Iles Grecques : Destination de rêve privilégié cet été 2022

ÉTÉ 2022 : Que voir à Mykonos en une journée ?

Dans ce billet, nous allons vous montrer les principaux endroits à ne pas manquer à Mykonos, si vous comptez y passer au moins une journée.

Il est curieux de constater comment la simple mention de deux mots : “îles grecques” parvient à évoquer une image très particulière : des maisons 100% blanches, des moulins à vent romantiques, des rues pavées et une mer d’un bleu profond qui s’accorde avec la couleur des portes, des balustrades et des fenêtres.

Bien que la Grèce compte plus de 6 000 îles (dont environ 120 sont habitées et prêtes pour le tourisme), l’une d’entre elles parvient à attirer le regard et à susciter une fascination comme peu d’autres.

Visiter Alefkandra

Alefkandra est une petite ville située au nord de la Grèce. La ville est célèbre pour son architecture ancienne et ses nombreux monuments. La plupart des bâtiments de la ville sont construits en pierre et en marbre, ce qui leur donne un aspect unique.

Alefkandra est également connue pour sa riche histoire et sa culture. La ville est le siège de nombreuses universités et musées, ce qui en fait un endroit idéal pour les touristes.

C’est donc l’un des points d’intérêt les plus représentés de l’île. Comme c’est souvent le cas pour toutes les villes portant un tel surnom, comme Aveiro, aucune d’entre elles n’est tout à fait la même.

D’ailleurs le surnom d’Alefkandra vient du fait que ses maisons sont construites au-dessus de la mer.

Ces remarquables maisons du XVIIIe siècle servaient à conserver le butin des pirates dans la partie inférieure des maisons. Aujourd’hui, ils cachent les bars à cocktails les plus populaires de la région.

La Vieille ville de Mykonos

Même si vous ne voulez jamais partir, vous pouvez parfaitement passer une seule journée à Mykonos. Pour ce faire, vous voudrez vous concentrer sur la capitale Chora et ses environs, où sont concentrés la plupart des sites et attractions.

Si vous en avez la possibilité, vous devriez commencer votre journée tôt, non seulement pour profiter au maximum de la journée, mais aussi pour éviter la foule et profiter des charmantes rues en toute tranquillité. Kastro est l’un des meilleurs endroits pour commencer à profiter de Chora. Ses maisons blanches se mêlent aux habitants, aux boutiques et aux restaurants qui vous invitent à flâner sans but.

Pour vous donner une idée, des rues comme Mitropoleos, Agias Paraskevis, Matogianni et Enoplon sont parmi les plus belles du centre de Chora. Si vous n’arrivez pas à vous lever tôt et décidez de ne pas faire la fête le soir, alors flâner dans ces rues à la nuit tombée est une autre option recommandée pour une charmante promenade. Si vous recherchez un petit-déjeuner typique, des endroits comme Lalala, Popolo ou Cosmo Café ne vous décevront pas. Nous parlons bien sûr de Mykonos, l’île emblématique de la mer Égée et la coqueluche de l’archipel des Cyclades.

Les Moulins à vent

Un symbole de l’île qui, même s’ils ne servent plus à moudre le grain, conservent tout le charme d’antan.

Le moulin à vent de Boni est l’une des icônes de l’île. Le moulin historique, qui date du XVIe siècle, est situé sur une haute colline offrant une vue imprenable sur l’ensemble de Mykonos. A voir absolument.

De retour à Chora, vous devez goûter aux délices grecs dans l’un des délicieux restaurants. D’Angelo Mykonos, Pepper Mykonos, To Maereio et Karavaki vous raviront non seulement par leurs saveurs mais aussi par leur atmosphère. Une fois que vous aurez rechargé vos batteries, nous continuerons à explorer Mykonos et ses lieux les plus emblématiques.

Paradise Beach

Le premier d’entre eux, Paradise Beach, est sans aucun doute le plus célèbre pour son atmosphère imbattable, sa bonne musique et la grande variété de plats que l’on peut déguster dans ses environs.

Et si cette plage au public très jeune offre la possibilité de faire la fête et de s’amuser, elle éblouit également par ses eaux cristallines et son sable fin.

Il est situé à environ 6 kilomètres au sud-est de Chora et peut être atteint en voiture ou en bus ou par la mer en ferry ou en caïque, petits bateaux typiques de Mykonos.

La plage de Katakolon est beaucoup moins connue et plus petite que celle de Paradise Beach, mais elle est beaucoup plus calme, une autre option avec moins de densité touristique.

Île de Delos

D’autre part, l’île de Délos, située à seulement 2 kilomètres au sud-ouest de Mykonos, abrite l’un des plus importants sites archéologiques du pays. En fait, l’île entière est considérée comme un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

La mythologie grecque donne une grande importance historique à cet endroit, qui est actuellement inhabité et peut être visité en bateau ou dans le cadre d’une excursion à Délos depuis Mykonos. Si vous avez choisi la croisière dans les îles grecques pour l’histoire et l’archéologie, l’île de Délos ainsi que la journée à l’Acropole d’Athènes sont deux visites incontournables.

Little Venice

Une grande partie du glamour de Mykonos se trouve à Little Venice, un charmant quartier de Chora qui date du 18e siècle et dont les maisons ont un accès direct à la mer. Aujourd’hui, nombre de ces maisons ont été réinventées en restaurants, bars et hôtels et sont devenues l’endroit idéal pour prendre un verre le soir et profiter d’un peu d’ambiance.

Parmi les meilleurs endroits pour profiter du coucher de soleil à Little Venice en musique, citons le Kastro Bar, le Kalua et le fantastique 180 Degrees Sunset Bar.

Les Églises de Mykonos

Rien ne vaut une promenade relaxante et un peu de flânerie pour découvrir certaines des plus belles églises de Mykonos. Saviez-vous qu’il y a plus de 800 églises sur l’île ? Vous en trouverez beaucoup dans le centre de Chora.

La plus belle (et la plus célèbre) est sans aucun doute l’église orthodoxe de Paraportiani, l’une des églises les plus photographiées de Mykonos. Mais d’autres méritent également d’être vues, comme l’église de Saint-Georges et la toute petite mais essentielle église d’Agios Nikolakis. Situé dans le port de Mykonos, c’est un prétexte pour se promener dans le vieux port et découvrir les petits coins et recoins face à la belle baie, comme la statue de Manto Mavrogenous, une héroïne de l’indépendance grecque.

J’espère que ce post vous a aidé à orienter votre voyage à Mykonos