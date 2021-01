Les écoles et les classes pour enfants ayant des besoins supplémentaires devraient rouvrir à partir de jeudi prochain

Le gouvernement envisage de rouvrir des écoles et des classes spéciales pour les enfants vulnérables dans une semaine, selon des sources éducatives.

Il fait suite à l’accord avec les syndicats du personnel scolaire sur les assurances à fournir par les spécialistes de la santé publique sur la réouverture sûre des écoles.

Selon des sources, l’objectif est de rouvrir les écoles et les classes par étapes à partir du jeudi 21 janvier.

La ministre de l’Éducation Norma Foley et la ministre d’État chargée de l’éducation spéciale, Josepha Madigan, ont rencontré ce matin les syndicats du personnel scolaire et les organes de gestion des écoles pour discuter des mesures.

En outre, selon des sources, l’espoir est grandissant que le système éducatif dans son ensemble – primaire et secondaire – puisse rouvrir en février si la tendance à la baisse des taux d’infection se poursuit.

Il y avait des signes plus tôt cette semaine d’une percée potentielle après que les syndicats aient signalé qu’ils souhaitaient faciliter la réouverture en toute sécurité des écoles spéciales,

Le principal syndicat des assistants spécialisés a déclaré qu’il soutiendrait la réouverture de l’école pour les enfants ayant des besoins supplémentaires si les contrôles de santé et de sécurité montrent qu’il est sécuritaire de le faire.

Le gouvernement a récemment été contraint d’abandonner ses projets de réouverture d’écoles et de classes spéciales en raison de préoccupations en matière de sécurité parmi les syndicats du personnel, y compris Fórsa, qui représente les SNA.

Cependant, Fórsa a déclaré mercredi qu’il conseillerait à ses membres de coopérer avec la «reprise progressive» de l’école pour les enfants ayant des besoins supplémentaires si une série de mesures Covid-19 sont prises pour garantir la sécurité des étudiants et du personnel.

Les groupes de défense des droits représentant les étudiants ayant des besoins supplémentaires ont accueilli la déclaration du syndicat comme un «pas important dans la bonne direction».

Cependant, ils ont déclaré qu’il y avait plus d’obstacles à surmonter avant la réouverture des écoles pour les enfants ayant des besoins supplémentaires.

«L’annonce d’aujourd’hui est un signal positif, et il incombe désormais au gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer les obstacles restants qui s’opposent à la réouverture des écoles pour les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux», a déclaré un porte-parole du groupe, qui comprend Down Syndrome Ireland, Inclusion Ireland, AsIAm et Family Carers Ireland.

«Les parents ont besoin d’un calendrier précis pour savoir quand ils peuvent s’attendre à ce que les services à l’école reprennent. . . Nous devons voir un retour urgent à l’école pour tous les enfants ayant des besoins supplémentaires, en particulier ceux qui fréquentent des classes et des écoles spéciales.

La division de l’éducation de Fórsa, qui représente plus de 12 000 membres du personnel scolaire, y compris les SNA, liste des demandes adressées au ministère de l’Éducation avant la réouverture des écoles.

Ils comprennent:

– Une «reprise progressive des services» avec une présence échelonnée pour réduire le nombre de personnes sur place à tout moment

– Une évaluation par l’équipe nationale d’urgence de santé publique de la sécurité du personnel et des élèves ayant des besoins spéciaux fréquentant les écoles pendant cette phase de la pandémie

– La priorisation du personnel scolaire pour la réception du vaccin Covid-19, à la lumière de leur récente désignation comme travailleurs essentiels

– Tests Covid-19 en série en milieu scolaire similaires à ceux en place pour les travailleurs essentiels de la santé, des services sociaux et de l’industrie de la viande.