nom retenu est le Gitex Africa Morocco, mais il n’y a pas de doute, que les jeunes entreprises innovantes y trouveront leur compte.



Auteur Antonio Rodriguez Mota, Editeur et Directeur de Clever Technologies