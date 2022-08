Pourquoi les entreprises investissent dans la réalité virtuelle

La réalité virtuelle, bien qu’elle soit souvent liée aux jeux vidéo, ne sert pas seulement à l’amusement des geeks.

En effet, les entreprises l’utilisent de plus en plus fréquemment pour la formation, le marketing et même sur le lieu de travail au quotidien pour des métiers ou procédures de toute sorte.

La réalité virtuelle a d’abord été considérée comme un moyen de loisirs, mais grâce à ses énormes capacités, elle est désormais omniprésente.

La réalité virtuelle se démocratise

Les amateurs de jeux vidéo ont été les premiers à adopter cette technologie. Elle permet de s’immerger totalement dans un monde virtuel.

Les utilisateurs sont souvent surpris par cette expérience, qu’elle soit futuriste ou réaliste, ou il est parfois difficile de la distinguer de la réalité.

Pour connaître cette expérience de réalité virtuelle, Il est d’abord nécessaire de s’équiper d’un casque VR, à placer devant ses yeux. Les casques se multiplient, et deviennent de plus en plus abordables. Ils sont fabriqués par des sociétés comme HTC, Sony ou Oculus Rift.

La demande étant actuellement concentrée sur les jeux vidéo, le grand public ne semble pas encore très intéressé par cette technologie. Et pourtant…

La réalité virtuelle en entreprise progresse rapidement

En réalité, ce sont les entreprises qui aiment le plus la réalité virtuelle. Parce qu’elles veulent être créatives et ne pas rater le coche, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à vouloir utiliser cette technologie.

Partout, y compris dans la formation du personnel, le développement, le marketing ou pour guider les clients dans leurs décisions.

De grandes multinationales comme IKEA, Volkswagen ou Orange utilisent la réalité virtuelle pour former leur personnel ou vendre leurs produits.

Étant donné que cette technologie combine un écran qui affiche des éléments visuels avec des fonctions interactives qui permettent aux utilisateurs de s’immerger totalement dans un contexte donné, elle offre un large éventail d’applications potentielles.

Tous les secteurs d’activité peuvent en bénéficier et participer à son caractère unique.

Utiliser la réalité virtuelle pour enseigner au personnel

Peu de consommateurs peuvent s’offrir des casques de réalité virtuelle, mais pour les entreprises dans leur ensemble, ils constituent un investissement judicieux.

Il existe aujourd’hui toute une série de logiciels permettant de vivre des expériences d’immersion à l’intérieur de l’entreprise. Cependant, certaines entreprises ne sont toujours pas en mesure d’utiliser ces casques de réalité virtuelle.

Pour les entreprises comptant un grand nombre d’employés pour lesquels il est difficile de dispenser une formation ou une sensibilisation, la RV peut être employée de façon efficace et rentable.

Tout cela évite de devoir réserver des conférenciers, des espaces et des journées dédiées, ce qui coûte cher et donne souvent des résultats mitigés en raison de l’ennui que ce type d’événement génère.

Afin d’en faire profiter leurs employés, de plus en plus d’entreprises ont donc décidé d’investir dans la réalité virtuelle. (Cliquez ici pour en savoir plus sur les modèles de casques VR disponibles)

Les domaines de formations sont illimités, voici quelques exemples

La prise de parole en public

La sensibilisation du personnel au HSCT (prévention des risques)

Le management

Les procédures et gestes techniques

L’environnement et les normes

Par rapport à une conférence ou une réunion, le taux de concentration des stagiaires ainsi que leur mémorisation des exercices est largement supérieure à une formation classique.

Les employés ont accès à la technologie à un coût généralement peu élevé, et cela peut aussi les aider à s’améliorer.

La RV représente donc un avantage substantiel en termes d’efficacité et de résultats.

La réalité virtuelle au service du marketing de l’entreprise.

Une entreprise doit vendre, et la réalité virtuelle peut également être utilisée pour aider une entreprise à conquérir des clients.

Dans le secteur de l’immobilier

Par exemple, la RV a un impact significatif sur le secteur de l’immobilier et son mode de fonctionnement. Des casques de réalité virtuelle sont parfois utilisés par des agences pour montrer des résidences à des clients. Ces derniers sont libres de se promener et d’explorer les pièces au fur et à mesure. Cela évite des déplacements et des pertes de temps coûteuses.

Il n’est plus nécessaire de se précipiter, ce qui profite à la fois aux clients pressés par le temps et aux vendeurs immobiliers actifs.

Cela permet une approche préliminaire, permettant à la personne de se représenter l’appartement avant de le voir réellement.

Dans l’ameublement et l’architecture

D’un point de vue marketing, des entreprises de renom ont souhaité inciter à l’immersion dans cette perspective similaire.

Les clients potentiels peuvent utiliser la RV pour mettre des meubles dans leur maison après qu’un logiciel reproduit exactement leur résidence à partir de simples photos.

Dans l’automobile

Les constructeurs automobiles ont également l’intention de développer une expérience publique de réalité virtuelle en utilisant ce principe similaire.

Grâce à un casque, n’importe qui pourra tester des voitures.

Ce type de marketing, qui prend la forme d’un mini-stand, peut être installé n’importe où – dans une salle de cinéma, un centre commercial ou lors d’un événement.

Les futurs acheteurs pourraient être convaincus par l’expérience immersive et acheter une voiture sans même l’avoir vu en « chair et en os ».

Dans le secteur de la santé

Dans ce domaine, la réalité virtuelle permet d’effectuer des gestes techniques difficilement réalisables dans la réalité sur un vrai patient.

Plongé dans une ambiance immersive réaliste, le stagiaire peut prendre en charge une personne et lui prodiguer des soins tout en constatant immédiatement les résultats obtenus.

Conclusion

La RV commence à devenir plus accessible dans un certain nombre de secteurs et sera bientôt indispensable pour les entreprises. Tout devient réalisable, que ce soit pour former le personnel ou pour faire de la publicité pour l’entreprise.

L’immersion dans la réalité virtuelle provoque une expérience unique et permet la mémorisation ou la persuasion beaucoup plus facilement. Parce qu’elle est si efficace, utiliser cette technologie pour le marketing ou pour votre entreprise est un énorme plus.

Et enfin, le coût reste moins élevé à l’échelle d’une entreprise.

Pourquoi ne pas utiliser cette expérience pour préparer votre personnel à un futur projet ou pour l’informer des risques liés à son travail ?