La suspension d’AstraZeneca signifie que la première dose de vaccin pour les personnes vulnérables ne sera pas complète avant avril

La première série de vaccinations Covid-19 pour des milliers de patients vulnérables ne sera pas terminée avant «bien en avril» à la suite de la décision de suspendre l’utilisation du vaccin AstraZeneca, a-t-il émergé.

L’Agence européenne des médicaments (EMA), qui a ouvert la semaine dernière une enquête sur les rapports de coagulation sanguine chez des personnes ayant reçu le vaccin, se réunit mardi pour examiner les preuves et devrait annoncer une décision jeudi.

Avec la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne lundi suivant l’exemple de l’Irlande en suspendant temporairement l’utilisation du vaccin, les responsables irlandais travaillent sur des dispositions d’urgence au cas où l’EMA déciderait de suspendre ou de modifier l’autorisation existante.

Des options sont à l’étude pour faire face aux retombées logistiques de la suspension d’AstraZeneca, qui devrait représenter 20 pour cent des approvisionnements du deuxième trimestre.

Même la pause de cette semaine dans l’utilisation du vaccin signifie que certains de ceux qui ont des conditions qui les exposent à un risque élevé ne recevront leur première dose que le mois prochain, selon le Dr Colm Henry, directeur clinique HSE.

Il a déclaré que l’impact du retard signifierait «l’achèvement des premières doses pour la catégorie quatre [would happen] bien en avril ». La quatrième catégorie comprend les personnes atteintes de cancer, de maladies chroniques, les personnes immunodéprimées et celles atteintes du syndrome de Down, entre autres.

L’objectif de vacciner 10 000 personnes médicalement vulnérables la semaine dernière a été manqué d’environ la moitié en partie en raison de la suspension, avec 20 000 autres rendez-vous maintenant repoussés cette semaine.

Certains travailleurs de la santé qui devaient recevoir AstraZeneca seront également confrontés à des retards.

Établissements de santé mentale

Lundi, l’Association des infirmières psychiatriques a déclaré qu’elle craignait que la suspension n’affecte les résidents des établissements de santé mentale et que le calendrier pour l’achèvement de la vaccination de ses travailleurs d’ici la fin du mois de mars ne soit maintenant manqué.

Des sources impliquées dans le déploiement ont déclaré que tout conseil de l’EMA devrait également être intégré dans un programme redémarré, y compris un dépistage supplémentaire ou une évaluation des patients qui pourraient être stipulés.

Les porte-parole de l’opposition en matière de santé ont été informés lundi que, dans le pire des cas, si AstraZeneca était totalement exclu – un résultat improbable – ceux qui avaient reçu leur première dose pourraient recevoir un régime complet du vaccin Pfizer, ou un seul plan de Johnson & Johnson, dans le futur. Le mélange de vaccins n’est actuellement pas conseillé, bien que des recherches à ce sujet soient en cours au Royaume-Uni.

Comme aucune deuxième dose n’est prévue avant mai, le problème n’est pas considéré comme urgent. Le HSE a déclaré qu’il y avait environ 49 100 doses dans sa chaîne du froid, dont 124 510 ont été administrées à ce jour.

Depuis que le Comité consultatif national de l’immunisation (Niac) a recommandé la suspension, il a appris que le Royaume-Uni administrait le vaccin AstraZeneca à des patients à haut risque sans aucun événement indésirable, selon sa présidente, le professeur Karina Butler.

Coagulation

La décision de Niac a été prise après des rapports de coagulation compliquée chez quatre patients en Norvège, dont deux étaient décédés, a-t-elle déclaré.

Il n’était pas encore clair si le rapport représentait un phénomène unique ou impliquait différentes conditions rares, a-t-elle déclaré lors d’un briefing du Nphet lundi soir.

Dans un communiqué, l’EMA a déclaré que «plusieurs milliers de personnes développent des caillots sanguins chaque année dans l’UE pour différentes raisons» et que le nombre d’incidents chez les personnes vaccinées «ne semble pas être plus élevé que celui observé dans la population générale».

L’EMA a déclaré qu’elle «reste actuellement d’avis que les avantages du vaccin AstraZeneca dans la prévention du Covid-19, avec son risque associé d’hospitalisation et de décès, l’emportent sur les risques d’effets secondaires».

Avec 575 nouveaux cas de virus signalés dans l’État lundi, les responsables du Nphet ont déclaré que les nombres de cas étaient «statiques, voire en augmentation» et ont appelé les gens à réduire leur mixité sociale. Pour la deuxième journée consécutive, aucun nouveau décès n’a été signalé.

Le médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, a reconnu que les gens étaient «brisés» et «voulaient que ce soit fini», mais a averti que le virus «s’en fichait» et se propagerait si on lui en donnait l’occasion.

Il a également mis en garde contre les personnes qui se rassemblent pour les manifestations prévues le jour de la Saint-Patrick et contre la consommation d’alcool qui pourrait enfreindre les conseils de santé publique.