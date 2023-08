Sécurité Ultime Révélée : Comment Ziwit, la Startup de Montpellier, Met les Hackers en Échec et Protège vos Données comme Jamais

Sommaire









Ziwit : Entreprise montpelliéraine de cybersécurité ?

Découvrez comment cette entreprise française innovante propose des solutions pour sécuriser les données en entreprises grâce à ses produits basés sur l’intelligence artificielle.

Ziwit et ses solutions innovantes en matière de cybersécurité

Ziwit est une entreprise montpelliéraine spécialisée dans la cybersécurité. Fondée en 2010 par Mohamed Titaouine, elle a pour objectif d’aider les entreprises à protéger leurs données grâce à des solutions innovantes basées sur l’intelligence artificielle (IA). Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 1500 clients à travers le monde et continue de se développer rapidement.

Les produits phares de Ziwit sont :

: un outil de surveillance qui permet de détecter toute modification non autorisée sur les fichiers hébergés sur un site web. HTTPCS Cyber Vigilance : un service de veille qui surveille en temps réel les menaces potentielles et informe les clients des nouveaux risques identifiés.

L’intérêt des solutions Ziwit pour sécuriser les données en entreprises

La cybersécurité est un enjeu majeur pour les entreprises. En effet, une faille de sécurité peut entraîner des conséquences désastreuses aussi bien sur le plan financier que sur la réputation d’une entreprise. Les produits Ziwit permettent ainsi d’assurer une protection optimale des données en entreprises.

Grâce à l’intelligence artificielle, les solutions Ziwit sont capables d’analyser et d’apprendre constamment de nouveaux comportements malveillants, rendant leur détection toujours plus efficace. De plus, l’utilisation de l’IA permet également de réduire les faux positifs et de faciliter la prise de décision en matière de cybersécurité.

L’importance de la cybersécurité et les bonnes pratiques à adopter

Avec l’essor du numérique et l’accroissement constant des cyberattaques, la cybersécurité est devenue un enjeu incontournable pour les entreprises. Voici quelques bonnes pratiques à adopter pour sécuriser ses données :

Mettre à jour régulièrement les logiciels et systèmes d’exploitation : cela évite de laisser des failles connues et corrigées par les éditeurs à la portée des cybercriminels. Former les collaborateurs aux risques et aux bonnes pratiques en matière de cybersécurité : il est essentiel que chaque utilisateur soit conscient des enjeux et applique les règles de base en matière de sécurité informatique. Utiliser un antivirus et un pare-feu pour protéger les équipements : ces outils permettent de bloquer l’accès aux menaces connues et d’analyser les fichiers potentiellement dangereux. Mettre en place des sauvegardes régulières et sécurisées : cela permet de limiter les conséquences en cas d’attaque réussie ou de panne matérielle. Chiffrer les données sensibles : le chiffrement rend les informations illisibles sans la clé de déchiffrement, réduisant ainsi les risques en cas d’accès non autorisé.

En somme, Ziwit est une entreprise montpelliéraine innovante dans le domaine de la cybersécurité qui propose des solutions basées sur l’intelligence artificielle pour protéger efficacement les données en entreprises. Face aux enjeux grandissants liés à la sécurité informatique, il est essentiel de mettre en place les bonnes pratiques pour prévenir les attaques et garantir la confidentialité des informations.