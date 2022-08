Qu’est-ce que le développement mobile sous Android ou IOS

Le développement mobile décrit les processus et les procédures nécessaires à l’écriture de logiciels pour les appareils mobiles, tels que les smartphones, les montres connectées et les tablettes.

L’évolution du développement mobile

L’informatique d’aujourd’hui s’est progressivement éloignée des ordinateurs de bureau et même des ordinateurs portables des dernières décennies. Aujourd’hui, la plupart des opérations de calcul sont effectuées sur des appareils mobiles, et plus de la moitié du trafic Internet provient de smartphones, de tablettes et d’autres options sans fil.

Alors que l’informatique poursuit sa transition du fixe au mobile, la demande de logiciels fonctionnant efficacement sur les appareils mobiles augmente. Mais cela signifie aller au-delà de la simple création d’applications pour les appareils mobiles – les organisations doivent être en mesure de développer des applications qui peuvent non seulement être utilisées sur les appareils mobiles, mais aussi tirer le meilleur parti de leurs fonctionnalités uniques.

Pour répondre pleinement à ce besoin, de plus en plus d’entreprises misent sur le développement mobile.

Quelles sont les principales plateformes de développement mobile ?

Pour exécuter une application, votre appareil mobile doit disposer d’un système d’exploitation fonctionnel. Le système d’exploitation agit comme un lien entre le matériel informatique et les programmes qu’il exécute, facilitant l’interaction. Le système d’exploitation garantit que les processus logiciels exécutés sur l’ordinateur ont accès aux ressources pertinentes et peuvent fonctionner comme prévu.

Une plate-forme de développement mobile est essentiellement un système d’exploitation conçu pour créer, tester et déployer des applications pour les appareils mobiles. Alors qu’il y a eu historiquement de nombreuses plateformes de développement mobile, aujourd’hui le marché est concurrencé par deux principaux concurrents : Android et iOS.

Android

Android est la plus grande plate-forme de développement mobile, représentant environ 80 % de part de marché. En effet, Android est un système d’exploitation open source qui peut fonctionner dans différentes versions sur de nombreux types d’appareils de différents fabricants. Pris en charge par Google et basé sur Linux, Android permet à quiconque de produire du matériel pouvant prendre en charge le système d’exploitation. Il en va de même pour le développement d’applications Android : les développeurs et les développeurs disposent d’une autonomie totale pour créer des applications pour les appareils Android, ce qui se traduit par une plus grande flexibilité des applications et une barrière à l’entrée extrêmement faible.

Google fournit des outils natifs pour développer des applications pour les appareils mobiles Android, y compris Android Studio . De plus, la nature open source du système d’exploitation permet aux fournisseurs tiers de créer eux-mêmes des outils de développement Android.

Les directives de développement détaillées de Google permettent de garantir que l’application développée fonctionne parfaitement sur de nombreux types de matériel différents.

Cependant, étant donné que le nombre d’appareils Android potentiels est fondamentalement illimité, il n’y a aucun moyen d’être sûr que les nouvelles applications fonctionneront parfaitement dans toutes les situations et avec tous les types de matériel.

iOS

Bien qu’iOS ne représente que 18 % de la part de marché, il s’agit sans doute de la plate-forme prédominante entre les deux. Le système d’exploitation iOS appartient à Apple, la société qui a été la plus responsable de l’introduction de l’informatique mobile dans le tissu quotidien grâce à l’avènement des technologies iPhone et iPad.

La raison pour laquelle iOS ne s’étend pas à de nombreux appareils comme Android est qu’il ne s’agit pas d’un modèle open source – iOS fonctionne exclusivement sur les produits Apple. De même, pour développer des applications pour iOS, vous devez utiliser un ordinateur Mac avec OS X (le système d’exploitation Mac standard).

Apple fournit des bibliothèques et des outils natifs pour le développement mobile : les équipes de développement sont encouragées à utiliser Swift, le langage de programmation d’Apple.

Étant donné qu’Apple maintient un contrôle étroit sur les aspects matériels et logiciels du développement iOS, les performances iOS sont généralement très réactives, stables et faciles à utiliser. La fragmentation des appareils est également moins problématique, car Apple n’autorise que ses applications à s’exécuter sur du matériel propriétaire.

D’autre part, des directives plus strictes peuvent entraîner une plus grande difficulté à développer des applications entièrement personnalisées – toute nouvelle application iOS doit être soumise à l’App Store pour examen et approbation.

Autres plateformes

Toutes les autres plates-formes de développement mobile actuellement en circulation se partagent les 2 % restants de part de marché. Celles-ci incluent les plates-formes de développement Windows et BlackBerry, mais presque toutes les équipes de développement mobile choisissent de concentrer leurs efforts sur Android, iOS ou une combinaison des deux.

Quel est le processus de développement d’applications ?

Bien que les développeurs puissent adopter des approches différentes ou utiliser des méthodologies différentes, le processus de développement d'applications suit généralement six étapes.

Découvrons les 6 étapes de développement d’applications mobiles

1. Idée

L’équipe de développement doit travailler avec d’autres départements et parties prenantes pour déterminer les exigences du développement de l’application. Cela inclut toutes les fonctionnalités et capacités dont l’application aura besoin, le public qu’elle ciblera et les problèmes spécifiques qu’elle devra résoudre.

2. Conception

Une fois l’idée derrière l’application définie, l’étape suivante consiste à concevoir l’interface utilisateur (UI) et l’expérience utilisateur (UX) de l’application.

3. Développement

La phase de développement est l’endroit où vous commencez réellement les opérations de codage. Les équipes de développement programment l’application selon les directives établies. Des tests préliminaires sont lancés, dans le but de s’assurer du bon fonctionnement.

4. Testez

Au fur et à mesure que l’application se rapproche de l’achèvement, des tests plus approfondis sont nécessaires. Cette phase de test permet non seulement de déterminer si l’application fonctionne ou s’il y a des problèmes à résoudre, mais elle prend également en compte la qualité globale et l’expérience utilisateur.

5. Publication

Une fois le test final de l’application terminé, qui respecte les normes établies, tout est enfin prêt pour la publication.

6. Commercialisation

Bien qu’il ne fasse pas techniquement partie du développement d’applications, le marketing permet de s’assurer que le travail acharné de l’équipe de développement n’est pas perdu. La bonne stratégie marketing est essentielle pour communiquer au public que l’application est disponible et expliquer ce qu’elle propose.

Dans le même temps, le marketing peut générer des commentaires précieux, qui peuvent être utilisés par l’équipe de développement pour améliorer l’application grâce à une assistance supplémentaire.

