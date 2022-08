Réseaux télécoms : comprendre la future 5G-SA

L’expression “5G Standalone ” désigne désormais la 5G telle qu’elle aurait dû être au départ : une technologie qui prend en charge les objets connectés et optimise le trafic. Elle permet également des connexions privées à large bande. Seuls 20% des opérateurs vont la déployer d’ici 2024.

Il faut patienter jusqu’à l’année 2024 pour que le réseau mobile 5G actuel corresponde réellement au réseau 5G initialement prévu. Dans son descriptif, la téléphonie 5G est censée reposer sur un réseau autonome, que l’on appelle à présent 5G-SA (pour « Standalone »), tandis que la 5G actuelle est requalifiée de 5G-NSA (« Non-Standalone »).

Selon des règles spécifiées en amont qui fixent des seuils ou des plafonds en fonction du trafic en cours, la “5G-SA” est géré par des dispositifs qui règlent automatiquement la connectivité, la mobilité et l’authentification des utilisateurs, ainsi que d’autres activités de gestion essentielles.

Les réseaux 5G actuellement mis en œuvre utilisent du matériel de routage téléphonique 4G standard, qui ne gère que les appels et les autorisations de connexion. Grâce à la technologie existante, les opérateurs peuvent, dans un premier temps, réduire le coût de développement de l’infrastructure 5G. En outre, le déploiement d’un réseau 5G est plus rapide car il suffit de remplacer les équipements radio (antennes) par des modèles qui fonctionnent avec les nouvelles fréquences.

Les avantages de la 5G-SA

Bon nombre des avantages vantés de la 5G ne seront pas disponibles tant que les opérateurs ne pourront pas fournir de véritables réseaux SA. Selon l’architecture actuelle existante, les réseaux 5G se connectent à un cœur réseau 4G via une antenne radio 5G. Un cœur réseau 5G sera connecté par des antennes 5G dans la 5G-SA, ce qui se traduira immédiatement par une latence plus faible.

En marge de débit, la latence est le temps nécessaire pour se reconnecter chaque fois qu’un paquet est perdu. Cela se produit fréquemment lorsque de nombreux utilisateurs sont connectés à une antenne (dans les villes) ou lorsque le signal est trop faible en raison de la distance entre l’antenne et l’utilisateur (dans les zones à faible couverture).

Les utilisateurs en zone urbaine verraient leur vitesse de téléchargement augmenter de 23,8 % par rapport à un réseau 5G-NSA courant, selon une étude réalisée par Opensignal sur un réseau prototype de l’opérateur américain T-Mobile. Il faut souligner que la bande de fréquence employée était dans les 600 MHz, avec un débit potentiellement moins intense que ceux permis par les nouvelles antennes en 3,5 GHz, mises en place exprès pour la 5G.

Cette latence réduite est essentielle pour envoyer des commandes à des véhicules autonomes ou contrôler des machines industrielles à distance. Dans son état actuel, la 5G-NSA présente le risque que les ordres soient exécutés trop tardivement, comme une voiture qui tourne après avoir pris un virage.

Dans leurs annonces liées à la 5G, les opérateurs ont fait des promesses de latence minimale, mais ils se sont globalement bien gardés de préciser qu’elle ne serait pas immédiatement disponible.

De plus, la segmentation permet d’augmenter le nombre de dispositifs clients pouvant se connecter, jusqu’à un million par kilomètre carré, contre uniquement quelques centaines avec l’infrastructure 4G actuelle. C’est essentiel pour le déploiement d’équipements intelligents (comme les caméras urbaines) et leur interconnexion via un réseau cellulaire, libéré des restrictions liées au câble.

La fiabilité est tout aussi importante pour les entreprises industrielles que la latence. Si on prend l’exemple d’une entreprise chimique en tant qu’utilisateur, cette dernière doit être certaine que le réseau 5G aura toujours la faible latence et la bande passante dont elle a besoin “, explique Jeroen Machielsen, Value Proposition Manager B2B d’Orange.

“Lorsqu’un festival, par exemple, se déroule à proximité de votre entreprise et que les communications supplémentaires submergent le réseau, vos applications critiques ne peuvent pas être menacées. Vos propres applications auront un accès exclusif au réseau grâce à l’architecture 5G Standalone.

Le réseau 5G-SA permet de gérer les installations avec plus de flexibilité: si on prend le cas d’orange, le téléopérateur a commencé le déploiement du réseau autonome 5G en Belgique dans le port d’Anvers vers la fin de l’année 2019. Grâce à ce réseau de test, un certain nombre de partenaires commerciaux ont pu évaluer dans quelle mesure la 5G se comportait par rapport à la fibre dans des scénarios particuliers.

L’un des avantages de la 5G est qu’elle présente la qualité d’une connexion en fibre optique sans nécessiter l’utilisation de câbles dans de vastes régions industrielles comme le port d’Anvers. À la clé ? La réduction des coûts pour les entreprises, qui peuvent contrôler les installations sur leur site avec plus de flexibilité. Les applications industrielles deviennent mobiles avec la 5G”, a affirmé Jeroen Machielsen Value Proposition Manager B2B chez Orange.

