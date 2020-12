Orbán: conclusion d’un accord sur l’état de droit dans la bataille budgétaire de l’UE

La Hongrie et la Pologne ont « de bonnes chances » de se frayer un chemin dans la lutte budgétaire de l’UE, a déclaré mardi le Premier ministre hongrois Viktor Orbán.

Budapest et Varsovie bloquent le programme budgétaire et de relance de 1,8 billion d’euros de l’UE en raison de l’opposition à un mécanisme liant l’accès aux fonds européens au respect des critères de l’État de droit. La position hongroise et polonaise a fait craindre que le bloc n’ait pas de nouveau budget en place le 1er janvier, et a conduit la Commission européenne à présenter des idées pour un fonds de redressement alternatif composé de 25 États membres.

La présidence allemande du Conseil de l’UE s’est employée à négocier un compromis avant un sommet des dirigeants de l’UE qui doit débuter jeudi à Bruxelles.

Les discussions avec la présidence allemande sont « assez prometteuses », a déclaré M. Orbán à la chaîne de télévision polonaise TVP après des entretiens à Varsovie avec le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki et le chef du parti Droit et Justice Jarosław Kaczyński. « Je pense que nous sommes sur le point de parvenir à un accord, ce qui est une victoire et un bon résultat pour la Pologne et la Hongrie également, et pourrait être très bon pour [the] Union européenne », a déclaré le Premier ministre, sans donner de détails.

Bien qu’il y ait eu des signaux indiquant que le gouvernement polonais était divisé au sujet de sa stratégie au cours des derniers jours, la réunion avec Orbán a été suivie par les dirigeants des deux partenaires de la coalition Law et Justice, le ministre de la Justice Zbigniew Ziobro – un extrémiste – et le vice-Premier ministre Jarosław Gowin, un modéré.

S’adressant à PolSat, une autre émission, Orbán a déclaré qu’il pensait qu’il y avait de bonnes chances de parvenir à un accord lors de la session de jeudi.

« Si les discussions des prochains jours vont dans une direction préférable, alors nous avons de bonnes chances de gagner », a-t-il déclaré.